Předrecenze Sony Clié NX70V (2)

Digitální kamera

Je skoro škoda, že vestavěná otočná kamera je provedena ve stříbrné barvě, která kontrastuje s černým tělem! Možná by neuškodilo použít stejnou barvu jako celé PDA, vypadalo by to pak mnohem lépe. To samé lze říci na adresu tlačítka pro zapínání. Vraťme se ale ke kameře, ta má nyní větší okénko a uprostřed je malá optika s CCD čipem umožňujícím snímat 310.000 pixelů - tj. digitální fotografie do rozlišení 640 x 480 bodů a video sekvence pouze 160 x 112 bodů pro nahrávání a vlastní PDA umí přehrávat 320 x 240 bodů. Přehrávání umí formáty MPEG1 a MPEG4, nahrávání pouze v MPEG4.