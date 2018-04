Předplacené karty u našich sousedů - Německo

Stejně jako v Rakousku, tak i na německém trhu operují čtyři poskytovatelé GSM služeb. Samozřejmě je ale velikost trhu neporovnatelná s jakýmkoliv jiným trhem a ze zemí, které testujeme, je tento trh největší i nejbohatší. Vždyť má až 82 milionů potenciálních zákazníků a penetrace mobilní sítě je jen 28,4 procenta.

Odpovídá tomu i nabídka služeb? Z čeho si vzít příklad a co v Německu raději ponechat?

Veškeré ceny jsou přepočteny dle kursu ČNB 1 DEM : 18.069 Kč z 29.08.2000

D1 (DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet GmbH - předvolba 0180)

Provozovatelem sítě D1 je T-Mobil (Deutsche Telekom MobilNet GmbH) jako stoprocentní dceřinná společnost T-Mobile International AG. V minulém roce dosáhl obratu 9,8 mld DM se 7,5 tisícem zaměstnanců a jeho služeb využívalo 15 miliónů zákazníků. Začínal v pásmu 900 Mhz. Od září roku 2000 chce spustit GPRS a od roku 2003 UMTS. Cílem společnosti je vytvořit panevropskou mobilní značku a již dnes má většinový podíl v dalších západoevropských společnostech s celkem 11 milióny zákazníky a částečný podíl ve společnostech v ČR, Maďarsku, Polsku, Rusku a na Ukrajině s celkem 3 milióny zákazníků. Mimo Evropu je dalším cílem především Asie. T-Mobil 31.12.1999 držel 39 procent německého trhu.

Služba předplacených karet se nazývá Xtra. Je možné si vybrat tarif B-Free classic anebo B-Free weekend. Balík se SIM kartou XtraCard stojí 55 DM / 994 Kč a má 25 DM / 452 Kč kredit.

Služba Ve špičce (po-pá - 7-20) Mimo špičku (po-čt 20-7) Víkend (pá 22-po 6) Xtra B-free classic DM Kč DM Kč DM Kč Volání v rámci sítě 0,69 12,47 0,39 7,05 0,39 7,05 Volání na pevnou síť 1,69 30,54 0,69 12,47 0,15 2,71 Volání na jiné sítě 1,69 30,54 0,69 12,47 0,69 12,47 Záznamník 0,59 10,66 0,39 7,05 0,39 7,05 SMS zpráva 0,39 7,05 0,39 7,05 0,39 7,05 W@P 0,39 7,05 0,39 7,05 0,39 7,05

+ XTra Weekend - 15 Pf/min - 2,71 Kč/min

+ XTra Nummer Eins - vybrané číslo pevné sítě nebo sítě D1 za zvýhodněný tarif - 39 Pf/min - 7,05 Kč/min přes týden, 15 Pf/min - 2,71 Kč/min o víkendu

+ W@P

+ distribuce SMS - poslání jedné SMS rozešle SMS až 10 dalším účastníkům (každá se účtuje)

+ tarifikace po 30 sekundách

+ platnost kreditu 1 rok pro 50 DM / 903 Kč a 100 DM / 1807 Kč, půl roku pro 25 DM / 452 Kč kupón

+ roaming - Callback

+ roaming - přímé volání při roamingu v ČR u Paegasu a ve Švýcarsku u Swisscom

+ XTra Cash - kupony vyšší hodnoty se slevou

- jedna sazba pro mezinárodní hovory - 3,69 DM/min - 66,67 Kč/min

- roaming - XTra Roaming Card - přesměrování na roamingovou kartu, k níž dojde měsíční účet

D2 (Mannesmann Mobilfunk GmbH - předvolba 0172)

D2 přišla na trh jako druhý operátor. Vlastní ji Mannesmann Mobilfunk (MM). Alespoň z většiny 65,2%. MM přináší do firmy znalosti v prodeji, marketingu a službách. V síťové technice a její výstavbě je pevný druhý vlastník se zbylými 34,8 % Vodafon Airtouch Communications (Europe), který je dceřinnou společností AirTouch Communications činné v USA.

Již v roce 1989 dostala D2 licenci na provozování první privátní mobilní sítě. Začínala na 900 Mhz. Od prosince 1993 se společnost pohybuje již v "černých číslech". V únoru v síti přivítali zákazníka s číslem 10 milionů, a byli tak první německou sítí, která dosáhla tohoto čísla. Již v červnu 2000 jich měla dokonce 13,7 milionů. Obrat v minulém roce činil 10 miliard DM, při 8 000 pracovníků. Další budoucnost spojuje společnost s internetem. D2 již začala s WAPem, pokračuje v GPRS a do čtyř let chce spustit UMTS. 31.12.1999 zabírala síť D2 41 procent německého trhu.

Služba předplacených karet se nazývá D2-CallYa. Balík se SIM kartou D2-CallYa stojí 55 DM s 25 DM kreditem.

Služba Ve špičce (po-pá - 7-20) Mimo špičku (po-čt 20-7) Víkend (pá 20-ne 0) D2-CallYa DM Kč DM Kč DM Kč Volání v rámci sítě 0,69 12,47 0,39 7,05 0,39 7,05 Volání na pevnou síť 1,69 30,54 0,69 12,47 0,15 2,71 Volání na jiné sítě 1,69 30,54 0,69 12,47 0,69 12,47 Záznamník 0,59 10,66 0,39 7,05 0,39 7,05 SMS zpráva 0,39 7,05 0,39 7,05 0,39 7,05 W@P 0,39 7,05 0,39 7,05 0,39 7,05

+ platnost kreditu 1 rok, 15 měsíců možnost být na příjmu

+ D2-BestFriend - 39 Pf/min 7,05 Kč/min na zvolené číslo - D2 nebo pevné sítě, první nastavení zdarma, každé další 11,50 DM / 207,80

+ roaming

+ možnost využít volání z fixní linky - protože zároveň společnost poskytuje služby pevného připojení tak nabízí volání z domovské pevné linky na mobil za 46 Pf/min - 8,31 Kč/min

+ možnost přechodu na paušál zdarma

- velmi špatné technické zázemí informačních www stránek, což se projevuje dlohou dobou odezvy

- kupony jen v hodnotě 50 DM

E-plus (E-Plus Mobilfunk GmbH - předvolba 0177)

Vlastníkem je holandský KPN-Mobile (spoluvlastní sítě také v Belgii, Maďarsku, Indonésii a na Ukrajině.) Na trh vstoupil v roce 1994 jako třetí operátor a pracuje v pásmu 1800 MHz. 31.12.1999 měl již 3,8 milionu klientů a zabíral tak 16,4 procenta trhu, který měl v tu chvíli celkem 23,3 milionu klientů. To vše při 98 procentním pokrytí obyvatelstva. Za své silné stránky považuje E-Plus orientaci na zákazníky, invenci, kvalitu sítě.

Služba předplacených karet se nazývá Free & Easy. Cena balíku se SIM kartou je 55 DM a obsahuje 25 DM kupon.

Služba Ve špičce (po-pá - 7-20) Mimo špičku (po-čt 20-7) Víkend Free & Easy DM Kč DM Kč DM Kč Volání v rámci sítě 0,29 5,24 0,29 5,24 0,29 5,24 Volání na pevnou síť 1,69 30,54 0,69 12,47 0,15 2,71 Volání na jiné sítě 1,69 30,54 0,69 12,47 0,69 12,47 Záznamník 0,39 7,05 0,39 7,05 0,39 7,05 SMS zpráva 0,29 5,24 0,29 5,24 0,29 5,24 W@P 0,39 7,05 0,29 5,24 0,29 5,24

+ W@P

+ tarifování 10 sekund

+ nabíjení kreditu pomocí bankovního konta, kreditní karty + užití technologie EFR a AEC - Acoustic Echo Cancelation - zrušení zvukového echa

- do zahraničí pevná sazba 3,59 DM / 64,87 Kč

- SMS lze odesílat pouze jako součást balíku za 14,50 DM / 262 Kč v němž je 50 SMS zpráv. Navíc tento balík lze zakoupit maximálně osm krát za měsíc.

Viag Interkom (VIAG Interkom GmbH&Co - předvolba 0179)

Čtvrtým operátorem je společnost vlastněná třemi firmami s následujícími podíly - E.ON AG, Düsseldorf - 45%, British Telecommunications plc (BT), London - 45%, TELENOR AS, Oslo, 10%. V roce 1999 firma dosáhla obratu 1,7 mld DM a má 4 500 zaměstnanců. Počet zákazníků je 950 000. Ke dni 31.12.1999 zabírala VIAG Interkom pouhá 3 procenta trhu. Pro zajímavost - společnost v červenci 2000 měla 6 500 základnových stanic a licenci dostala na 1800 MHz. Z uvedených údajů vidíte, že se na poměry německého trhu nejedná o velkou společnost a také pokrytí 80% obyvatelstva není nic výjimečného. VIAG má proto smlouvu se sítí D1 o vnitrostátním roamingu, aby pokryla i místa , kam nedosahuje její vlastní síť.

Služba předplacených karet se nazývá LOOP. Balík se SIM kartou LOOP stojí 55 DM s 25 DM / 451,73 Kč kreditem.

Služba Ve špičce (po-pá - 8-18) Mimo špičku (po-čt 18-8) Víkend LOOP DM Kč DM Kč DM Kč Volání v rámci sítě 0,69 12,47 0,39 7,05 0,39 7,05 Volání na pevnou síť 1,69 30,54 0,69 12,47 0,15 2,71 Volání na jiné sítě 1,69 30,54 0,69 12,47 0,69 12,47 Záznamník 0,69 12,47 0,39 7,05 0,39 7,05 SMS zpráva 0,39 7,05 0,39 7,05 0,39 7,05 W@P 0,39 7,05 0,39 7,05 0,39 7,05

+ W@P

+ tarifování 10 sekund

+ nabíjení kreditu pomocí bankovního konta, kreditní karty

+ platnost kuponu 12 měsíců

+ možnost oficiálního odblokování po 24 měsících anebo po zaplacení 195 DM / 3523

+ roaming s D1

+ velmi zajímavě graficky pojaté www stránky

+ kupony 25, 50 a 100 DM

- nízké pokrytí

Závěr plynoucí z podmínek německého trhu

Nejlevnější

Mobilní komunikace jsou v Německu na vysoké úrovni, což potvrzuje i výsledek soutěže o licence pro pásmo UMTS, za něž investoři snad až nehorázně rozhazovali.

Cenově nejlépe vycházela společnost E-Plus. U té utratíte cca jen dvakrát více než u našich operátorů.

Všeobecné nevýhody jsou v omezenosti německého trhu, který je zahleděný více do sebe - to se projevuje vysokými sazbami za mezinárodní hovory a stíženou aktivaci roamingu.

Pozornost také zasluhuje skutečnost, že všichni čtyři operátoři mají na vlas stejné sazby pro volání do pevné sítě a do sítí jiných operátorů a podobně vypadají i ceny ostatních služeb. Z řady vybočuje jen E-Plus s poněkud nižšími cenami. Takže přesto, že si zákazník může vybrat ze 4 operátorů, je jeho rozhodování velmi jednoduché.

Z praktických zkušeností dlouhodobějších uživatelů tarifních programů vycházela nejlépe společnost D1 a to díky kvalitě pokrytí, nižšímu hovornému do zahraničí a levnějším roamingovým tarifům. To je ovšem vyváženo vyšší cenou za vnitrostátní hovory.

Naopak je to u D2, kde nižší vnitrostátní tarify se doplatí až o 30 procent vyššími sazbami při roamingu.

E-Plus se zase zdá jako nejvýhodnější operátor díky příjemných cenách a řádnému pokrytí.

Společnost Viag Interkom je zatím nejmenší a má bohužel nedostatečné pokrytí. Současně neohromuje ani cenami.

Motivace pro české operátory

Přes vyšší sazby za hovory, jsou v Německu nabízeny i služby, které snižují náklady a které by se jistě uplatnily i v naší kotlině. Buď je to zvýhodněný tarif o víkendu (až za 2,71 Kč) nebo zvýhodněné volání na vybrané číslo (také jen za 2,71 Kč). Taktéž distribuce SMS na více adres je zajímavá služba. Komu by se nelíbilo odblokování telefonu po určité době přímo od operátora? A co třeba účtování po deseti sekundách? S tím se u nás může chlubit zatím jen Oskar (po sekundě). Přechod z pre-paid na normální paušál zdarma u nás poskytuje jen Oskar. Velmi zajímavá je sazba pro volání na pevnou síť o víkendu a to za pouhých 2,71 za minutu. Ale vše je třeba vyvážit. Proto také sazby při volání ve špičce na pevnou linku jsou téměř 15krát vyšší.