S předplacenkou můžete neomezeně volat až týden na účet operátora

Akční cena se vztahuje na obě nové předplacenky O2, tedy jak na kartu Go zdarma, tak na Go neomezeně. Standardní cena obou variant je 150 korun, ta přitom koresponduje s výší přednabitého kreditu (více viz O2 se vrací do historie. Jeho předplacenky jsou opět Go).

Zajímavá je především karta Go neomezeně s tarifem Den volání, s níž lze za dvacetikorunový denní poplatek volat neomezeně do všech sítí a využívat neomezená mobilní data pro chatovací aplikace. Startovací kredit tak uživateli, který nebude posílat textovky (SMS stojí 2 koruny), vystačí na celých sedm dní neomezeného volání a neomezeného chatování.



Při akční ceně předplacenky (99,90 Kč) to tedy znamená, že celé dva dny neomezených služeb jdou na vrub operátora. Ze zbývajících deseti korun pak třeba ještě zafinancuje pět textovek či pokryje polovinu nákladů na další den volání kamkoli. To samozřejmě až po dobití kreditu.

Právě s tím je spojeno zvýhodnění svázané s touto variantou Go karty. Operátor totiž při jejím prvním dobití (v minimální výši 200 korun) přidá bonusový kredit ve výši 100 Kč. Tím tak přidá navrch fakticky dalších pět dnů neomezených hovorů a chatování, které uživatele nebudou stát ani korunu.

Při dobití předplacenky nejnižší možnou částkou tak celkové náklady činí pouze 300 korun (99,90 Kč za Go neomezeně + dobití 200 Kč), výše kreditu je ovšem 450 Kč (základní kredit ve výši 150 Kč + dobitých 200 Kč + stokorunový bonus). Za tři stovky, za něž by mohl uživatel Den volání využít maximálně patnáctkrát, tak uživatel získá až 22 dní neomezeného volání a bezplatné komunikace přes chatovací aplikace.

Uživatelé, kteří si nedokážou představit den bez komunikace přes textovky, mohou zvolit tarif Den volání + SMS. Ten za denní poplatek 25 korun obsahuje navrch totiž ještě neomezené SMS do všech sítí. V takovém případě tedy 450korunový kredit vystačí na 18 dní neomezených služeb, přičemž z vlastní kapsy uživatel hradí fakticky jen 12 dnů.

Ovšem až sedmidenní služby zdarma mají zásadní háček, a to změnu čísla.

Kombinace akční nabídky a bonusového kreditu může být zajímavá nicméně třeba pro rodiče, jejichž děti tráví letní prázdniny několik týdnů mimo domov a chtějí s nimi být po tuto dobu ve spojení. Anebo třeba i pro všechny, kteří si chtějí užít svou dovolenou naplno. Nové číslo mohou sdělit pouze úzkému okruhu lidí či se jen prostě spolehnout na to, že mohou kdykoliv komukoliv zavolat či napsat. A to bez toho, aniž by je telefon vytrhával z dovolenkového režimu.