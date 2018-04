Apple má rekordní objednávky. Větší iPhone je vyprodán, hlásí operátoři

21:21 , aktualizováno 21:21

Nový iPhone 6 se ještě ani neprodává, v předobjednávkách však láme rekordy. Větší verze s přízviskem Plus byla dokonce podle Financial Times během pár hodin vyprodaná. Výrobu větších telefonů, které by konkurovaly například telefonům od jihokorejského Samsungu, přitom Apple dosud odmítal.