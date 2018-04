Prediktivní psaní SMS nejen s T9

Pokud jste se již setkali se psaním krátkých textových zpráv za pomoci technologie T9, jistě jste shledali, že vylepšení tu je, ale není příliš převratné a slova musíte tak jako tak napsat celá. Přitom ušetříte maximálně tři stisky kláves. Navíc poslední znak psaného slova mnohdy změní celý termín se kterým jste se (byť spořivě) psali. Pokud jste takovým nespokojeným uživatelem, třeba vám bude vyhovovat nový textový režim Zi.

T9

Technologii T9 vyvinula firma Tegic a nechala si ji patentovat. Software, který sleduje vpisování znaků do textového pole, porovnává termíny se slovy v seznamu a předvídá, jaké slovo chcete napsat. Pomocí tohoto systému nemusíte vymačkávat písmeno podle pozice, kterou má na tlačítku, ale stačí třeba jeden stisk klávesy pro písmeno, které je až na třetím místě. Seznam obsahuje cca 10 000 termínů a pokud vašemu psaní vyhovuje více slov, můžete mezi nimi rolovat. Přesto se nedá říci, že práce s T9 je jednoduchá a většinou spíše nutí organismus k pozvednutí hladiny adrenalinu, zvláště pokud dopíšete slovo a ono se před vašimi zraky nenávratně změní v jiné.

Zi

Na stejném principu funguje technologie Zi, přesto zde najdeme rozdílů hned několik. Jedním ze zásadních je zřejmě to, že se neomezuje pouze na textové zprávy, ale tímto systémem napomáhá i při browsení ve WAPu nebo v telefonním seznamu.

Psaní textovým režimem T9 sleduje vylepšení v zadávání slov s omezeným počtem stisků kláves. Tady je druhý velký rozdíl mezi T9 a Zi. Narozdíl od software T9, který vyžaduje napsat všechna písmenka, je Zi plně prediktivní metoda, která doplní většinu slov ještě předtím, než jsou dopsána.

Již při prvním napsaném znaku telefon nabídne slovo, které jím začíná a při postupném doplňování dalších písmen dále předvídá, jak by mělo vložené slovo vypadat a mění jej. Databázi výrazů si můžete rozšířit zadáváním termínů do slovníku, které jsou později použitelné při psaní SMS, hledání v seznamu, nebo browsení po WAPu. Slovník v přístroji navíc čítá dvojnásobek výrazů než u T9, tedy 20 000 slov.

Zatímco T9 čeká na to, až doplníte poslední písmeno a podle toho doplňuje slovo, Zi si troufá toto slovo doplnit již při zadání prvního znaku a pokračuje v jeho odhadování, dokud není vámi zvolené slovo stanoveno.

Příklad:

Jak asi vypadá psaní slov v jednotlivých textových režimech, přiblížíme na slově Tomorrow.

Pokud píšeme bez jakékoliv prediktivní metody, potřebujeme k zapsání slova osmnáct stisků: 8, 6-6-6, 6, 6-6-6, 7-7-7, 7-7-7, 6-6-6, 9.

S využitím technologie T9 se tato hranice sníží na 8 stisků: 8-6-6-6-7-7-6-9

Zi tento počet ještě zredukuje na pět stisků: 8-6-6-6-7

Srovnání jsme udělali na anglickém slově z jednoho prostého důvodu. Technologie T9 i Zi jsou zatím pouze v angličtině, ale do konce roku bychom se měli dočkat i české verze v obou případech.

T9 je v poslední době implementována téměř do všech mobilních telefonů, se Zi se zatím bohužel setkáme jen u Alcatelů řady One Touch 300 a v budoucnosti One Touch 500 a One Touch 700.