Představí dnes Nokia několik nových telefonů? (3650, 7650i)

Včera zveřejnil švédský (norský) magazín Mobil.se (Mobil.nu) první informace o novém telefonu z dílen společnosti Nokia. Tuto informaci posléze potvrdila i jiná severoevropská média, ačkoliv samotná Nokia odmítla veškeré zprávy komentovat. Místem představení by se mohla stát dnešní konference, kterou Nokia pořádá ve Francii. Pokud se spekulace potvrdí, měli by se na nový telefon těšit především mladší zákazníci, kteří nechtějí zaspat nástup multimediálních telefonů a za přijatelnější peníz by rádi využívali MMS zprávy. K tomu by jim měl posloužit nový model 3650, který má nejen velmi netradiční tvar, ale za nižší cenu, než Nokia 7650, by měl nabídnout barevný displej a integrovaný fotoaparát. Magazín Mobil.se uveřejnil i dvě miniaturní fotografie tohoto telefonu, z kterých ale zatím není možné rozeznat detaily. Rozměry telefonu by měly být 130 x 57 x 26 mm a hmotnost by neměla přesáhnout 130 gramů. Přístroj by měl nabídnout Bluetooth, Java aplikace, samozřejmě MMS zprávy a GPRS a jako doplňkovou funkci v budoucnosti i streamované video. Nic dalšího není známo, v průběhu dne by mělo být o této novince jasno.

Druhou novinkou by mohla být inovovaná verze Nokie 7650, která se v původní verzi začala prodávat teprve před nedávnem. Podobnou analogii měl ale i model 6310, který byl nahrazen „íčkovou“ verzí také ve velmi krátké době. Inovace by měla spočívat v nové baterii, která by měla být Li-Polymer, větší paměti - 8 MB a ve zlepšené práci s technologií Bluetooth. Inovací možná bude ještě více, ale ani v tomto případě Nokia nic neprozradila a dostupné informace pocházejí jen z neoficiálních zdrojů. Podle nich by inovovaná Nokia 7650 měla stát přibližně stejně, jako dnes její původní verze a na trhu by se měla objevit ještě před koncem roku.

Sledujte naše zpravodajství, jakmile se dozvíme o novinkách Nokie více, okamžitě vás o nich budeme informovat.