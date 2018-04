Předplacené karty Oskara budou až v dubnu

Ačkoliv "ten pravý komerční" start sítě Českého Mobilu se blíží mílovými kroky, všichni ti, kdož doufali, že se dočkají předplacených Oskaret ihned od března, budou zklamáni. Český Mobil totiž předplacené karty nabídne až k prvnímu dubnu.

Společnosti dodávající vybavení pro zúčtovací centrum v současné době dokončují implementaci systému předplacených karet tak, aby od dubna vše otestováno fungovalo v té míře, jak jsme zvyklí z konkurenčních produktů Go a Twist. Předplacená Oskarta by tedy měla nabídnout jak možnost posílání SMS zpráv, tak mezinárodní hovory a hlasovou schránku zřejmě včetně možnost vypnout přesměrování na ni.

Zatím není také jasné, jaké budou finální ceny volání z předplacených karet - dosavadními úvahami o cenách za volání zamíchaly poslední změny u Twistu a Go, takže o definitivní podobě tarifů se rozhodne zřejmě krátce před představením předplacených karet Oskara.

Podle dosavadních úvah mělo být telefonní schéma předplacené Oskarty poměrně jednoduché a cena za volání do všech sítí ve všech časových pásmech se měla pohybovat okolo 7 Kč/minuta, cena za SMS zprávy se čekala za 2 Kč, což by bylo poměrně zajímavé. Jak se ale ukazuje s postupnou změnou tarifů u Twistu, bude muset předplacená služba Oskaru tyto ceny mírně upravit. Zajímavé by jistě bylo zavedení nočních tarifů. Díky nim totiž je Twist inzerován za minutovou cenu 2,80 Kč při volání ve vlastní síti a karty Go inzerují již za 2,90 Kč už po 16 hodině.

Velmi zajímavá by mohla být také změna ceny SMS zpráv - snížení blíže k 1 Kč by pro mnoho lidí mohlo být výrazným motivujícím prvkem pro změnu předplacné karty, protože stávající cena okolo 3 Kč u Go a Twist je dlouhodobě neudržitelná. U velké části držitelů předplacených karet představuje účtovaná suma za SMS zprávy výraznou část výdajů; nezřídka vyšší, než samotné poplatky za telefonování.

Své předplacné karty bude Český Mobil prodávat především samostatně a nepokryte počítá s tím, že přetáhne stávající majitele konkurenčních SIM karet na svoji stranu výhodnými podmínkami. Na trhu ale budou i balíčky služeb a telefonů podobné nabídkám Twist a Go sad.

Právě od předplacených karet Oskara se ponejvíce čeká příliv zákazníků do sítě Českého Mobilu. Například u RadioMobilu činí předplacené Twist karty přes 80 procent nových aktivací, u EuroTelu je to zhruba o deset procent méně.

Tomu také bude odpovídat prodejní kanál, jímž hodlá Oskar svoje SIM karty tlačit. Kromě vlastních několika firemních prodejen (jednu jsme pro vás na zítřek nafotili) půjde především o zásilkový prodej objednávkou přes zelenou linku. Podstatně méně preferovaný bude dealerský kanál, kde nastává problém s provizemi - Český Mobil nadále nebude prodávat dotované telefony, aktivace je zdarma a z nulového či stokorunového poplatku pro dealery mnoho korun nezbude - i pro dealery tedy Oskar není příliš atraktivní partner.

Přímý prodej ovšem Oskar podpoří masivní reklamní kampaní a je jisté, že přímý prodej postupně zavedou i jeho konkurenti. Například RadioMobil již nyní provozuje svůj Twist shop po internetu.

Český Mobil očekává, že by letos mohl získat cca. 200 000 zákazníků.