Předplacené karty se mohou samy dobíjet

Oskarovo heslo "Čím víc voláte, tím méně platíte" by mohlo platit pro všechny uživatele předplacených karet. Navíc by neměli žádné starosti s tím, že v noci nebo na chalupě nemají možnost získat dobíjecí kupón. Líbilo by se to i vám? Přinášíme našim operátorům zajímavý námět.