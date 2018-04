Před 20 lety si českoslovenští milionáři mohli koupit první mobily

Na počátku devadesátých let příliš mnoho zákazníků nepřibývalo kvůli vysokým cenám za mobilní služby (respektive za jedinou službu: telefonování). Tedy alespoň ve srovnání se současnou situací. V roce 1994, tedy tři roky po spuštění NMT sítě Eurotelu, bylo v České republice pouhých 27 500 zákazníků. SIM karty tehdy ještě neexistovaly, čísla byla přiřazena konkrétním mobilům nebo lépe řečeno radiotelefonům. Výraz mobil se ujal až později.

Koupě mobilu tehdy znamenala nemalou investici. První telefon v nabídce Eurotelu Nokia Talkman MD59 vyšel na neuvěřitelných 60 tisíc korun. Nebyl to přitom žádný "drobeček", vážil 4,5 kilogramu. Telefony z osmdesátých let ale byly ještě mnohem těžší. Nemalé finance si vyžádal i samotný provoz telefonu. Tarif se 150 volnými minutami vyšel zákazníka na zhruba tři tisíce korun. Muselo se přitom platit nejen za odchozí, ale i příchozí telefonáty.

Rok plný výročí Nejenže si připomínáme dvacetileté výročí od startu první komerční mobilní sítě na našem území, letos je to také patnáct let od spuštění systému GSM. Eurotel spustil "síť druhé generace" 1.července 1996, ke konci září se přidal konkurenční Paegas. V roce 2000 k nim přibyl nejmladší operátor Oskar.

A jak to bylo se signálem? V roce 1991 Eurotel začínal se třemi základnovými stanicemi. Jedna byla umístěna na Žižkovské věži a pokrývala díky relativně nízké frekvenci téměř celé Střední Čechy. Další vysílač se nacházel v Praze 6 a třetí pokrýval Brno. S pokrýváním republiky se postupovalo pomalu, až v roce 1995 se mohli občané setkat se signálem na polovině území. Na jednu ze tří prvních BTS se můžete podívat v naší reportáži. Základnová stanice na Praze 6 stále slouží (ovšem pro jiné technologie).

Všichni tři mobilní operátoři prošli v průběhu následujících let vlastnickými změnami a dočkali se takzvaného rebrandingu. V roce 2002 se Paegas změnil na T-Mobile, v průběhu let 2005 a 2006 se Oskar proměnil ve Vodafone a v témže roce také Eurotel změnil název na O2.

Jak to bylo před revolucí? Obdoba mobilní sítě na našem území existovala již před rokem 1989. Šlo o radiotelefonní síť AMR, kterou však běžný občan neměl možnost využívat. Až sametová revoluce přinesla mobilnímu telefonování lepší výhled do budoucnosti. Zahraničním investorům bylo umožněno vstoupit na náš trh a vybudovat mobilní síť. Problémem byl výběr technologie. V Evropě se v této době vyskytovalo devět vzájemně nekompatibilních mobilních systémů. Jelikož byla technologie GSM stále ještě "v plenkách", byla nakonec i s ohledem na stávající kmitočtovou situaci a předběžnou dohodu s rakouskou správou spojů o možném roamingu zvolena technologie NMT.

Síť NMT sloužila až do poloviny roku 2006, vydržela v provozu tedy necelých 14 let. Mobilní čísla ale nezanikla, operátor je zákazníkům převedl do sítě GSM. Frekvence používané v sítí NMT taktéž zůstaly v provozu, Eurotel a později O2 je použilo pro datovou síť CDMA. Provoz této čistě datové sítě (s v Evropě nepříliš běžnou technologií) spustil Eurotel v roce 2004.