Předražený hudebník s rozpačitým Symbianem. Recenze Nokia X7

Přestože by se Nokia X7 s cenou okolo jedenácti tisíc korun měla rovnat špičkovým kouskům jako je HTC Incredible S nebo LG Optimus 2X, patří především po stránce operačního systému minimálně o kategorii níže. Svým uživatelům může hnout občas pěkně žlučí.

Nový Symbian Anna sice nabídl řadu vylepšení, a to zejména po stránce způsobu zadávání textu, celkové zrychlení operačního systému však nepřinesl. Navíc ve srovnání s Androidem výrazně ztrácí kupříkladu i v možnostech pohotovostní obrazovky.

Výtečná je u modelu X7 naopak kvalita zpracování, netradiční design a zajímavě řešené šuplíčky pro vložení SIM a microSD karty. Chválu by si jistě zasloužil i 8Mpix fotoaparát, který pořizuje velmi dobré fotografie vzdálenějších objektů. Bohužel nepodporuje automatické ostření a bližší předměty tak budou rozmazané. Podobných větších či menších nedostatků by se na Nokii X7 dalo najít daleko více. Se zmiňovanou cenou jedenáct tisíc korun bude mít pozici na trhu opravdu velmi těžkou.

Plusy a mínusy Proč koupit? plná datová výzbroj

skvělé dílenské zpracování

8GB microSD v základu

zajímavý design Proč nekoupit? chybějící autofocus

nižší rozlišení displeje

problémový internetový prohlížeč

špatná čitelnost displeje na přímém slunečním světle

občas delší reakce operačního systému Kdy? V prodeji Za kolik? 10 790 Kč s DPH

Vzhled a konstrukce – pancéřový kousek

Prakticky celou zadní stranu přístroje pokrývá kovový nesnímatelný kryt. To kromě zvýšené hmotnosti znamená i fakt, že k baterii se dostanou pouze servisní technici. Na druhou stranu se nemusíte vůbec bát vrzání zadního krytu. Perfektní je i slícování ostatních dílů. Přestože telefon není se svým obřím displejem žádný drobeček, díky zaoblenému tvaru skvěle padne do ruky.

Netradiční je kromě dvou šuplíčků na levém boku telefonu pro SIM a microSD kartu i zkosení horních a dolních hran čelní strany, kde se pod mřížkami v dolní části nacházejí stereo reproduktory. Na horní straně je microUSB konektor, skrze nějž je možné telefon i dobíjet. Opodál je umístěno vypínací tlačítko, které zastává funkci chybějícího bočního posuvného jezdce pro zapnutí či vypnutí displeje.

Rozměry zařízení činí 120 × 63 × 12 mm. Hmotnost se kvůli kovovým částem zastavila na o něco vyšších 145 gramech. V základním balení dokonce naleznete paměťovou kartu s kapacitou 8 GB. Ta rozšiřuje o poznání menší vnitřní paměť, u níž pro uživatele zbylo zhruba 500 MB.

Operační systém – černobílá Anna v akci

Operační systém Symbian^3 to má v porovnání s konkurencí měsíc od měsíce těžší. Přestože nová verze s označením Anna neměla být velkým přelomem, přináší řadu vylepšení. Předně se změnil systém zadávání textu, již není nutné přeskakovat do speciální nabídky.

Celý text nyní můžete vyplnit přímo v těle zprávy a kupříkladu se během psaní podívat na obsah emailu, na který odpovídáte. Bohužel tato vlastnost neplatí pro naprosto všechny nabídky v telefonu. Nepatří mezi ně naštěstí editor textových zpráv a emailový klient. Ten se rovněž dočkal zpřehlednění některých nabídek. Kupříkladu adresát má větší font a naopak text zprávy je o něco drobnější.

Emailový klient je rovněž rychlejší než jeho předchůdce. To se však nedá říci o zbytku systému, kde vše zůstává v dřívějších kolejích, což není úplné tragédie, ale srovnání s konkurenčními OS by nebylo příliš férové. Občas jsme se setkali i s krátkodobým zasekáváním telefonu, kdy nereagovala žádná nabídka.

Proslýchalo se rovněž, že Symbian Anna přinese až pět pohotovostních obrazovek. Bohužel zůstávají pouze tři, navíc s dřívějšími omezenými, jako je rozměr jednotlivých widgetů a pozic pro umístění. Nová verze Symbianu přinesla i grafické změny: kupříkladu zakulacení ikon, černobílé podnabídky a mnohé další detaily.

Displej a výdrž baterie – na čtyři palce málo

Vzhledem k rozměrům displeje, které činí čtyři palce, je rozlišení 640 × 360 pixelů dosti malé a na displeji je to znát. Oproti svým předchůdcům se displej modelu X7 pyšní technologií AMOLED a daleko lepším kontrastem a jasem. Bohužel čitelnost na přímém slunečním světle je bídná.

Nepřesvědčila nás ani kapacita baterie, která při střídmějším používání vydrží zhruba dva dny. Jako u každého chytrého telefonu velmi záleží na způsobu využívání a hodinka brouzdání po internetu, využívání GPS a další náročné funkce mohou výdrž o několik hodin hravě snížit. Nokia X7 nevystupuje ze stínu svých konkurentů a dosahuje maximálně průměru.

Telefonní seznam a zprávy – tradiční Symbian

Tak jako vždy, nemá příliš cenu rozebírat možnosti telefonního seznamu či synchronizace. Vše zůstalo při starém. Až na příjemné maličkosti, jako například, že rychlé vyhledávání funguje nově pro název firmy, který se zobrazuje vedle jména osoby. Jednotlivé kontakty lze rovněž ručně napojit na sociální síť Facebook a zobrazovat nejnovější statusy.

Editor textových zpráv se konečně dočkal QWERTZ rozložení klávesnice i při psaní na výšku. Oproti ostatním softwarovým klávesnicím však nejsou znaky zarovnány na střed, ale na levou stranu. Chvilku si tak na tento fakt budete muset zvykat. Můžete si vybrat, zdali pro psaní použijete slovník T9, a to s vypnutou, nebo zapnutou diakritikou. QWERTZ rozložení lze použít i v dalších aplikacích.

Velkou novinkou v Symbianu Anna měl být vylepšený internetový prohlížeč. Ten je však v celkovém součtu ještě horší než jeho předchůdce. Mnohé stránky se vykreslovaly velmi pomalu a následný pohyb byl velmi trhaný, nebo se v některých případech nezobrazily vůbec. Navíc počet současně otevřených stránek, mezi nimiž je možné přepínat, je omezen na pouhé tři. Částečná podpora pro Flash situaci příliš nezlepšuje.

Jako samozřejmost se u takového telefonu již bere plná datová výzbroj, a to včetně GPS. Ta byla schopná najít pozici telefonu do několika desítek vteřin. Drobným bonusem je možnost připojení nejrůznějších USB zařízení díky režimu USB-On the Go (USB-host), jak tomu bylo například u modelu N8. Bohužel potřebná redukce v základním balení chybí.

Multimédia – nahrazený autofocus

Přestože Nokia X7 nemá v názvu přídomek XpressMusic, vzhledem k celkové kvalitě reprodukce zvuku (nejenom ze stereo reproduktorů) by si to tento model rozhodně zasloužil. Na velmi dobré úrovni jsou i přiložená sluchátka s řadou ovládacích prvků. Škoda jen stále relativně omezených možností MP3 přehrávače, který by si potřeboval rozšířit například možnosti ekvalizéru. Je zde i FM rádio s RDS. Potěšujícím faktem je, že videopřehrávač si poradí s některými videi ve formátu DivX.

Nepochopitelným krokem Nokie je absence automatického ostření, kterou nahrazuje technologie Full Focus (přesněji EDOF). Ta ve většině případů odvádí dobrou práci, většina snímků je dostatečně ostrá. Tedy pokud nebudete chtít fotit bližší předměty, které budou bohužel rozostřené. Pokaženou chuť lehce spravuje integrovaný diodový blesk.

Závěr a konkurence – předem ztracený boj

Nokia X7-00 nemá vůbec lehkou výchozí pozici. I kdyby se jí v blízké době podařilo odstranit ty nejpalčivější softwarové nedostatky Symbianu Anna, žádné vylepšení již nespraví nízké rozlišení displeje nebo nenahradí chybějící automatické ostření. Konkurence je na tom znatelně lépe, a to se ani nemusíte poohlížet po modelech, které stojí přes deset tisíc korun. Nokia měla na tomto modelu a především operačním systému více zapracovat a nevypouštět ho do světa, než bude úplně vyladěný.

HTC Incredible S HTC Incredible S se senzorovými tlačítky zaujme neobvykle tvarovanými zády. Osmimegapixelový fotoaparát nabídne LED blesk i funkci automatického ostření. Samozřejmostí je potom FM rádio, MP3 přehrávač a GPS navigace. Cena: 11 700 Kč

LG Optimus 2X Smartphone LG Optimus One 2x s dvoujádrovým procesorem je dokonalým multimediálním společníkem, což dokazuje čtyřpalcový WVGA displej, pod kterým je na dotykovém panelu tradiční sestava systémových tlačítek nebo osmimegapixelový vestavěný fotoaparát. Cena: 12 500 Kč