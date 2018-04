Šťastná sedmička? iPhone 7 představí nejspíše 7. září

Podle serveru Bloomberg si firma Apple zamluvila na 7. září termín pro tiskovou konferenci. Vzhledem k tomu, že na nové notebooky MacBook Pro je ještě brzy, vše napovídá, že toto datum patří novinkám z mobilní divize, tedy novým iPhonům.

Některé zdroje sice tvrdí, že by tím Apple porušil nepsané pravidlo, podle kterého iPhony představuje vždy v úterý (7. září připadá na středu), nicméně vzhledem k souhře sedmiček je pravděpodobné, že se toto datum zkrátka Applu líbí více. Bloomberg ale připomíná, že není neobvyklé, aby se datum ještě změnilo.

A na co se tedy můžeme těšit? V první řadě se konečně dozvíme, zda skutečně půjde o model s pořadovým číslem 7 - některé spekulace totiž naznačují, že vzhledem k desetiletému výročí Applu, které připadá na příští rok, by si firma schovala skutečně revoluční model až na rok 2017. Podle této logiky by jsme se tak za tři týdny dočkali jen „ještě o něco více vylepšené šestky“.

Velice pravděpodobné jsou následující novinky - nový iPhone přijde o sluchátkový jack, který zastoupí pouze standardní lightning port s redukcí. Je také možné, že Apple zatlačí na používání bezdrátových sluchátek. Ikonické kulaté středové tlačítko zmizí a nahradí jej senzor s haptickou odezvou.

Displeje nových modelů by měly dostat vyšší rozlišení, polepší si nejspíše také i fotoaparát. iPhone 7 by měl přijít ve dvou verzích (některé zdroje mluví dokonce o třetí, „Pro“ variantě). Základní bude mít klasicky jednu čočku fotoaparátu, verze Plus dostane dvojici snímačů. Po internetu už dokonce kolují videa s vyrobenými maketami těla iPhonu 7 Plus: