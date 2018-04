Před zářením z mobilů má děti ochránit školní uniforma

Za novinkou, kterou podporují i běloruské státní úřady, stojí oděvní firma Slavjanka. Na tiskové konferenci v Minsku prezentovala novou školní uniformu Nina Paško z místního ministerstva obchodu.

"Uniforma je ušita z běžně dostupných materiálů, nicméně při její výrobě bylo použito špičkových technologií," uvedla Paško a vysvětlila, že uniforma je vybavena speciální kapsou, do které školák vloží svůj mobil. "Může ho tak mít u sebe, aniž by ohrozil své zdraví," doplnila.

Ruští vědci se vlivem elektromagnetického záření na lidský organizmus zabývají už delší dobu. Ruský národní výbor pro ochranu před zářením nedávno publikoval zprávu, podle níž má elektromagnetické záření z mobilů na děti prokazatelně negativní vliv. Děti používající mobilní telefon mají horší paměť, jsou roztěkanější a trpí poruchami spánku, uvádí se ve zprávě. V postsovětském prostoru nemají vůbec mobily na růžích ustláno, v sousedním Tádžikistánu jsou ve škole zakázány úplně.

Pokud se ale v Bělorusku nová školní uniforma uchytí, mohl by být výsledek stejný. Pokud totiž dokáže speciální kapsa ochránit před zářením mobilu, logicky bude blokovat i "příchozí" vlny. Mobil tak bude zcela odblokován od signálu sítě, a tudíž nebude fungovat. Zajímavé bude, jak se pustí běloruští a ruští vědci do boje i se zářením vydávaným základnovými stanicemi, případně dalšími elektronickými přístroji.

Tisíce pomůcek, které vás "ochrání"

Není to zdaleka první "zaručená" pomůcka, která uživatele ochrání před vyzařováním z mobilu. V minulosti jsme vás například informovali o zácloně, která vám zajistí klidnější spánek. Měla by pohltit až devadesát procent z veškerého vyzařování. - čtěte Pořiďte si záclonu, která nepropustí záření z mobilu. Prý se vám bude lépe usínat

"Aby bylo elektromagnetické záření odstíněno opravdu dokonale, muselo by se použít mnohem náročnější zařízení, prostorově, technicky i finančně. Speciální technická tkanina může do jisté míry chránit proti "elektrosmogu", ale udávaných devadesát procent veškerého záření je s největší pravděpodobností jen zbožné přání výrobce," reagoval na nevšední záclonku Ing. M. Klouda, který se touto problematikou zabývá.

Na trhu se dokonce objevil i sprej, po jehož použití by se mělo ovzduší kolem vás očistit od elektrosmogu, a existují i nejrůznější pouzdra. To od chorvatských vývojářů by mělo snížit vyzařování z antény telefonu až pětinásobně. - čtěte Když chcete pocit bezpečí: Mobilní pouzdro, které zabraňuje škodlivému záření