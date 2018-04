Předplacené karty u našich sousedů I.

Máte předplacenou kartu a možná se Vám již stalo, že jste byli rozhořčeni nad cenou poskytovaných služeb Vašeho operátora a přitom jste slyšeli, že naši operátoři jsou nejlevnější. Nebo jste si pochvalovali, jak se u nás krásně levně telefonuje a litujete obyvatele okolních států, kteří jsou sdíráni bezohlednými kapitalistickými firmami. Přečtěte si jak to ale opravdu vypadá s nabídkou pre-paid karet českých operátorů mobilních sítí ve srovnání s nejbližšími okolními státy a pak se rozhodněte, zdali nezkusíte přenést svou střechu o pár kilometrů dál od Prahy nebo nakoupit další karty do zásoby na horší časy.

Co nás zajímá?

Určujícími pro naše srovnání budou ceny za běžné telefonní hovory. Navíc hovory mimo špičky a do vlastní sítě. Protože tyto hovory jsou asi nejčastější pro uživatele pre-paid karet. Samozřejmě spokojenost zákazníka se nevytváří jen cenou, ale i rozsahem nabídky a dalšího servisu operátora (jako například dostupnost infolinky). Přesto se podívejme raději jen na základní hovorové služby, protože na tomto poli můžeme nejpřehledněji posoudit jednotlivé nabídky. Navštívíme celkem 4 státy a to Německo, Polsko, Rakousko a Slovensko. Dnes začneme a vezmeme si na mušku nejdříve Rakousko a Slovensko.

Slovensko

Slovenský trh je po stránce mobilní komunikace z testovaných zemí nejchudší. Působí na něm jen dva operátoři a velké změny nenastávají ani s příchodem pásma 1800 MHz - je totiž rozděleno mezi tyto operátory a nikoliv dalšímu, třetímu subjektu. Soutěž se prostě nezdařila a byla zkompromitována ještě před vyhlášením. Navíc ještě z doby Mečiarovy vlády státní kasa považuje mobilní komunikace za luxus a proto zatěžuje ceny břemenem daňového zatížení vyššího pásma a to celými 23 procenty DPH. Ceny jsou uvedeny v přepočtu dle kursu ČNB 29.8.2000 - 82.833 Kč:100 Sk

Eurotel Bratislava (předvolba 0903) Podobně jako v ČR je i tento operátor provozovatelem sítě NMT. Vznikl vlastně po rozdělení republiky z bývalého federálního Eurotelu. Na slovenském trhu platí jako jednička, protože se razantněji než jeho konkurence, je vstřícnější ke svým zákazníkům a vyvíjí další aktivity i na internetu (www.esity.sk). Jejich stránky jsou úhlednější a pestřejší. Také dle průzkumu mezi zákazníky jsou spíše spokojeni. Dle vlastních informací pokrývá 98 procent obyvatelstva (bohužel si započítává i NMT, stejně jako u nás). Vlastníkem jsou s 51% procenty Slovenské telekomunikácie (aby se to nepletlo, ty zase nyní vlastní Deutsche Telekom AG) a zbylých 49% má americké konsorcium Atlantic West B.V. (tj. Bell Atlantic Corporation, MediaOne Group, Verizon Communications, AT&T).

Pre-paid služba se nazývá EASY. Balík EASY se SIM kartou stoji 890 SK / 737 Kč Je obsažen 500 SK / 414 Kč kupón.

Služba Ve špičce (prac 8-18) Mimo špičku (ostatní) EASY LIFE Sk Kč Sk Kč Volání v rámci sítě 9,80 8,12 5,80 4,80 Volání na pevnou síť 15,80 13,09 9,80 8,12 Volání na jiného operátora 15,80 13,09 9,80 8,12 Záznamník 3,80 3,15 3,80 3,15 SMS zpráva 3,00 2,48 3,00 2,48 e-mail 4,50 3,73 4,50 3,73

EASY NONSTOP - služba s tarifem 9,80 Sk / 8, 12 Kč kamkoliv 24 hodin denně. Přechod mezi tarify - 250 SK / 207.

+ existence internetového volání do zahraničí

+ platnost kreditu 12 měsíců

+ tarifikace po 30 sekundách

+ infolinka - bezplatné číslo *30

+ možnost dvou tarifů EASY LIFE a EASY NONSTOP

- službu CLIP a CLIR si musí uživatel aktivovat - stojí 350 SK / 290 Kč (každá zvlášť).

Globtel (předvolba 0905)

Tento operátor přišel na Slovensko jako druhý operátora, ale jako první na poli GSM (15.1.1997). Dalo by se předpokládat, že bude razantně bojovat za získání trhu (chcete-li v tom vidět srovnání s Paegasem, tak se díváte správně). Bohužel opak je pravdou a tato firma se chová velmi zvláštně a raději se zaměřuje na zpoplatňování všech běžných služeb místo, aby expandovala. A to přesto, že Globtel je vlastněn francouzským France Telecom Mobiles International a slovenskými firmami Slovtel a.s., Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Slovenské elektrárne, a.s., Západoslovenské, Stredoslovenské a Východoslovenské energetické závody. Dokonce i když vynecháme nespokojené připomínky uživatelů a srovnání cen, tak i pohled na výkladní skříň firmy - tj. www stránky dávají tušit výsledek. Jen malá poznámka - zákazník s předplacenou kartou dostává i vizitky, které může rozdat přátelům. Tvůrce www stránek to ovšem nevěděl a ponechal ve výsledném textu jen několik otazníků za vizitkami a protože po něm to již nikdo nečetl, tak tam otazníky straší stále. Služba předplacených karet se nazývá PRIMA. Balík PRIMA se SIM kartou stoji 690 Sk / 571 Kč s kuponem v ceně 166 SK.

Služba Ve špičce Mimo špičku PRIMA Sk Kč Sk Kč Volání v rámci sítě 11,90 9,86 4,90 4,06 Volání na pevnou síť 14,90 12,34 14,90 12,34 Volání na jiného operátora 14,90 12,34 14,90 12,34 Záznamník, Infolinka 4,90 4,06 4,90 4,06 SMS zpráva 3,00 2,48 3,00 2,48 e-mail 4,50 3,73 4,50 3,73

+ bezplatný přechod na paušál

+ přijímat můžete hovory i bez kreditu a to celý rok

+ první 3 sekundy hovoru jsou zdarma

+ existence internetového volání do zahraničí

+ tarifikace po celých minutách

- službu CLIP si musí uživatel aktivovat zavoláním na tel. číslo 456. Aktivace ho stojí 350 SK / 290 Kč

- kredit musíte provolat do 90 dní

- infolinka zpoplatňovaná 4,90 Sk/min - 4.05 Kč / min

- špička - všechny pracovní dny 24 hodin

- mimo špičku jen - víkendy a státní svátky

Závěr pro Slovensko.

Díky vysoké dani se stává Slovensko pro fanoušky mobilní komunikace nepříjemnou zemí hlavně v době špičky a při volání do jiných sítí než vlastní. Ale pokud budete potřebovat volat mezi sebou v sítí mimo špičku, dosáhnete uspokojivé ceny 4,06 Kč / minutu u Globtelu a 4,80 Kč / minutu u Eurotelu. Přesto to s našimi 2,80 u Paegasu, 2,90 u Eurotelu a 3 Kč u Oskaru nelze srovnávat. Doporučení - neměňte své současné operátory za slovenské. Když už není jiné cesty, tak nikoliv za Globtel, protože jednoznačně uživatelsky příjemnější je Eurotel Bratislava.

V pondělí pokračování o Rakousku.