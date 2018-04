Představení produktu Mobilon TriPad PV-6000 - počítače s Windows CE.

Mobilon TriPad PV-6000 Popis

Charakteristika

Technické parametry

Informace pro zájemce Informační, přenosný, výkonný. POPIS

Sharp Mobilon TriPad PV-6000 je informační nástroj se vším všudy. Je informační, přenosný i výkonný. Kdykoli a odkudkoli můžete posílat a přijímat e-mail nebo prohledávat Web. V přístroji Mobilon TriPad je navíc instalován operační systém MicrosoftŽ WindowsŽ CE 2.1 Handheld PC Professional Edition, a tak můžete používat oblíbené aplikace a být produktivní všude, kam se na pracovních cestách dostanete. Velká klávesnice a podsvícený dotykový displej (640 x 480) zajišťují, že se Vám s přístrojem Sharp Mobilon TriPad bude snadno pracovat - vkládání, prohlížení a editace informací nemůže být snazší. Pokud vlastníte Mobilon TriPad PV-6000, můžete spoléhat na kvalitu a spolehlivost výrobků firmy Sharp, která začala handheldy vyrábět téměř před deseti lety a nadále má v tomto průmyslu přední postavení. CHARAKTERISTIKA Velký barevný dotykový displej s vysokým kontrastem (LCD, 640 x 480). Ergonomická klávesnice

Vestavěný modem 33,6Kbps s nízkou spotřebou

V přístroji Sharp Mobilon TriPad je vestavěn datový/faxový modem, který je kompletním řešením komunikace. Datový/faxový modem (33,6/14,4 Kbps) vám umožní posílat i přijímat e-mail, prohlížet web, takže budete moci zůstat stále připojeni a co nejlépe využijete čas, kdy jste na cestách Sada baterií Li-Ion

Dodá energii tehdy, když je potřeba - nabité vydrží 12-16 hodin Paměť 16 MB Diktafon

Sharp Mobilon TriPad má vysokou užitnou hodnotu a je tedy dokonalým společníkem na vaší budoucí obchodní cestě nebo kdekoli budete chtít pracovat, aniž byste měli přístup ke kancelářskému počítači nebo noteboku. Můžete také využít funkce diktafonu, a to k nahrávání připomínek, jež si budete moci později přehrát, k přenosu na vaše PC nebo nahrávku můžete posílat jako přílohu k e-mailu. Infračervený port IrDA

A přístroj můžete rychle a jednoduše připojit k PC pomocí přibaleného kabelu a synchronizačního softwaru. Informace můžete přenášet pomocí Microsoft Office 95 nebo 97. Infračervený port vám navíc umožní přenášet data bezdrátově na jiné Windows CE přístroje, handheldy, notebooky a tiskárny, které také podporují komunikaci pomocí infračerveného portu. Přístup do Internetu MicrosoftŽ WindowsŽ CE 2.1 Handheld PC Professional Edition Čím je jedinečný: Prohlížeč souborů z PC

Grafický editor

bFax™ Express

bUSEFUL™ BACKUP (zálohovací utilita)