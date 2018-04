Prediktivní slovníky: T9 vs. iTap. Ring volný!

Psavci SMSek volí různé způsoby „datlování“. Někteří nedají dopustit na klasické vyťukávání po jednotlivých pozicích – třeba takový Adam Žert, vítěz první české soutěže v psaní SMS, by jakýmikoliv softwarovými pomocníky asi pohrdl. My, kteří používáme slovník T9 pro prediktivní psaní, víme své: je třeba sice sledovat displej, protože naše jazyková kreativita často prediktivní slovník zaskočí. Ale přesto nás prsty bolí míň… Víte, co je to iTap?

iTap je jiné softwarové řešení pro prediktivní psaní. Do svých telefonů integruje tento systém Motorola, doposud však byl iTap pouze anglický a v jiné jazykové mutaci (např. v Motorole T192 anglický, maďarský a polský iTap). Nová Motorola C330, o níž jsme již psali, má vedle Motoroly T720 a inovovaných verzí V60i a V66i již iTap český. Jak se něm píše? Je rychlejší?

Pokusíme se oba systémy prakticky srovnat. Abychom ani jednoho soupeře nezvýhodnili, použijeme osvědčenou Nokii 6210 s „tédevítkou“, kterou ještě nikdo žádná slova nenaučil, tedy nevložil do paměti nové kombinace písmen.

Nová Motorola C330 ovládá také českou diakritiku - o posílání takových textů s háčky a čárkami si povíme později. Jakým způsobem jsme iTap a T9 srovnávali? Nejdůležitější úlohu hraje rychlost – kvůli ní prediktivní psaní používáme. Vybrali jsme často užívaná slova a jednoduše počítali, kolik stisků kláves je třeba pro napsání určitého slova. Abyste následující tabulce rozuměli, je třeba si vysvětlit základní rozdíly mezi T9 a iTapem.

Ve slovníku T9 obvykle pracujete tak, že napíšete pomocí jednoduchých stisků slova a poté se přesvědčíte, zda slovník T9 vybral z možných kombinací tu správnou. Až pak zkoušíte další návrhy, pokud nejsou správné, nové slovo telefon naučíte. iTap omezuje množinu možných kombinací již od počátku. Máte možnost ho směrovat na správnou skupinu dvou, tří a dalších hlásek. Omezování výběru zjednodušuje každý následující výběr, často ovšem systém nemusíte směrovat vůbec a on podobně jako T9 najde jako první tu správnou variantu. A co je u Motoroly C330 okouzlující: často najde jako první správnou variantu slovo s korektní diakritikou. Často ovšem také nenajde…

Jak jistě tušíte: právě se hledá slovo "řádky".

Podívejte se na konkrétní příklad často užívaného slova „máš“.

Máš

(číslice za závorkami označují počet orientujících stisků)

1. M (m n o ň ó 6) – 0 (o je neznámo proč po stisknutí klávesy nastaveno jako výchozí)

2. A (na má ná ma ob mč oč nč ňá mxc oa óá ňb oá mb ňč nb nc oc óa ób óc óč ňc ňa 02) – 1 stisk

3. S (már más máp máq mář máš má7) – 5 stisků

Dohromady tedy 3 + 6 stisků (1+0+1+1+1+5; kurzívou - vždy sudé číslo v pořadí - jsou uvedeny posuny, kterými musíte iTap směrovat).

1. M (m n o ň ó 6) – 2 stisky (vraceli jsme se zpět)

2. A (má ma mč mc mb m2) – 0 stisků

3. S (már más máp máq mář máš má7) – 5 stisků

Dohromady tedy 3 + 7 stisků (1+2+1+0+1+5).

Pokud jste postupně systém nesměrovali, stiskli jste pouze 3 klávesy (m a s). Ale pak musíte osmkrát stisknout šipku doprava, abyste se dostali na kombinaci mas, respektive dvanáctkrát pro más a patnáctkrát pro kombinaci máš. To je práce víc než dost, ne? Poměřme to s běžným psaním bez prediktivních pomocníků: potřebujete šest stisků, abyste se dostali ke kombinaci „mas“. ITap se svými 3+8 stisky rozhodně prohrává. A kdo zvítězil? Samozřejmě T9 – pouhé tři stisky!

V následující tabulce jsme výrazně horší výsledky iTapu odlišili červeně, výrazně lepší modře – jako lepší hodnotíme ty pokusy, v nichž slovo bylo vytvořeno stejným počtem stisků jako v T9, ale navíc: mělo správnou diakritiku.

(počet stisků bez T9,iTap) N6310 (bez diakritiky) C330 (bez dia. poku není v [] uvedeno jinak) C330 (s diakritikou) ja (2) 2 2+3 ( 5 ) já 2+2 nebo 1+1+1(4,3) uz (6) 2 2+2 či 1+1+1(4,3) už 1+1+1+5 (8) nas (7) 3+1(4) 3 [nás] mas (6) 3 2+1+1+1( 5 ) máš 2+1+1+5 (9) ahoj (7) 4 4 delas (11) 5 5+1[6; dělás] děláš 5+5 (10) kolik (13) 5 5 pekny (10) 5 5 [pěkný] pristi (15) 6 2+2+2+1+2( 8 ) příští 3+5+1+5+1+1+1 (17) rikal (12) 5 5+1(6) říkal 1+4+1+3+3+2 (15) zitra (12) 5 5 [zítra] minuly (14) 6 6 [minulý] prijdu (11) 6+1 (7) 2+2+2+1+2+2 (11) přijdu 2+16+1+3+1+2+1+1+1+2 (30) milovani (19) 8 8 [milování] rozhodni (21) 8 8 rozhodneme (23) 10 10 nevymyslime (27) 11 11[nevymyslíme]

Z tabulky jednoznačně vyplývá: T9 je o něco rychlejší než iTap, pokud v něm nedbáte na háčky a čárky. Pokud ano, je „tédevítka“ výrazně rychlejší. Situaci by možná podstatně vylepšila automatická možnost preference kombinací, které byly použity. Také uživatel by mohl manuálně nastavovat preferenci slov, která právě do telefonu uložil, tedy naučil jej nové výrazy. Nicméně právě případy, kdy byla Motorola stejně „rychlá“ jako Nokie a navíc kdy do slov přidala diakritiku, nás mile překvapily. Dokážu si představit dost situací, kdy si dám tu práci a textovku naklepu správně česky, nedbaje nějakého toho stisku klávesy navíc… (I když pak si možná oněch 3O stisků u kombinace "přijdu" rychle rozmyslím...)

Vraťme se ale k otázce odesílání SMSek s diakritikou. Puntičkáři a milovníci korektně psané češtiny, kteří chtějí psát s háčky a čárkami, musí mít telefon, který podporuje UCS2 (Unicode Coding Scheme) - 16ti bitové kódovací schéma. Díky němu lze zasílat znaky slovanských abeced (do zprávy se vejde 140 znaků), a dokonce i čínské a arabské znaky (pouze 70 znaků). Zcela určitě USC2 podporují Nokie 51xx, 61xx, 3210 a novější, ale jistě nejsou jediné. Korektně se nám podařilo odeslat kompletní znakovou sadu s háčky a čárkami z Motoroly C330 na Nokii 6210 [T-Mobile – Eurotel], z Motoroly C330 na Nokii 5110 [T-Mobile – Eurotel], z Motoroly C330 na Panasonic GD67 [Eurotel – Eurotel]. Z řečeného vyplývá, že zasílání takových SMS musí podporovat i síť. Je jasné, že jmenovaní operátoři kódování USC2 podporují. Bohužel nebyl prostor na vyzkoušení Oskara, proto se, oskaristé, ozvěte: jak je to u vás?

Odesílání SMS s diakritikou SMS brány operátorů nepodporují; donedávna fungovala brána sms.gt.com.ua, která dovolovala vytvořit textovku v UCS2, její provoz byl ale bohužel zastaven.

Specifické české znaky se do všech elektronických médií prosadily, máme prostě naše ž, š, ě, ú i zrádné ř rádi. Snad vývojáři přijdou na praktičtější řešení, než je iTap, a česká písmena zahájí slavné tažení do našich mobilních telefonů.