Předchůdce Vodafonu, operátor Oskar, dnes slaví 10 let

Tehdy to byly časy. Od vyhlášení výběrového řízení na třetího operátora a spuštění jeho sítě uběhl jen půl rok, respektive k ostrému komerčnímu provozu bylo zapotřebí necelých devět měsíců. Oskar v roce 2000 doplnil dvojici operátorů Eurotel a Paegas (pro nepamětníky: dnes O2 a T-Mobile), kteří své GSM sítě provozovali od léta respektive podzimu 1996. A co se od Oskara očekávalo? Snížení cen a především zpřístupnění mobilní komunikace opravdu každému.

První úkol se z dnešního hlediska příliš nepovedl, mobilní volání a další služby jsou dnes u nás jedny z nejdražších v Evropě. Ale mobil má opravdu každý, tedy každý, kdo ho chce mít. Ale jestli je to zásluha právě jen Oskara, to si tvrdit nedovolíme. I když určitou zásluhu mu také určitě upřít nemůžeme. Byl to totiž právě on, kdo s heslem "Mobilní telefon může mít opravdu každý" přišel. Na jeho komerční start navíc reagoval Paegas i Eurotel snížením cen.

Ale zpět do roku 1999. V létě byl vyhlášen tendr na třetího operátora a vedle Oskara se do něj přihlásil třeba i Vodafone v konsorciu s GTS CzechNet pod společným jménem CrysTel, zájem měl i Orange, který nakonec zakotvil na Slovensku, ale třeba i Francouzský, Britský nebo Rakouský Telecom a to vždy s lokálním partnerem. Samotný Oskar byl společným podnikem kanadské společnosti TIW a tuzemské banky IPB. Jenže ta se poroučela do bankovního zapomnění hned rok po vyhlášení tendru. Různé soudní pře a arbitráže se pak řešily ještě před nedávnem. Oskar měl ale štěstí a pád minoritního akcionáře přežil (čtěte - Oskar si zajistil financování).

Tendr vyhrál Oskar v září 1999 a s licencí v kapse začal velmi rychle stavět svou síť. Byl v počátku znevýhodněn, protože musel používat především frekvenční pásmo na 1800 MHz, na kterém se především mimo města pokrývá hůř než na tehdy rozšířenější frekvenci 900 MHz. Jenže nakonec stavěl na obou frekvencích. Mimochodem, v roce 2000 nebyly duální mobily zcela běžné. Oskar proto startoval třeba s legendární Nokií 3210, která již obě frekvence podporovala (čtěte - První mobily v nabídce Oskara). Pro srovnání, dnes mobily běžně podporují i šest frekvencí (čtyři GSM a dvě 3G).

V lednu 2000 hlásil Oskar pokrytí 42 procent populace a od 8. ledna zahájil prodej svých služeb přes telefon (čtěte - Co nabízel Oskar před ostrým startem). Ostrý provoz ale zahájil až 1. března, kdy otevřel své první prodejny. Start tehdejšího Oskara tak trochu připomínal pozdější rozjezd U:fona. U obou společností byla spousta nadšení, spousta očekávání a možná i trocha neprofesionality. Podle dobových zpráv mu pokrývání České republiky šlo od ruky, stejně jako získávání nových zákazníků. Zajímavé je, že svoje první SIM karty začal Oskar prodávat více než měsíc před oficiálním spuštěním služeb. Tehdy se ještě o Oskarovi nic nevědělo a služby prezentovala společnost Český Mobil pod svým názvem. SIM karty tehdy ještě neměly logo a byly čistě bílé. Číselné řady začínaly předčíslím 608 a nulou. Před ostrým startem měl Oskar již 5000 nedočkavých zákazníků, v létě 2000 již 100 000 (čtěte - Oskar získal za tři měsíce 101 000 zákazníků) a do konce roku 300 000 klientů. Pro porovnání, dnes má Vodafone přes tři miliony zákazníků a je stále trojka tuzemského trhu (čtěte - Vodafone má 3 000 000 zákazníků). V půlce roku 2000 pokrýval Oskar 88 procent populace, na konci roku pak už 96 procent populace

Také první tarify trochu připomínaly pozdější začátky U:fona. Názvy T1 až T5 nikomu nic moc neříkaly. Nicméně T1 nebo také Jednička se později přeměnil v tarif Slyším Vás a později Odepiš. Za paušál 10,50 Kč nabízel 40 volných minut. Ale pozor, jen 5 ve špičce a 35 mimo špičku. Minuta volání do sítí ostatních operátorů stála 29,40 Kč, do vlastní sítě 14,70 Kč ve špičce a 11,03 Kč mimo špičku. Tarif Čtyřka se později proměnil v populární Dohodu s Oskarem a nabízel za čtyřletou smlouvu 210 minut ve špičce a 90 minut mimo špičku za 577,50 Kč. Na počátku Oskar nenabízel předplacené karty, jejich prodej zahájil až měsíc po startu sítě. Hitem nabídky tak byl (a vlastně stále je) licenční tarif Slyším Vás, dnes pojmenovaný Odepiš, který Oskar slíbil ve výběrovém řízení.

I ke změně názvu sítě se pojí jedna perlička. Dlouho to opravdu vypadalo na Český Mobil a rozhodnutí o změně názvu na Oskara přišlo poměrně náhle, někdy v průběhu jara 2000. Představitelé společnosti ale udělali zásadní chybu a nezajistili si včas doménu oskar.cz. Tu v té době používal menší prodejce počítačů. Místo aby Oskar vše vyřešil před oficiálním oznámením nového jména, začal se po doméně shánět až následně. Její cenu to pochopitelně posunulo do jiných kategorií. Spory se táhly delší dobu a Oskar musel používat doménu oskarmobil.cz. Nakonec došlo k mimosoudnímu vyrovnání a podle dobře informovaných zdrojů zaplatil Oskar za doménu zhruba stotisícovou částku.

Oskar samozřejmě zaváděl tehdejší pokrokové technologie, byla to totiž doba, kdy nám naše operátory leckde záviděli. Hned v roce 2000 spustil Oskar WAP, o rok později se přidalo GPRS nebo funkce SIM Toolkitu, následovaly MMS... A letos se třeba dočkáme i 3G. Mimochodem, start 3G přislíbil již v roce 2000 tehdejší technický ředitel Oskara Jon Eddy v rozhovoru pro dnes už neexistující tištěný časopis Mobil z vydavatelství Trade & Leisure Publications. "Po technické stránce není důvod, proč by měla Evropa zaostávat za Británií. Jediným problémem mohou být regulatorní otázky ze strany jednotlivých zemí," uvedl tehdy Eddy. Nakonec se Oskar rozhodl pořídit licenci na 3G až těsně před svým prodejem Vodafone v roce 2006 a dodnes ani zdaleka nesplňuje licenční podmínky, které přijal. Experimentální pokrytí 65 % populace Prahy je daleko za očekáváními!

Oskar přestal existovat v únoru 2006 (čtěte: Vodafone střídá Oskara). Necelý rok předtím totiž koupil Oskara nadnárodní obr Vodafone. Prodej Oskara ale rozhodně nebyl překvapením. V roce 2005 koupila Český Telecom španělská Telefónica (Eurotel se přejmenoval na O2 v roce 2006) a původní Paegas se změnil na T-Mobile již v roce 2002.

Dnes tedy patří třetí český mobilní operátor pod křídla světového premianta a i nese jeho jméno. Na Oskara můžeme už jenom vzpomínat, třeba v jeho reklamách.