Představení PDA - Sharp Zaurus SL-5000D

Jedná se o stroj poháněný operačním systémem Linux / Java PDA. Tzn. veškeré aplikace nejsou kompatibilní s ostatním platformami, pokud chcete využívat pouze dodávané aplikace, jako je organizace času, plánování schůzek, adresář, prohlížení internetu, stahování elektronické pošty, hraní her nebo psaní a čtení textů, prohlížení obrázků a přehrávání multimediálních videí a MP3 souborů, budete zcela jistě

V recenzi byl použit Sharp Zaurus SL-5000D, avšak ve verzi pro vývojáře, ten se mírně liší jak po stránce hardwarové, tak po stránce softwarové. A to tak, že vývojářská verze má 64 MB RAM a pro normální uživatele pouze 32 MB RAM. Co se softwaru týče, tak autorka originální recenze nenašla žádné větší vylepšení, nebo zásadní změny.

Sharp Zaurus je zhotoven ze stříbrného plastu, který vypadá opravdu velice pěkně a dodává celému zařízení punc kvality. Zařízení je velmi kvalitně provedeno, a tak, pokud ho držíte v ruce nebo ho mačkáte, nikde plasty nevržou. Zaurus je o něco vétśí než iPaq 36xx což je na jednu stranu škoda, že ho nemůžete nosit v kapse u košile, ale na druhou stranu máte něco v ruce :) Co se rozměrů týče tak je srovnatelný s HP Jornada 565, kde j

Displej Zauruse je chráněn výklopným průhledným plexi, které ho chrání. Otevírá se do maximálního úhlu 135 stupňů, kde je aretován. Logo Sharpu je přesně uprostřed krytu.

Na spodní hraně zařízení je systémový konektor připojení do kolébky, chráněný plastovou záklopkou a konektor pro nabíjení PDA. Toto je velká výhoda, že zasunete pouze konektor od dodávaného síťového adaptéru a dobíjíte bez nutnosti připojení kolébky.

Levá strana PDA, v horní části je umístěn infračervený port, pod ním je šachta pro SD a MMC rozšiřující paměťové karty. Toto je opět velká výhoda Zaurusu, źe má dva sloty pro rozšiřující karty, jako Palmistům známá HandEra. Možná by neškodilo umístit infra port na horní hraně, lépe by se tak posílali aplikace, vizitky atp., ale pokud se podívá

Co přináší operační systém? Následující aplikace:

Klasické PIM aplikace jako Diář, Úkoly, Poznámky, Adresář, Emaily, Internet prohlížeč Opera Web Browser, multimediální přehrávač pro MPEG1, MPEG2, and MP3 formát souborů, prohlížeč obrázků, Command Line Terminal a Manažer souborů, Textový editor, Kalkulátor, City Time a mnoho her jako Asteroids, Go, Mindbreaker, Mine Hunt, Patience, Snake, Tux a Word Game Judie (podobné jako Scrabble).