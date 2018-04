Takhle Jobs představil kultovní iPhone. Před osmi lety se začal prodávat

První iPhone se začal prodávat přesně před osmi lety jen v USA, pár vybraných západoevropských trhů následovalo až později v témže roce. Telefon byl blokovaný, což komplikovalo už tak problematický dovoz. V podstatě bylo nutné přístroj sehnat od překupníků a pak si počkat, až ho bude možné odblokovat. Jinak byl vázaný na SIM amerického operátora.

V prvním testu přístroje jsme pro volání museli použít přístroj čtenáře, který měl aktivní americkou SIM. Český distributor Apple pak před koupí prvního iPhonu přímo odrazoval (více zde).

Ale zpět do historie. Na telefon od Apple se čekalo dlouho, spekulace stíhala spekulaci. Apple tradičně mlčel až do premiéry 10. ledna 2007. Přestože první iPhone vypadal zajímavě, tak jsme tehdy ani v redakci nečekali, jaký poprask se kolem něj rozvíří. S ohledem na to, že tehdy byl Apple na českém trhu v podstatě okrajová značka, tak nás zájem čtenářů překvapil.

A nebyli jsme sami. Třeba tehdejší vedoucí divize multimediálních mobilů Nokia Anssi Vanjoki sdělil finskému deníku Taloussanomat, že: „iPhone je zajímavý produkt, ale očekávat od něj vysoké prodeje nelze. Vanjoki podotkl, že iPhonu chybí podpora sítí třetí generace a několik dalších funkcí. Vanjoki se iPhonu nebál a dodal, že Nokia zvolila správnou strategii v segmentu multimediálních mobilů.“ No, neměl pravdu. iPhone v podstatě finskou Nokii zabil, respektive k tomu velmi výrazně přispěl. Zdrženliví byli i další konkurenti, kteří v té době chystali podobně koncipované mobily.

Jenže jak se po zahájení prodeje ukázalo, nebyl tehdy dotykový telefon jako dotykový telefon. A konkurence dohnala Apple v tomto směru až někdy kolem roku 2011. iPhone totiž používal jiný typ kapacitního dotykového ovládání. Fungovalo skvěle, což se o konkurentech říct nedalo. Také třeba SMS iPhone řadil do konverzace. Tenkrát nám to přišlo divné, dnes si už nic jiného neumíme představit.

Přitom při zahájení prodeje Apple ještě neměl obchod s aplikacemi, a tak první iPhone tehdy v podstatě nebyl ani smartphone v pravém slova smyslu.

První iPhone ale opravdu nebyl nějaký extrémní prodejní trhák. Za rok se ho prodalo asi 1,39 milionu kusů, což je z dnešního pohledu paběrkování. Tolik iPhonu dnes Apple prodá po zahájení prodeje za pár hodin. Ale už druhá generace v roce 2008 šla na odbyt mnohem lépe, také se začala prodávat na více trzích. V roce 2008 se prodalo přes 11 milionů kusů iPhonů, což odpovídalo očekáváním Jobse při představení jedničky. Byl to opravdu vizionář, který nemluvil do větru.

V dalších generacích prodeje iPhonů stoupaly o stovky procent ročně, loni se jich prodalo skoro 170 milionů. V loňském posledním kvartálu se dokonce Applu v prodejích smartphonů podařilo lehce předstihnout i Samsung. Což je neuvěřitelné, když Apple prodává jen pár modelů v nejvyšší cenové třídě a konkurence chrlí desítky typů od těch nejlevnějších za dva tři tisíce.

Dnes už je první iPhone rarita, která je kvůli absenci 3G (o LTE nemluvě, to tehdy nikdo neznal) v podstatě nepoužitelná. Mezi sběrateli je o něj ale slušný zájem. Přístroj v dobrém stavu stojí zhruba několik tisíc korun. Raritní jsou verze s větší pamětí, základní model měl 4 GB uživatelské paměti.