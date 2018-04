Ve znamení velkého množství vylepšení. Představujeme Android 4.4 KitKat

Android se dočkal vylepšení snad ve všech směrech od aplikace pro volání, podpory pro tisk, jednoduššího ovládání až třeba po vylepšenou podporu HDR. Hlavní důraz je kladen na rychlost a efektivitu systému. Jedním z hlavních hesel je i pohlcení uživatele díky novému režimu práce se zobrazením obsahu na celou plochu displeje. Funkce "Ok Google" pro bezdotykové hlasové ovládání a povely zavítá minimálně i na nový Nexus, a nebude tak vyhrazena pouze pro Motorolu Moto X.

Celkový výčet vylepšení je však mnohem delší a týká se i zabezpečení, rozšíření podpory NFC, Bluetooth a infračerveného portu. KitKat, který dostal svůj název za trochu zvláštních okolností, je tak již skutečně plnohodnotným vylepšením Androidu, než jakým byla poslední spíše minoritní verze Jelly Bean 4.3. Spíše než revolucí je postupným rozšířením bohatých funkcí Androidu.

Základní funkce v novém

Kromě zmiňované funkce "Ok Google" k ovládání Google Now a dalších funkcí telefonu se vylepšení dočkala telefonní aplikace, která automaticky upřednostňuje oblíbené kontakty podle několika kritérií. Pokud vám navíc volá neznámé číslo, systém se pokusí dohledat toto číslo podle dostupných seznamů obchodníků v rámci vašeho okolí. Jak moc chytrá a užitečná tato funkce bude, to se však dozvíme až při vlastním testování.

K dispozici je rovněž nová aplikace Hangouts, která nyní sdružuje veškeré SMS, MMS a případně další konverzace pod jednou střechou. Tato funkce je možná díky přepracování základního systému pro správu zpráv v rámci KitKatu a budou ho moci využívat i další aplikace. Základní ideou je, abyste napříč všemi různými aplikacemi nepřišli o různé konverzace. Drobností je přidání emočních ikon pro standardní Google Keyboard, která byla představena již v rámci Jelly Bean. Hangouts navíc podporují sdílení lokace a animované obrázky ve formátu GIF.

Podstatně je vylepšena i správa dokumentů, jak v rámci telefonu, tak i v cloudu. Aplikace nyní mohou požádat o přístup k vašim úložištím a pracovat s nimi bez toho, abyste museli soubory oklikou ukládat a posléze vlastními silami hledat. Příkladem je například QuickOffice, kde současně můžete procházet dokumenty v zařízení a třeba na několika úložištích Google Disk současně. Podpora bude jistě brzy i pro Dropbox a další populární služby.

V rychlém tempu

Google si je vědom, že Android má po stránce rychlosti ještě určité mezery a to především na zařízeních s nízkými hardwarovými parametry. Upraveno bylo kompletně jádro systému a související systémové aplikace a služby, které nyní zabírají daleko méně paměti. To se týká i aplikací jako je YouTube, Chrome a dalších kousků, které spadají pod hlavičku Google. 512 MB RAM tak bude pro KitKat více než dostatečných.

Zrychlení se dočkal rovněž multitasking a přepínání aplikací by mělo být opět rychlejší. Navíc si systém vzal na paškál i správu služeb na pozadí, které se spouštějí současně například v případě opětovného připojení k internetu. Nyní jsou spouštěny sériově za sebou, a nezpůsobují tak nárazovou zátěž na procesor. Zlepšena byla odezva na dotyky, s čímž souvisí minimální prodleva na vaše povely.

Podstatnou novinkou je i fakt, že aplikace mohou využívat pro vykreslování webového obsahu nejnovější jádro vycházející ze stolního Chrome 30 (resp. jádra Chromium). Takových aplikací, které tuto komponentu alespoň částečně využívají, není rozhodně málo, ačkoliv se to snaží všemožně maskovat.

Hrátky na displeji

Kromě přímé podpory pro Chromecast, KitKat přidává rovněž podporu pro celoobrazovkový náhled na právě přehrávané hudební album nebo film na zamčené obrazovce. V rozšířeném režimu mohou být nyní zobrazena pozadí na ploše, s nimiž lze přesáhnout horní notifikační a dolní systémovou lištu. Pozadí tak skutečně zaberou opravdu celý displej a ovládací prvky budou vykresleny na nich. Pokud často využíváte přepínání mezi různými domovskými obrazovkami (launchery), celý postup bude daleko jednodušší přes přímou nabídku v nastavení.

Přibyl i nový celoobrazovkový režim, který by měl zabránit náhodnému stisknutí systémových kláves například během hraní. V současné verzi Androidu je totiž z důvodu bezpečnosti vždy snadno přístupná systémová klávesa pro vyskočení ze současné aplikace. Jeden z dostupných režimů proměnil klávesy na drobné svítící body a druhý například během přehrávání videa vrátil všechny podstatné prvky na displej po jakémkoliv dotyku.

Nový režim opět umožní zabrat celou obrazovku, ale vyskočení bude možné pomocí gesta ze strany displeje k jeho středu. Pohyb bude totožný s používáním horní notifikační lišty. Tento model je daleko výhodnější pro hry nebo čtení knih, kdy se velmi často dotýkáte displeje, ale nechcete být vytrženi z právě probíhajícího zážitku při drobné akci.

Daleko jednodušší by nyní pro vývojáře mělo být vytvářet přechodové animace a pomocí nich přidávat jednotlivé prvky na obrazovce. Prostředí aplikací tak bude opět o něco přívětivější a líbivější. Nezbývá než doufat, že vývojáři to nepřeženou.

KitKat připraven na cesty

Velkou novinkou je možnost emulovat veškeré vaše platební, cestovní či třeba věrnostní karty s podporou NFC přímo na zařízení přes Host Card Emulation (HCE). Příslušná aplikace vydavatele karty se pouze přihlásí k odběru při načítání NFC například při přiložení k platebnímu terminálu. Celý postup využívání technologie NFC se tak podstatně zjednoduší a snad se dočká ještě většího rozšíření.

Pokud jste zvyklí přes mobilní telefon i tisknout, jistě uvítáte, že KitKat zvládne nativně tisknout přes wi-fi nebo přes cloudové úložiště, jako je například Google Cloud Print. Těchto služeb samozřejmě mohou využívat i aplikace třetích stran, a to včetně možnosti doinstalovat rozšířené ovladače právě pro vaši tiskárnu přes Google Play. V současnosti podporuje tento způsob tisku Chrome, Drive, galerie a již zmiňovaný QuickOffice.

Šetrný k baterii

Řada služeb a funkcí, které běží na pozadí a jsou hodně nenasytné, jako je zjišťování polohy, přehrávání hudby, krokoměr a další senzory, budou moci využívat nových vlastností systému, aby ještě více omezily svojí spotřebu. Například v případě modelu Nexus 5 se uvádí až 60 hodin přehrávání hudby v tomto režimu a je otázkou, jak moc se bude lišit tento údaj od měření v reálných podmínkách.

Další novinky se týkají například nativní podpory infračerveného senzoru, HDR+ (zatím pouze pro model Nexus 5) a protokolu Bluetooth MAP využívaného především v autech. Řada dalších funkcí zaujme spíše vývojáře a točí se například okolo lepší správy paměti, což ve výsledku poznají především uživatelé. Prozatím není nikde zmínka ani o podpoře pro 64-bitovou architekturu.

Android 4.4 KitKat bude dostupný v blízkém horizontu pro zařízení Nexus 4, 7 (obě edice), 10 a samozřejmě Google Play Edice zařízení Samsung Galaxy S4 a HTC One. HTC uvádí, že model One GPe se dočká aktualizace do patnácti dnů a jeho běžně prodávaná varianta za tři měsíce. Ve výčtu již chybí Galaxy Nexus, kterému skončila oficiální osmnáctiměsíční podpora, a samotný update na verzi 4.3 byl tak skutečně závěrečnou tečkou. Google tak zhruba dodržel to, že vždy podporuje poslední dva svoje Nexus modely. Jak se s aktualizací poperou ostatní výrobci, kteří teprve nyní začínají uvolňovat update na verzi 4.3, je prozatím ve hvězdách.