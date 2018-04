O2 představuje novou předplacenku. Volání do své sítě bude za 1,90 Kč

Nový předplacený tarif O2 NA!VÝBĚR má základní sazbu 4,90 Kč za minutu hovoru do všech sítí a 1,90 Kč za odeslanou SMS. Jakmile si však dobijete kredit v jakékoliv výši, můžete si vybrat jednu ze čtyř výhod, která bude platit po následujících 30 dnů.

Vybírat lze mezi voláním do sítě O2 za 1,90 Kč za minutu, balíčkem 100 SMS do všech sítí, voláním do všech sítí za 2,50 Kč za minutu a voláním do sítě O2 o víkendech zdarma. Změnu dané výhody lze provést vždy před dobitím v internetové samoobsluze Moje O2.

Pokud si kredit během oněch třiceti dnů dobijete víckrát, znamená to, že můžete využít více výhod najednou.

Nové předplacené karty budou k dispozici od 1. listopadu v prodejnách O2 nebo je bude možné objednat prostřednictvím portálu www.simzdarma.cz. Stávající zákazníci pak na nový předplacený tarif mohou přejít zasláním SMS ve tvaru TARIF NAVYBER na číslo 999 111.