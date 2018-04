Předrecenze Sony Clié NX70V (1)

Nový interaktivní PalmOS verze 5 by měl být vstupem Palmů do oblasti boje mezi platformami Palm, Microsoft Pocket PC, Linux-powered Zaurus. Vedení v oblasti PDA s PalmOS 5 se ujal kdo jiný, než Sony se svými Clié. Takové načasování, které vybral tak, že Palmu vyfoukl přímo rybník s jeho Tungstenem... Nasadil dva silné hráče NX60 bez kamery a NX70V s kamerou. Oba typy jsou poháněny 200MHz procesorem ARM a my si budeme recenzovat dražšího a kamerou vybaveného NX70V, který je mimochode