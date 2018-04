Předplacenka MOBIL.CZ má internet zcela zdarma. Minuta stojí 2,50 Kč

Virtuálního operátora MOBIL.CZ provozuje vydavatelství MAFRA a.s., hostitelskou sítí je T-Mobile. Služba bude dostupná od pondělí 13. května a předplacené karty je možné zakoupit ve všech dobrých stáncích s tiskem (4 000 distribučních míst) nebo je lze objednat přímo přes stránky www.mobil.cz. V tomto případě se neplatí poštovné a balné.

Předplacený tarif je velmi jednoduchý. Neplatí se žádné aktivační poplatky ani pevné měsíční platby. Základní balíček obsahující SIM stojí 200 Kč a obsahuje právě 200 Kč pro volání a SMS. A automaticky obsahuje i FUP 200 MB dat s měsíční platností od aktivace.

Kde koupíte: 4000 obchodů s obchodech s tiskem na www.mobil.cz

Minuta volání do kterékoliv sítě v České republice (mobilní i pevné) stojí 2,50 Kč, jedna SMS pak 1,50 Kč a MMS 5 korun. Za datové přenosy se neplatí. Za každé dobití získává zákazník balíček 200 MB dat s platností jeden měsíc. Když se zákazník přiblíží vyčerpání limitu balíčku, bude upozorněn pomocí SMS. Pak stačí jen opět nabít částkou 200 Kč a opět se automaticky aktivuje balíček dat o velikosti 200 MB s měsíční platností.

Dobíjení: Kupóny 250 a 400 Kč

V bankomatech

V internetovém bankovnictví

Na www.mobil.cz

Na terminálech Sazky

Všechny dobíjené částky lze využít na volání a SMS, internetové připojení je zcela bezplatné. Do uvedeného datového limitu v měsíci po dobití se navíc nepočítají návštěvy stránek patřících pod vydavatelství MAFRA a.s., tedy například celý portál iDNES.cz, Lidovky.cz, Metro.cz nebo stránky TV stanice Óčko. Bezplatný (a do limitu se nezapočítávající) je i přístup na všechny ostatní služby nabízené vydavatelstvím, jako je AAApoptávka.cz, Jizdnirady.cz, Rajce.net a mnohé další.

Po vyčerpání limitu datového balíčku zůstane připojení k internetu nadále aktivní, rychlost se ale sníží na 16 kb/s. To je pro zákazníky výhodné, s kartou MOBIL.CZ se nikdy nestane, aby se za datové spojení platilo. Zákazníci s chytrými mobily se tak nemusí obávat náhodného datového spojení, například při aktualizaci systému nebo aktualizaci aplikací.

Dobíjení je možné buď pomocí kuponů, které budou v prodeji opět ve všech dobrých prodejnách s tiskem a na čerpacích stanicích, ale také v bankomatech nebo přes internetové bankovnictví. Dobíjení bude možné i přímo na stránkách www.mobil.cz.

Předplacená karta MOBIL.CZ samozřejmě umí volat i v zahraničí. Roamingové sazby jsou stejné jako u T-Mobile. Jejich kompletní přehled najdete zde. Platnost kreditu je šest měsíců, hovor se účtuje v taktu 60+1. K MOBIL.cz lze samozřejmě přenést i současné číslo.