Před dvaceti lety se rozhodlo, jak budeme volat mobilem

Je to jen několik málo dní, co GSM Asociace oslavila dvacáté výročí své existence. Při této příležitosti vypouští do světa filmový dokument, který pojednává o vývoji mobilní komunikace a rozdílném způsobu využívání této technologie.