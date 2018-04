Před deseti lety Bill Clinton změnil svět. Vypnul umělé rušení GPS signálu

K zásadnímu průlomu došlo téměř přesně před deseti lety, kdy tehdejší americký prezident Bill Clinton nařídil vypnout umělé rušení GPS signálu. Stalo se tak v noci z 1. na 2. května roku 2000.

Chtělo by se až pateticky říci, že Clinton tehdy stiskem jediného tlačítka změnil fungování celého světa. A do jisté míry by to byla i pravda. Jenže komerční aplikace GPS existovaly i předtím, než satelity začaly vysílat přesnou polohu i běžným smrtelníkům.

Výběrový přístup zamezil vývoji

Jak Funguje GPS systém Systém GPS (Global Positioning System) je založen na třech samostatných segmentech, které jsou pro jeho činnost bezpodmínečně nutné. Tím prvním segmentem jsou družice, které krouží kolem Země ve výšce 20 200 km a mají přesně určenou oběžnou dráhu i svou vzájemnou polohu. Pro správnou funkčnost systému bylo nutné na oběžnou dráhu vysadit 24 družic, pro případ poruchy lítají kolem Země ještě tři záložní satelity. Technologická náročnost systému je velká. O to, aby vše správně fungovalo, se stará řídící segment, který má své ústředí na letecké základně AFB (Air Force Base) v Los Angeles. Společně s další pozemní stanicí v Coloradu (letecká základna Falcon) a mnoha monitorovacími stanicemi rozmístěnými po celém světě se stará o správu družic a korekci odklonů z jejich předepsané oběžné dráhy. Třetím segmentem je samotná aplikační infrastruktura koncových zařízení. Patří sem nejen cestovní GPS přijímače, ale také specializované přístroje používané například v letectví.

Využití GPS ale nebylo vždy tak všestranné. Prvně byla tato technologie veřejnosti zpřístupněna již v osmdesátých letech minulého století. Americká vláda si ale tehdy také záhy uvědomila, že přesnost systému pro civilní použití by mohla znamenat nebezpečí. Případný nepřítel USA by totiž mohl GPS zneužít k přesnému navádění raket.

Systém GPS družic byl přitom vyvíjen především jako obranný systém USA a původně určen pouze pro účely armády. Tamní vláda se proto v devadesátých letech uchýlila k zavedení tzv. selektivního (výběrového) přístupu, který uměle zhoršoval přesnost systému pro civilní použití. Ta se z řádu metrů zhoršila o dva řády na stovky metrů, přesně pak sto metrů horizontálně a 156 metrů vertikálně.

Jenže pak přišel Bill Clinton a tuto umělou odchylku nařídil zrušit a umožnit tak GPS navigaci plně využívat i v komerční sféře. Touto změnou odstartoval vývoj nového a velmi dynamického odvětví trhu.

Obrovský boom přišel záhy

Po odstranění umělého rušení se zkratka GPS začala objevovat na stále více přístrojích, postupem času se pak ze specializovaných aplikací například pro geodety dostala i do rukou běžných zákazníků.

Právě v té době začaly vzkvétat dnes běžně známé značky jako je TomTom nebo Garmin.

Dnes GPS využíváme v širokém spektru různých oborů a je běžnou součástí životů mnoha lidí. Najdeme ji v automobilech, na řídítkách kol, v mobilech či dokonce i v noteboocích. Velmi aktivně je využívána i v dopravě, zejména pak té lodní a letecké. Ve spojení s mapovými podklady lehce pomůže s orientací v neznámém terénu či městě.