Nejlepší malý smartphone je od Sony. Má výkon velkých plácaček

Upřímně řečeno, stávající velkou Xperii Z1 bychom prakticky ihned vyměnili za nový zmenšený model, tak moc se nám Z1 Compact líbí. Kombinace špičkové výbavy a příjemných kapesních rozměrů se totiž v dnešním světě supersmartphonů moc nenosí. Sony se tak trochu vrací ke kořenům starších modelů Xperia, kdy třeba modely mini představovaly v dobách Sony Ericssonu překvapivě výkonné (na svou dobu) smartphony v i na tehdejší dobu miniaturním provedení.

Xperia Z1 Compact sice není tak malá jako modely X10 mini, ovšem v dnešní době přerostlých smartphonů je v podstatě podobně nezvyklým zjevem. S rozměry 127 × 64,9 × 9,5 mm je podobně velká jako třeba Xiaomi Mi2s, jeden z mála přímých konkurentů nového Sony. Oproti Xiaomi má přitom Z1 Compact ještě větší výkon a lepší výbavu.

Smartphone akorát do ruky

To tedy vlastně znamená, že ve skutečnosti není Z1 Compact úplný drobeček, ovšem nárůst rozměrů smartphonů v posledních letech z něj v relativním i subjektivním vnímání malý telefon opravdu dělá. Díky příjemným rozměrům padne do ruky skvěle, k pohodlnému držení přispívá také příjemně zaoblený kovový rám designu omnibalance. Z1 Compact má hmotnost 137 gramů, v ruce se ovšem zdá dokonce i lehčí.

Telefon působí velmi sympatickým dojem, perfektní je zpracování, celkově působí Z1 Compact ještě lépe než větší sourozenec. Líbí se nám i volby barev, byť nám trochu chybí velmi atraktivní modré provedení z velké Z1.

Při prvním zkoumání jsme se také soustředili na displej. Úhlopříčka 4,3 palce a HD rozlišení (1 280 × 720 pixelů) jsou z hlediska jemnosti plně dostatečná kombinace, oči zvyklé na dnešní obří displeje by ovšem mohly místy protestovat, že písmo je tu už docela malé. Je jasné, že Full HD rozlišení by bylo asi nejen zbytečné, ale možná už i dost nepraktické. Displej je vlastnostmi podobný tomu u velké Z1, používá totiž stejnou technologii. To vede opět k trochu horším pozorovacím úhlům.

Téměř maximální výbava

Sony Xperia Z1 patří v současnosti stále k nejvybavenějším smartphonům, ovšem už se pomalu chystá na odchod z trůnu. Letošní top modely opět posunou výbavu o něco dále, přinesou ještě výkonnější procesory a větší displeje s vyšším rozlišením. Co se displeje týče, u Z1 Compact je právě menší úhlopříčka a s ní související adekvátní rozlišení hlavní vlastností telefonu a i díky tomu asi výkonnější procesor nepotřebuje.

Z1 Compact má tedy stejný čtyřjádrový Snapdragon 800 s taktem 2,2 GHz, jako velká Z1, i 2 GB RAM jsou shodná porce. Telefon dostal i výborný 20Mpix fotoaparát s čipem Exmor RS a optikou Sony Lens G. To vše se do kompaktního těla telefonu vešlo zcela bez potíží.

Xperia Z1 Compact je voděodolná a splňuje certifikace IP55 a IP58 a displej lze nově ovládat i v rukavicích. NFC, Bluetooth 4.0 nebo podpora LTE jsou i u zmenšeného typu samozřejmostí. Telefonu zůstal i slot na karty microSD.

Drobná ale

Žádný smartphone současnosti není dokonalý, a tak má i Xperia Z1 Compact některé drobné pihy na kráse. V praxi však nemusí být příliš vážné. Pozorovací úhly displeje jsme již zmiňovali, dodejme ještě jednu estetickou záležitost - telefon je stále hodně upatlaný kvůli lesklým panelům.

Určité otazníky vyvolává baterie. Akumulátor v Z1 Compact má totiž kapacitu 2 300 mAh , což je o dost méně než 3 000 mAh velkého modelu. A ten dovede energii z akumulátoru ždímat hodně rychle, byť den vydrží i v opravdu perném provozu. U malého modelu je určitým plusem nižší rozlišení displeje, jinak ovšem bude energetická náročnost telefonu podobná, takže na praktickou výdrž baterie jsme hodně zvědaví.

Poslední drobnou výtku máme k operačnímu systému. Android 4.3 Jelly Bean je možná trochu zklamáním, mají jej ovšem zatím prakticky všechny v Las Vegas představené novinky. Na telefony s verzí 4.4 KitKat si budeme muset počkat až do Barcelony. Na tradiční veletrh Mobile World Congress mimochodem slíbili záplavu novinek i zástupci Sony. Prý se máme na co těšit.