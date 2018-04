Předplacené karty u našich sousedů II.

Rakousko

V Rakousku v současné době působí čtyři operátoři. Trh je tam velice nabitý a operátoři snižují ceny. Rozsah služeb je velmi rozdílný pro jednotlivé operátory. Přesto je jejich nabídka velmi pestrá. Bohužel mají služby daněné také vyšším pásmem a to 20 procenty.

Ceny jsou uvedeny v přepočtu dle kursu ČNB 21.8.2000 - 2.568 Kč : 1 ATS

Max.mobil (předvolba 0676)

Max.mobil je firma, která vznikla již v roce 1995 a stala se alternativou státnímu monopolu po uvolnění trhu a vstup Rakouska do Evropské unie. Zpočátku byl max.mobil vlastněn více firmami (Raiffeisen Zentralbank (8,095%), die Bank für Arbeit und Wirtschaft (BAWAG) (14,51 %), Siemens Österreich (14,8 %), Pojišťovací koncern EA-Generali (8,095 %), nakladatelství Krone (9%), United Telekom Austria (UTA) (10 %), Bayer i sche Landesbank (10,5 %) a T-Mobil (25 %). V průběhu fungování ale T-Mobil průběžně zvyšoval svůj podíl až k dnešnímu stavu, kdy vlastní 100%. T-mobil je vlastněn pro změnu zase Deutsche Telekomem.

Max.mobil zaváděl jako první progresivní služby jako EFR, snížení cen pří volání uvnitř sítě na 1 ATS, roaming pro pre-paid již v roce 1998, volání na vybrané telefonní číslo za zvýhodněnou cenu, ...

Služba předplacených karet se nazývá klax.max. Balík se SIM kartou stojí 790,-ATS / 2029 Kč včetně kreditu v hodnotě 500 ATS / 1284 Kč

Služba Ve špičce (po-pá - 6-19) Mimo špičku po-pá - 19-22, 4-6 Víkend + noc (po-pá - 22-4) klax.max. Flex ATS Kč ATS Kč ATS Kč Volání bez rozlišení sítě, Záznamník, 9,70 24,91 4,30 11,04 3,- 7,70 SMS zpráva 3,- / 7,70 WAP

Tarif klax.max. Fix

- je alternativa k tarifu klax.max. Flex. Hovory se ale účtují bez ohledu na síť a čas volání za jednotnou sazbu 6,- ATS /15,41 Kč

+ bezplatná infolinka

+ platnost kreditu 12 měsíců + možnost roamingu - 170 partnerů - callback roaming (např. v Evropě 15,- ATS / min - 38,52 Kč / min) + možnost dvou tarifů - klax.max. Fix a klax.max. Flex, první přechod a každý přechod s dobitím zdarma, jinak 222,- ATS / 570,10 Kč + možnost platba pomocí kreditní karty (i dobíjení ze zahraničí) + možnost zprostředkování prodeje kreditní karty + letní tarif (1.7. - 31.8) - 24 hodin denně kamkoliv v Rakousku - 3,- ATS / 7.70 Kč + volání na vybrané číslo v síti za 1,- ATS / 2,57 Kč (změna čísla zdarma při dobíjení nebo za 222,- ATS mimo dobíjení / 570,10 Kč)

Mobilkom (síť A1 - předvolba 0664)

Mobilkom je první mobilní síť v Rakousku. Je vlastněn ze 75 procenty firmou Pošty a telekomunikace Rakouska (PTA) a 25 procenty STET (italská skupina). Nejdříve začínal s analogovou sítí D a později se sítí A1. Jako úspěch uvádí rok 1999, kdy se mu během jednoho roku podařilo zdvojnásobit počet účastníků z jednoho milionu na dva miliony. Nyní se chválí sítí GPRS s největším plošným pokrytím na světě.

Koncem roku měl v obou sítích celkem 2,1 milionu uživatelů a z 52,1% penetrace na trhu chce vystoupat do konce roku na 70 procent.

Pro zajímavost stojí, že již v roce 1974 zprovoznil tzv. B - síť a tónový paging, v roce 1984 následovala C-síť umožňující telefonovat z automobilu, v roce 1988 bylo možné používat alfanumerický i numerický paging, v roce 1990 spustil D síť normy NMT, rok 1991 byl ve znamení prvních 100 000 zákazníků (sítě B, C a D). V roce 1993 měl Mobilkom 167 000 zákazníků v D síti, rok 1994 spuštění GSM, 1995 od t ržení od PTA jako samostatné firmy, 1997 předplacená karta a překročena hranice 1 milionu, 1998 - 1,5 milionu zákazníků a v roce 1999 přichází WAP, GPRS, elektronický obchod v mobilní síti.

Služba předplacených karet se nazývá B-Free . Přitom je možné si vy brat tarif B-Free classic anebo B-Free weekend . Balík se SIM kartou Jewel Box stojí 990 ATS / 2542 Kč s kreditem 500 ATS / 1284 Kč

Služba Ve špičce (po-pá - 6-19) Mimo špičku B-Free classic ATS Kč ATS Kč Volání v rámci sítě 4,20 10,79 4,20 10,79 Volá ní na pevnou síť a jiní operátoři 9,80 25,17 4,20 10,79 Záznamník 9,80 25,17 4,20 10,79 SMS zpráva 3,00 7,70 3,00 7,70

Služba V týdnu po-pá 6.00- 19.00 Mimo špičku po-pá-19-6 O víkendu Pá 22-po 6.00 B-Free weekend ATS Kč ATS Kč ATS Kč Do vlastní sítě 5,90 15,15 5,90 15,15 2,90 7,45 Volání na pevnou síť a jiní operátoří 9,80 25,17 5,90 15,15 2,90 7,45 Záznamník 9,80 25,17 5,90 15,15 2,90 7,45 SMS zpráva 3,00 7,70 3,00 7,70 3,00 7,70

+ roaming + tarifikace po 30 sekundách

+ dva tarify - změna zdarma při dobíjení

ONE (1800 MHz síť 0699)

Sít ONE je charakteristická tím, že jako první přišla s pásmem 1800 MHz. Po testování v Tyrolích a Předalpí spustila svůj provoz 26.10.1998. Hned měsíc nato přišla jako první s předplacenou kartou s tarifem 1,- ATS/ min. (2,57 Kč) v Rakousku. V roce 1999 dosáhli prvního 100 000 zákazníků, spustili první roaming pro předplacené karty bez záloh a deblokačních poplatků. Za dva měsíce následoval nárůst o 100 000 zákazníků.Další d v a měsíce, dalších 100 000 zákazníků. Příprava služeb třetí generace HSCSD, WAP, GPRS, EDGE. Zavedení služby aktuálního stavu účtu pro zákazníky s paušálem. Jako první operátor pokryl významné tunely vídeňské U-Bahn. Jako první a jediný spustil HSCSD. Pyšn í se tím, že na rakouském trhu má největší počet uzavřených roamingových smluv.

Služba předplacených karet se nazývá TAKE ONE . Přitom je možné si vybrat tarif TAKE ONE anebo TAKE ONE3ZEIT.

Služba Ve špičce (po-pá - 8-18) Mimo špičku TAKE ONE ATS Kč ATS Kč Volání v rámci sítě 1,00 2,57 1,00 2,57 Volání na pevnou síť 10,00 25,68 4,00 10,27 Volání do jiné sítě 8,00 20,54 4,00 10,27 Záznamník 1,00 2,57 1,00 2,57 SMS zpráva 3,00 7,70 3,00 7,70

Služba Ve špičce Mimo špičku TAKE ONE3ZEIT ATS Kč ATS Kč Volání v rámci sítě, na pevnou síť, do jiné sítě, záznamník 8,00 20,54 3,00 7,70 SMS zpráva 3,00 7,70 3,00 7,70

Pozn. u tarifu TAKE ONE3ZEIT si účastník zvolí jeden z intervalu špičky, který je mu pak účtován jako špičkový. Mimo špičku se mu účtují standardně víkendy a noc (22.00-7.00). Intervaly na výběr jsou: 7.00-12.00, 12.00-17.00, 17.00-22.00. + dva tarify - změna zdarma při dobíjení + 12 měsíční platnosti kreditu + možnost volby tarifu mimo špičky + roaming 150 partnerů - W@P - není pro předplacené služby

Telering (předvolba 0650)

Mobilní operátor tele.ring mají ve vlastnictví spolku městských podniků Citykom (Městský podnik Štýrský Hradec, Elektrický podnik Wels, Elektrárenský, teplárenský a dopravní podnik Linec, Komunální podnik Innsbruck, Městský podnik Salcburk, Městský podnik Kapfenberg, Městský podnik Klagenfurt), rakouské dráhy ÖBB a Vodafone-Mannesmann. Rakouské dráhy měli nejdříve koncesi na poskytování pevných linek a pronájem vedení, po přidání telekomunikačního partnera Mannesmann a přijetí městských podniků začal poskytovat služby pevné sítě jako operátor 1012 PRIVAT. Od 3. května 1999 dostal právo i na poskytování služeb mobilní sítě a mohl se tak pustit na pole konvergence. Operátor vl a stní 4000 km optické sítě (cca 40 000 km vláken) a nabízí tak vysokorychlostní přenos dat SDH technologií. Od května 2000 se stal jako první privátní firma Fullservice-Provider, protože nabízí přenos dat, pevné linky, mobilní sítě a internetové připojení.

Služba předplacených karet se nazývá tele.ring TWIST .

Služba Ve špičce (po-pá - 7-19) Mimo špičku (po-pá 19-7 + víkendy) Noc (22-6) Tele.ring Twist ATS Kč ATS Kč ATS Kč Volání v rámci sítě 3,00 7,70 3,00 7,70 0,00 0,00 Volání na pevnou síť a jiní operátoří 6,00 15,41 3,00 7,70 3,00 7,70 Záznamník 6,00 15,41 3,00 7,70 0,00 0,00 SMS zpráva 2,50 6,42 2,50 6,42 2,50 6,42 WAP 3,00 7,70 3,00 7,70 3,00 7,70 Internet 3,00 7,70 3,00 7,70 3,00 7,70

+ noční hovory 22.00-6.00 zdarma (do 31.12., platí vždy 31 dní při nabití kupónem za 300,- ATS / 770,40 Kč) + roaming při zaplacení poplatku 100 ATS

+ tarifikace po 30 sekundách

+ platnost kreditu 1 rok + 3 měsíce na dobití

Závěr pro Rakousko:

Přestože má Rakousko ceny nastaveny dle platů, zdá se, že naší operátoři ještě nevyčerpali možnosti, kterými mohou rozmazlovat své živitele. A přestože se ceny pohybují okolo 7,50 Kč / minutu mimo špičku v rámci sítě (což je mimochodem přibližně 2.80 * kurs šilinku), tak přece najdeme nabídk u dokonce i nižší než u našich operátorů.

No řekněte komu by se nelíbilo volat bez ohledu na dobu za 1 ATS (viz ONE)? Anebo dokonce zdarma v noci (viz tele.ring)? Takže pokud chcete do Rakouska, trvejte na minimálním platu jako v ČR (ale ne v Kč, ale v ATS) a pak Vám ani nebude vadit, když si vyberete nejdražšího operátora. A když si necháte poradit, ještě ušetříte nějaký šilink.

Co z této první části plyne pro operátory?