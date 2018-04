Před vánoci se zvyšuje zájem o dražší mobily

Levným černobílým telefonům, které dominovaly loňskému závěru roku, letos podle výrobců i operátorů odzvonilo.

"Letošní Ježíšek bude očividně bohatší, protože přibližně 80 procent dosavadních prodejů tvoří telefony ze střední a vyšší cenové kategorie," řekl mluvčí Oskara Petr Šindler.

Podle listopadového průzkumu agentury STEM/MARK pro společnost Samsung preferují více než dvě pětiny zákazníků u mobilu barevný displej, 36 procent klientů požaduje vícehlasé vyzvánění a stejné procento dává přednost telefonu s fotoaparátem.

"Véčkové telefony se dostaly i do nižších cenových kategorií, a v široké nabídce si tak může vybrat opravdu kdokoli," uvedl obchodní ředitel jedné z divizí společnosti Motorola Radek Vychytil. Odklon klientů od nejlevnějších modelů se standardním vybavením podle něj odráží i to, že se zvyšuje průměrná cena prodávaných mobilů. Nejprodávanějším přístrojem od Motoroly je model V220, tedy nejlevnější telefon do V s barevným displejem a integrovaným fotoaparátem.

Operátoři hlásí velký zájem o novinky a telefony nabízené v akcích za zvýhodněnou cenu. Například Eurotel má podle mluvčí Diany Dobálové s ohledem na velkou poptávku po nových tzv. chytrých telefonech pouze limitovanou nabídku modelů Sony Ericsson P910i a Nokia 9500. Největší zájem je podle ní o Nokie 3100, 6610i a 6230, Siemens C65 a Sony Ericsson T610. Těsně před Vánocemi firma uvádí na trh Dataphone III a Smartphone II.

T-Mobile již ve své pražské prodejně v Londýnské ulici vyprodal Nokii 3410 a v některých firemních obchodech zákazníci čekali ve frontách. "Zatím je velký zájem o Twist sady s telefonem za korunu a vánočním kreditem či 50procentním bonusem na první dobití," uvedla Martina Kemrová z tiskového oddělení.

Jedničkou u Oskara je Sony Ericsson T630, velký zájem firma registruje i o Nokie 2300 a 2600, Siemens A57 a C65 a Samsung X460.