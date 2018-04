Předsedou "nového" ČTÚ bude David Stádník

PRAHA 3. července (ČTK) - Současného vrchního ředitele Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Davida Stádníka dnes s platností od úterý jmenovala vláda do funkce předsedy tohoto orgánu. Na tiskové konferenci po zasedání vlády to uvedl mluvčíLibor Rouček.ČTÚ se od července na základě nového telekomunikačního zákona transformuje ze struktur ministerstva dopravy a spojů na samostatný nezávislý regulační orgán, který bude dohlížet natelekomunikační trh.Stádník, který byl v roce 1992 jmenován ředitelem úseku státní správy a inspekce na MDS a v čele ČTÚ působí od roku 1992, vyšel nejlépe z devíti účastníků výběrového řízení, které vypsal ministr dopravy a spojů.Předsedu ČTÚ podle nového zákona jmenuje a odvolává vláda na základě návrhu ministra dopravy a spojů. Dosud bylo jmenování hlavy úřadu pouze v kompetenci ministra.Nový nezávislý úřad by měl vedle dosavadních činností, kam patřila správa kmitočtového spektra, udělování licencí, schvalování telekomunikačních zařízení, kontrola dodržování legislativy a licencí, zajišťovat i cenovou regulaci, kterou dosud provádělo ministerstvo financí. ČTÚ měl v červnu 484zaměstnanců.