Samsung ukázal svůj nejlepší smartphone. Proklepli jsme ho

Ačkoliv kompletní parametry i snímky unikly na internet už v minulých týdnech, Samsung telefon oficiálně představil dnes večer. Jedná se o „vylepšenou“ verzi modelu S6 edge, který byl představen teprve nedávno, v březnu letošního roku. Novinka přináší větší displej, baterii a operační paměť.

Naopak celá řada parametrů zůstala zachována. Telefon pohání stejně rychlý procesor Exynos, s taktem 2,1 GHz na rychlejším čtyřjádru a 1,5 na úsporné čtveřici. Stejně tak byly zachovány parametry fotoaparátu. Stále se jedná o 16megapixelový zadní snímač a 5megapixelový přední. Nově ze sortimentu zmizela verze s 128GB vnitřní pamětí, nový model nabídne pouze 32 nebo 64 GB.

Displej se u modelu S6 edge+ roztáhl na 5,7 palce, jeho QHD rozlišení i použitá technologie Super AMOLED zůstaly stejné. Jemnost displeje, ačkoliv stále špičkových 515 pixelů na palec, je tak o trochu horší než u předchozího modelu. Operační paměť dostala oproti předchozí generaci 1 GB navíc, celkem tak budou k dispozici 4 GB paměti RAM. I baterie se dočkala nárůstu na 3000 mAh.

Nový S6 edge+ je oproti minulé generaci celkem obr. Samsung mu tak do vínku dal nástroj, který umožní celou obrazovku zmenšit a přesunout do spodního rohu obrazovky, aby se stále dalo rozhraní ovládat jedním palcem. Praktická funkce známá i z jiných phabletů. Nemůžeme ale říci, že by například oproti běžným 5,5palcovým mobilům působil tento model nějak výrazně přerostle.

Nový Samsung Galaxy S6 edge+, varianty zlatá a černá

Po designové stránce se ale jinak vůbec neliší od předchozího modelu. Stále je tu stejný tvar těla, vystouplý zadní fotoaparát a použití kovů a lesklých zad, které se poměrně snadno upatlají. Svoje kouzlo však telefon stále má: na pohled působí atraktivně a jeho zahnutý displej pořád dokáže upoutat. Nikdo jiný zahnutý displej zatím neumí, a přestože jeho praktické využití je sporné, na pohled vypadá skvěle.

Zahnutý displej zde samozřejmě není jen tak pro parádu. Boky se dají využít zejména na rychlé menu, kam se dá jednak umístit pět vašich oblíbených kontaktů, a zároveň také pět nejpoužívanějších aplikací.



Uživatelské prostředí je stále starý známý TouchWiz, zde se žádné velké změny nekonají. Prostředí je velice svižné, jak bychom koneckonců od předního modelu tohoto výrobce očekávali. Chválíme Samsung, že použil nejnovější verzi operačního systému Android s pořadovým číslem 5.1.

Poměrně zajímavou softwarovou novinkou je funkce Live Broadcast, která umožňuje přenášet video živě skrze videoserver YouTube, a to buď veřejně, nebo soukromě skrze odkaz na video v textové zprávě. Video můžete živě přenášet jak do jiných mobilů či tabletů, tak do stolních PC či televizí.

Stejně jako předchůdce i model S6 edge+ je vybaven podporou bezdrátového nabíjení. Výrobce se navíc snaží tuto technologii dovést k dokonalosti a zkrátit co nejvíce potřebnou dobu k nabití telefonu. Slibuje, že k nabití nového S6 edge+ stačí jen 2 hodiny na nabíjecí podložce. To je dost velká změna, pokud vezmeme v potaz, že model S6 edge s menší kapacitou baterie potřeboval k její plné kapacitě 3 hodiny bezdrátového nabíjení.

Není žádným překvapením, že cena nového S6 edge+ není vůbec nízká. Na českém trhu bude dostupná 32GB verze za 22 599 korun a 64GB za 25 399 korun. V rámci předobjednávky telefonu bude mít zákazník u vybraných prodejců možnost získat do 3. 9. bezdrátovou nabíječku zdarma. Prodej bude zahájen o den později 4. září.

Cena přibližně odpovídá původním cenám modelu S6 edge, jenže ten od srpna výrazně zlevnil, takže mezi malým a velkým bude rozdíl přibližně 2 500 korun.