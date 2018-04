Představení 7110: širší důsledky

Stále se zrychlující vývoj mobilních telefonů na nikoho nečeká. Dostáváme se do fáze rychle se rozvíjejících nových trhů. V polovině devadesátých let se několik firem náhle probudilo do světa obrovského potenciálu mobilní telefonie. Tři společnosti, Motorola, Ericsson a Nokia se rozhodly investovat v oboru o několik let dříve a nyní se staly terčem útoku ostatních výrobců - Siemens, Alcatel, Sony, Lucent, Nortel, Philips, Samsung a tak dál. Lucent a Nortel již byli z trhu vytlačeni konkurencí a ostatní reagují na své chabé prodejní výsledky zvýšením investicí do výzkumu a vývoje a doufají, že se jim podaří dohonit velkou trojku.

Tady spočívá hlavní problém; technický náskok vytvořený hlavními výrobci mobilních telefonů. Před několika lety bylo němě předpokládáno, že si asijští výrobci dokáží bez problémů ukousnout pořádné sousto na světovém trhu mobilních komunikací a to na úkor Motorola, Ericsson a Nokia. Nedošlo k tomu.

Ve skutečnosti se i na rychle rostoucím USA trhu podíl těchto tří společností v průběhu prvního čtvrtletí 1998 zvýšil. Zvýšil se i přesto, že jeden člen velké trojky nevyrábí CDMA telefony a druzí dva neměli na trhu ty nejlepší modely v první polovině roku. Ve světovém měřítku, Nokia získala v prodeji asi 4% a Motorola ztratila zhruba stejný podíl.

Co se děje? Jednoduše řečeno: velká trojka je v jiné fázi produkčního cyklu. Když jeden nebo dva z nich ztratí, zbytek získá. Pro malé společnosti zbývají jen paběrky. Situace je přímým důsledkem technického náskoku 1-3 roky; v mnoha oborech by to vedlo k monopolu a nebo alespoň k duopolu. V odvětví mobilních telefonů bychom tento stav měli síše označit jako triopol.

V okamžiku, kdy báječná modelová řada Ericsson pro rok 1997 začala ztrácet šmrnc, nastoupila Nokia a zametla důkladně celý trh s modely 61xx a 51xx; když Nokia přestala být novinkou nejžhavější z žhavých; Motorola vyhodila triumf serie V - digitálních telefonů, které dostaly Motorolu znovu po pauze od dob 8700 a StarTACu na špici.

Současně s tímto závodem tří můžeme sledovat další fenomen; zkracování produkčního cyklu. Siemens nebo Philips po vší své snaze vyrovnat se konkurenci zjišťují pouze to, že laťka je zase výš. Čím kratší je život nového modelu, tím důležitější je být mezi prvními, kdo přinesou technickou novinku. Právo určit si cenu patří pouze prvnímu a malí výrobci honící se za těmi velkými si pravděpodobně budou muset v příštích dvou letech znovu promyslet svou strategii. Jeden z výrobků, které je k tomu nutí, byl představen dnes.

7110 - ještě větší tlak na pilu

* display

* výkon

* výbava

Začněme s displejem, jedním z nejvýraznějších znaků telefonů Nokia. Během zimy se konkurenci podařilo dotáhnout a vyrobit telefony s displejem na úrovni Nokia roku 1998. 65 řádků o 96 pixlech se stává novou výzvou v odvětví a podle výrobků ostatních se udrží na čele nejméně do příštího podzimu. T28 od Ericssonů musí být pořádné horko; dvouřádkový displej byl obětí na oltář váhy pod 100 gramů a 7110 sice váží 127 gramů s tenkou baterií, ale kvalitou displeje se řadí na úplně jinou úroveň.Stand-by 11 dní se standardní baterií a 18 dní s ultra baterií je další standard a také to podtrhuje schopnost systému GSM přinášet nová a nová technická vylepšení. Výrobci CDMA se vytahovali, že budou mít čip schopný 18 dnů někdy v budoucnu a GSM jej přinese v příštím kvartále. Technický náskok GSM před CDMA se v žádném případě nezmenšuje a to může mít jistou důležitost na trzích Austrálie a Hong Kongu, kde oba systémy bojují o zákazníky v otevřeném poli.Infračervené spojení a spojení s PC čí laptopem bez PC karty a speciálního software. Tisíc jmen v seznamu. Předvídací vkládání textu T9 bylo představeno dalším finskou firmou, Benefonem, začátkem tohoto měsíce v novém modelu iO a díky jemu předstihlo iO ve Skandinávii v prodeji Motorolu. Při psaní textové zprávy je opravdu nepříjemné mačkat klávesu třikrát nebo čtyřikrát pro požadované písmeno. Předvídací software odhaduje slovo které chcete napsat a ušetří vám práci s mačkáním knoflíků až o 50%. Nokia to v tomto aspektu od Benefonu schytala, ale myslím, že i největší nepřátelé budou nuceni se chytit.

Schopnost psát čínsky je šok, ale velmi důležitý. Motorola si stále drží vedení na čínském trhu, který by měl vyletět na 50 miliónů uživatelů v roce 2000. Navi Roller je kontrolované riziko. Možná že někoho odradí, ale podobné kolečko mělo úspěch v telefonech Sony a Nokia kopíruje nápad, aniž by imitovala tak, že kolečko umístila pod displej a ne po straně telefonu.

* WAP

Tohle může udělat díru do světa. Nyní můžete na svém mobilu používat vyhledávač Yahoo. Nokia přináší jako první WAP a využívá své nadvlády v displejích a software aby konečně spojila internet s běžným mobilním telefonem. Není úplně jasné, jak na to budou reagovat zákazníci, ale je důležité být první, bez ohledu na to, jak rychle se WAP rozšíří.

Závěr

Nokia 7110 je zmužilý a kurážný krok vpřed. Přináší několik nových funkcí, některé z nich nikdy neprošli zkouškou trhu. Zdá se mi, že Ericssonu zvolna a polehoučku ujíždí vlak - T28 podle současných oficiálních prohlášeních dotahuje úroveň výbavy telefonů Nokia 6110, jež jsou již rok na trhu. Možná to bylo nevyhnutelné, protože Ericsson na rozdíl od Nokia není na mobilních telefonech existenčně závislý. T28 se proto zdá být spíše reakcí než avantgardou. Má být odpovědí na sérii 61xx - a na trh se asi dostane až po 7100. V momentě kdy se Ericssonovi podaří odpovědět na předešlý útok bude Nokia o celou generaci napřed.

Motorola si mazaně našla cestu ven z války na poli vybavení a schopností tím, že se koncentruje na velikost v kombinaci s vybavením. Trh pro telefony atraktivní malými rozměry bude existovat vždycky. Otázkou zůstává, zda zákazníci na horním konci spektra zvolí 80 gramů těžkou miniaturu telefonu nadupanou funkcemi a nebo se rozhodnou pro sofistikovaný přístroj o 140 gramech za dvoutřetinovu cenu? Oba přístupy mají samozřejmě dostatečně široké pole, ale oba se nemusí nutně stát šlágrem ovlivňujícím budoucnost odvětví a napodobeniny příští zimy.

Nyní to vypadá na boj mezi Nokia a Motorola; Ericsson potřebuje přidat aby se mohl také zúčastnit, ale ať již má za lubem či v rukávu eso nebo ne, vše svědčí pro dlouhé a horké léto pro Siemens, Philips, Alcatel a zbytek pelotonu. Nechali se chytit mezi kladivem Motoroly a kovadlinou Nokia a protože nemohou nabídnout ani ten nejmenší telefon, ani telefon s největším sex appealem, zbývá jim jen krutá cesta cenové války.