Předplaťte si internet. Máte ho po ruce, když potřebujete

Mobilní připojení není nikde ve světě primárním připojením k internetu. Z technické podstaty slouží spíše jako doplněk pevnému připojení na cestách. V Česku to bylo dříve trochu jinak, protože tehdejší Eurotel byl prvním a dlouho jediným, kdo byl schopen nabídnout internet za měsíční paušál. Řada domácností tak sáhla po pomalejším mobilním připojení jen proto, aby nemusela platit paušál za pevnou linku a impulsy. To už je naštěstí pryč.

Od loňska je možné pořídit si i pevný internet přes ADSL hlasového paušálu na pevné lince. S velkým zpožděním jsme se tak aspoň trochu přiblížili civilizované Evropě. Časem možná přijdeme i k tomu, že operátoři pochopí mobilní internet jako logický doplněk k pevnému, a nabídnou ho v balíčku zdarma. Než se toho ale dočkáme, uplyne asi dost času. Zatím nám může udělat radost aspoň možnost mít mobilní internet v záloze, aniž bychom za něj museli platit měsíční paušál.

Rychlosti připojení Článek se věnuje mobilnímu internetu jako doplňkovému připojení. V případě, že ho chcete používat jako hlavní připojení, bude výhodnější volit jiné tarify než zde uvedené. Porovnání rychlostí připojení najdete v našem testu - čtěte: Rychlý mobilní internet nabírá dech. Testujeme 3G sítě operátorů

Už dva operátoři totiž následovali současný světový trend, a nabídli připojení k internetu z počítače za denní paušál. Takže pokud se potřebujete připojit někde na cestách, při čekání na schůzku, nebo třeba na chatě, stačí sáhnout do tašky pro modem a nic víc neřešit. Přitom jak U:fon, tak Vodafone nabízejí rovnou balíček, ve kterém je i modem. Stačí tak přijít do obchodu a můžete se rovnou připojit. Až dojde paušál, dobijete si podle potřeby.

U:fon – internet jako hobby

Nebývá úplně obvyklé, abychom U:fona zmiňovali na prvním místě. Tentokráte si to ale plně zaslouží, protože to byl právě on, kdo přišel koncem loňského roku s předplaceným internetem na český trh. Jistě, připojení k předplacené kartě už nabízeli i ostatní, obvykle ale za měsíční paušál. U:fon první nabídl to, co jsme dosud mohli vidět jen po operátorských obchodech v Evropě. Balíček obsahující modem a k němu předplacenou kartu s připojením.

U:fon Předplacený 3G Internet Cena za den připojení 30 Kč Cena balíčku s modemem 1 890 Kč Volný kredit 1 000 Kč FUP 4 GB/týden

Pravda, u U:fona chybí ona SIM karta, ale jinak balíček funguje velmi dobře. Pro předplacený internet navíc U:fon nasadil nový modem Vertex VW110L. Ten už je doplněn Flash pamětí, takže pro instalaci a zprovoznění není třeba žádné CD. Tedy alespoň v případech, kdy používáte Windows XP nebo Vista. Přiznejme, že modem se tentokráte designově docela povedl. Chválíme praktické vyklápění konektoru a také anténka není na škodu. Navíc vypadá i efektně.

Je zajímavé, že U:fon přesunul svoji nabídku na zvláštní stránky s adresou Hobby-internet.cz, nicméně nabídka je i na jeho oficiálních stránkách. Balíček stojí 1 890 Kč, přičemž v rámci aktuální akce je kredit zvýšen z obvyklých 300 korun na celých tisíc. Vzhledem k tomu, že den připojení stojí 30 Kč, nabízí U:fon za tuto cenu modem a 33 dní připojení, což není špatná nabídka. Nevýhodou U:fona je samozřejmě menší pokrytí (oficiálně udává 85 % populace a 65 % území). Jak ukázal náš test, rychlost připojení je u U:fona obvykle zaostává za 3G, ale mírně překonává připojení přes EDGE.

Vodafone – levně, ale s malým FUP

Nedlouho po nabídce U:fona přispěchal se svým předplaceným internetem i Vodafone. Ten zachoval stejnou cenu jako v případě připojení z mobilu, tedy 17 korun na den. Bohužel FUP limit je stanoven na pouhých 5 MB denně, což je hodně málo. Aspoň nás tak nemusí tolik mrzet, že 3G pokrytí Vodafonu je zatím hodně zoufalé, přitom v testu vykazovalo opravdu slušné rychlosti připojení. Na velké části území je ale dostupné alespoň připojení přes EDGE.

Vodafone Připojení na den Cena za den připojení 17 Kč Cena balíčku s modemem 1 277 Kč Volný kredit 700 Kč FUP 5 MB/den

Aktuálně nabízí Vodafone ve vybraných obchodních sítích balíček s modemem a sedmisetkorunovým kreditem za 1 277 korun. Při zmíněných 17 korunách denně to znamená předplacený kredit na 41 dní, tedy o zhruba týden více než U:fon. Musíme vzít ale v úvahu nižší FUP. Standardní cena modemu je jinak 1 977 korun. Limitem u nabídky Vodafone je malý FUP, přece jen tuto hodnotu dosáhne dnes člověk na internetu hodně snadno. A co teprve, až se trochu zlepší pokrytí 3G a tím i rychlosti připojení.

O2 a T-Mobile – pouze měsíční paušál

Zbývající dva operátoři se zatím do předplaceného internetu moc nehrnou. Oba alespoň nabízejí možnost měsíčního paušálu k předplacené kartě. Zajímavou kombinaci nabízí stále ještě O2. Balíček pevného připojení přes ADSL a mobilního připojení přijde na 750 korun, což je poměrně únosná cena. Další možností je pořídit si připojení k O2 TV za 250 korun. V obou případech je modem za 1 295 korun, ovšem s podmínkou dvouletého úvazku. Další možností je samostatný O2 Mobilní internet za 600 korun měsíčně. O2 jasně boduje nejširším 3G pokrytím se všech českých operátorů.

O2 Mobilní internet Měsíční paušál 600 Kč Měsíční paušál s ADSL připojením 150 Kč (750 Kč celkem) Měsíční paušál s O2 TV 250 Kč (850 Kč celkem) Cena modemu 1 250 Kč FUP 10 GB/měsíc

T-Mobile sice nabízí svůj tarif Surf¬+, ale ten je určen jen pro přístup z mobilu. Pro použití s notebookem (nebo počítačem) a modemem je nutno sáhnout po měsíčním paušálu v podobě tarifu Twist Internet za 850 korun s měsíčním limitem FUP 5 GB. Tarif aktivovat vždy jen na jeden měsíc, takže není nutné platit paušál pravidelně. Přesto jde ale o poměrně vysokou částku.

T-Mobile Twist Internet Měsíční paušál 850 Kč Cena modemu 999 Kč FUP 5 GB/měsíc

Během následujících týdnů má ale T-Mobile zveřejnit nové datové tarify v souvislosti s oficiálním spuštěním svého 3G. To je zatím pouze ve fázi veřejného testování – čtěte: T-Mobile spouští testovací provoz 3G. Za USB modem pro EDGE a 3G zaplatí zákazníci tohoto operátora 999 korun. Kdo dává přednost pověstnému vrabci v hrsti před holubem na střeše, může sáhnout i po modemu s podporou technologie TDD (jinak také Internet 4G), který přijde na 7 449 korun.