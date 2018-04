Před čtrnácti dny jsem vám na tomto místě doporučoval dovolenou. Dnes mohu zcela odpovědně, ostatně jako každý rok, tvrzení o prospěšnosti dovolené potvrdit. Večerní oheň, srnky u rybníka, západy slunce, rozhovory se synkem, něco práce na zahradě, překonávání tzv. housera, studená voda u pumpy, pavouci na okně, všechno dohromady je to paráda.Poslední den dovolené se mi již práce nemohla vyhýbat a tak jsem nejdříve potkal BTSku Oskara, kterou drží při životě velmi hlučný naftový generátor a krátce poté billboard Ericssonu. Slogan "Z bláta pod okap" vyvolal úsměv i na mé tváři, poněkud povadlé díky právě probíhající cestě zpět do Prahy. Přestože tvůrci zmíněného plakátu jistě chtěli zdůraznit odolnost nového telefonu vůči povětrnostním vlivům, podařilo se jim zároveň i lecos jiného. Pravděpodobně nechtěného. Ostatně, dřív či později ten plakát potkáte také.A ještě něco. Občas mi někteří z vás píšete, co si myslíte o mých editorialech. Někdy pochválíte, jindy ne. Chtěl bych dnes pochválit kolegu Zadražila, který se editorialům věnoval uplynulých čtrnáct dnů. Líbily se mi.