Prediktivní slovníky T9 dělají z dětí idioty, tvrdí australská studie

Studie publikovaná v časopise Bioelectromagnetics nyní ukázala, že pro děti jsou prediktivní technologie škodlivé. "Systém slovníku T9, který umožňuje napsat slovo jednorázovými stisky kláves, nenutí dětské mozky tolik přemýšlet. Děti pak dělají obecně více chyb," tvrdí její autoři.

Prediktivní technologie údajně působí neblaze na děti ve věku od 11 do 14 let. "Když dítěti stačí napsat jen několik písmen a telefon za něj domyslí zbytek, je to škodlivé. Může pak očekávat, že všechno na světě bude takto automatické," řekl Michael Abramson, profesor australské univerzity Monash. Situaci přirovnává například k přecházení silnice. Jestliže dítě předpokládá, že se všechno děje automaticky podle jeho potřeb, může se třeba přestat rozhlížet.

Studie monitorovala chování desítek dětí v uvedeném věkovém rozmezí 11 až 14 let. Její autoři je rozdělili do dvou skupin - na ty, kteří píšou s prediktivními technologiemi, a ostatní. Každé dítě se posléze podrobilo speciálním testům na počítači, kde byly porovnávány reakční schopnosti.

Možnost prediktivního psaní textových zpráv nabízí uživatelům většina mobilních telefonů na trhu. Prediktivní funkce fungují většinou tak, že místo klasického "vyklikávání" jednotlivých písmen mobil rovnou nabídne slovo, které byste potenciálně mohli chtít napsat. Nejznámější takovou technologií je slovník T9.