Microsoft představil Windows Phone 8.1. Mají asistentku i notifikace

V podstatě většinu novinek prozradily již dřívější úniky informací, oficiální představení je tak především potvrzením dosavadních spekulací.

Noví výrobci a Windows zdarma

Jednou z nejpřekvapivějších novinek dnešního představení tak bylo oznámení, že platformu Windows Phone využijí další dva výrobci mobilních telefonů: Prestigio (u nás velmi aktivní, v Česku je jedno z hlavních distribučních center této kyperské firmy) a Micromax (indická firma, prodává i v Rusku). Oba jsou menší výrobci, kteří mají na trh přinést levnější přístroje s microsoftím operačním systémem.

Jejich odhodlání nabídnout WP smartphony nejspíš vychází z toho, že licence k operačnímu systému jim budou k dispozici zdarma. Microsoft totiž na konferenci Build zároveň oznámil, že licence k systémům Windows budou pro výrobce zdarma v případě, že takové systémy poběží na zařízeních s displejem menším než devět palců.

Vylepšení ve Windows Phone 8.1.

Takové rozhodnutí by mohlo v blízké budoucnosti přinést i další nováčky na toto pole. Nokia mezitím oznámila, že nová Windows Phone 8.1 budou k dispozici pro všechny její smartphony s dosavadní verzí systému Windows Phone 8 bez výjimky. Aktualizace označená jako Lumia Cyan bude k dispozici během léta. Ostatní zařízení s WP8 by rovněž měla update dostat, a to v následujících měsících přímo od Microsoftu.

Hlasová asistentka a notifikační centrum

S verzí 8.1 pokračuje operační systém Windows Phone v dohánění konkurence z hlediska šířky nabízených funkcí i podporovaného hardwaru. Hlasová asistentka Cortana je tak obdobou Siri u Applu, ale také funkce Google Now na Androidu. Hlasové pokyny v běžné řeči bude zatím Cortana přijímat jen v angličtině, služba je v betaverzi, ale další jazyky jsou v přípravě.

Cortana je úzce napojena na vyhledávač Bing a nahrazuje jeho běžné funkce v operačním systému. Navíc dovede zpracovat i některé základní úkoly – zadá schůzku do kalendáře, vytočí hovor. Cortana bude umět spolupracovat i s aplikacemi třetích stran, vývojáři k tomu dostanou nástroje. Cortaně může uživatel také říci něco o svých zájmech a zálibách a podle toho pak asistentka bude vybírat vhodný obsah.

Další významnou novinkou, kterou dosud mobilní Windows postrádala, je notifikační centrum. To se skrývá pod horní lištou a zobrazí se klasicky jejím stažením směrem dolů. Sdružují se tu veškerá upozornění ze všech aplikací a k dispozici jsou i přepínače základních bezdrátových funkcí. Nadále se upozornění zobrazují i u jednotlivých dlaždic, uživatel si tedy bude moci chování upozornění detailněji nastavit.

Větší personalizace

Mimochodem, dlaždic se týká hned celá řada novinek. Třeba kalendář bude mít i vylepšenou dlaždici, která lépe upozorní na nadcházející akce. Tři sloupce dlaždic teď budou moci mít i zařízení s menším než pětipalcovým displejem. Zrovna tak nemusí mít nově telefony s Windows Phone hardwarová ovládací tlačítka. V systému budou k dispozici klasická virtuální tlačítka na displeji, jak to známe třeba z Androidu. Této možnosti využívají nové Lumie 630 a 635.

Výrazně rozšířeny budou možnosti personalizace. Ještě detailněji bude možné nastavit chování odemykací obrazovky a informací na ní, samotné dlaždice na hlavní ploše již také nemusí používat jen jednobarevné pozadí. Jako pozadí půjde zvolit fotografie, která se rozřeže tak, že jednotlivé kousky budou tvořit pozadí jednotlivých dlaždic.

Spousta kroků vpřed

Podle očekávání také nová mobilní Windows dostala možnost psaní na klávesnici tahy. Díky chytré predikci Word Flow je nově Microsoft držitelem světového rekordu v rychlosti psaní zpráv. Dosavadní světový rekord ustanovený pomocí klávesnice Swype na Samsungu Galaxy S4 je překonán o 8 sekund.

Aplikace Skype je nově integrována do vyhledávání v adresáři a z klasického telefonního hovoru lze v případě potřeby jednoduše přepnout na videohovor přes Skype, pokud bude protistrana ke službě připojena. Hub lidé dostal také možnost přistupovat k datům z aplikací sociálních sítí třetích stran – obsah v něm tak nebude omezen na Facebook.

Zajímavou technickou novinkou je funkce Wi-Fi Sense, která umožní automatické připojení k veřejným wi-fi hotspotům, vaši přátelé se díky této funkci budou moci u vás doma připojit k wi-fi, aniž by potřebovali zadávat vaše soukromé heslo. Firmy ocení novou podporu VPN sítí.

Windows pospolu

Displej telefonu půjde nově promítat například na displej notebooku nebo do televize. U PC k tomu bude zapotřebí kabel a aplikace na počítači, některé připravované telefony by pak měly podporovat funkci Miracast pro promítání obrazu na TV a další kompatibilní zařízení.

Prohlížeč Internet Explorer 11 bude umět otevřít záložky, které má uživatel otevřené ve stejném browseru na počítači nebo tabletu. Pro vývojáře je pak novinkou možnost společného vývoje aplikací jak pro Windows Phone, tak klasická Windows. Aplikaci tak bude nutné napsat jenom jednou, většina kódu zůstane stejná a vývojáři jen doladí vzhled a chování programů na jednotlivých zařízeních.