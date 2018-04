Přečtěte si e-maily přes SMSky

Mobile Reader je webová aplikace, která má své výhody, ale nutno přiznat, že má i dost nevýhod. Největší nevýhodou je, že ji mohou využít pouze zákazníci T-Mobilu. Brána Mobile Reader umožňuje přijímat na mobilním telefonu seznam nových zpráv až ze tří e-mailových schránek formou textové zprávy. Příkaz, kterým odeslání výpisu aktivujete, je odeslán také formou textové zprávy. Pokud jste obdrželi důležitý mail, je dokonce možné nechat si zaslat text mailu rozdělený do několika částí.

Službu najdete na adrese http://mobil.idnes.cz/404.asp. Přihlášení do služby je velmi jednoduché. Stačí si zvolit osobní identifikační řetězec (8 znaků – písmen či číslic). Na další stránce vepíšete adresy až tří účtů na pop3 serverech, které užíváte; do dalších polí vepíšete uživatelská jména a hesla, kterými se na servery přihlašujete. Podmínkou je, že pop3 servery poskytují stahování nové pošty zdarma. To je konec procesu přihlášení, údaje můžete samozřejmě kdykoliv změnit.

SMSkou na internet

A jaký je postup při odesílání požadavku? Poprvé to dá trochu práce: do textu zprávy musíte totiž vypsat příkaz pro webovou bránu. Pokud si ji do telefonu uložíte, každé další použití služby bude velmi pohotové.

Příkaz pro zaslání výpisu vypadá takto:

NET http://web-brana.cz/mobil/list.php?name=vaseid

vaseid – zvolený identifikační řetězec

Tento text odešlete na SMS centrum T-Mobilu (4616), za okamžik se vám vrátí odpověď. Měla by vypadat takto:

NZ:2 (1) Lada "lada@quick.cz" <pokus1> 5.3.2001 08:42:04| (2) Petr "petr@centrum.cz" <Re: pokus1> 5.3.2001 08:46:03|

Tedy: 2 nové zprávy: 1. mail je od Ladi z adresy lada@quick.cz, jeho předmět zní pokus 1, zpráva byla odeslána 5.3. 2001 v 8.42; 2. mail je od Petra atd.

V našem pokusu jsme zvolili stahování nových mailů ze dvou serverů (viz obrázek výše). Nejprve jsme z adresy na účet u Centra odeslali tři nové maily. Takto vypadala odpověď, která za krátký dorazila:

NZ: 3 (1) KucharikMarek Marek.Kucharik@idnes.cz <První mail> 30.10.2002 15:21:23ö (2) KucharikMarek Marek.Kucharik@idnes.cz <Druhy mail>30.10.2002 15:21:

Pomiňme, že se správně nezobrazil dělící znak. Pokud jsou adresy odesílatelů delší, do jedné textovky se nevejde ani výpis ze tří mailů. Když jsme odeslali tři maily na různé účty, nebylo patrné, na kterém účtu se nové zprávy nacházejí. Pokud se na účtu nachází mezi zprávami jen jedna nová, brána korektně zašle výpis jen o ní.

Dále služba nabízí příkaz, pomocí něhož můžete nahlédnout do samotného textu mailu. Příkaz zní:

NET http://web-brana.cz/mobil/show.php?name=vaseid&cislo=4&scroll=1

vaseid – zvolený identifikační řetězec

cislo – číslo zprávy, které bylo ve výpisu uvedeno v kulaté závorce

scroll – první část textu, tj. prvních 160 znaků; pokud zadáte 2, zobrazí se druhých 160 znaků

Je jasné, že tímto způsobem si přečtete opravdu jen urgentní mail, který nesnese odkladu. My jsme si ovšem nepřečetli ani ten. Chtěli jsme vypsat text prvního mailu (tedy cislo=1&scroll=1), vrátila se nám však zcela nesrozumitelná odpověď. Pouze změť znaků. Možná byla chyba v našem postupu, snad je na vině rekonstrukce stránek, kterou autoři na homepage anoncují. Dotaz po textu mailu má ještě další úskalí: nesmíte ho odeslat po více jak pěti minutách od odeslání příkazu pro výpis. Pokud tak učiníte, vrátí se odpověď: „Uplynula doba delsi nez 5 minut od posledniho volani prikazu LIST. Pouzijte, prosim, znovu prikaz LIST!“ Nahlédnutí do mailu se vám prodraží.

Jaká je tedy cena?

Počty jsou jednoduché. Pokud máte předplacenou kartu Twist a očekáváte důležitý krátký mail, který skutečně dorazí, zaplatíte: 2,80 Kč za odeslání dotazu, 1,50 Kč za přijetí výpisu. Tuto částku si účtuje operátor, služby samotné brány jsou bezplatné. Dalších 2,80 Kč zaplatíte za odeslání příkazu pro čtení mailu, další 1,50 Kč za přijmutí prvních 160 znaků mailu (pokud bude tento příkaz ovšem fungovat). Celkem: 8,60 Kč. To je samozřejmě hodně, ale druhou stranu uvažme, že takto se do svého mailu můžete podívat z jakéhokoliv mobilu a odkudkoliv.

Nemyslíme si, že Mobile Reader je převratná služba. Zcela jistě je to ale zajímavý nápad, který opět jiným způsobem využívá staré dobré textovky. Problémem je, že obdobné služby poskytují pro zákazníky T-Mobilu T-Zones. A samozřejmě zde existují určitá bezpečnostní rizika: hesla ke svým účtům málokdo na web vypisuje rád. Pokud ovšem autoři vychytají chyby služby, jistě najde Mobile Reader dost občasných uživatelů. Pokusili jsme se s tvůrci služby spojit, zatím se to bohužel nepodařilo. Pokud nám však sdělí nová fakta, budeme článek aktualizovat.

Vyjádření autora

Autor služby Mobile Reader nám zaslal vyjádření k současnému stavu služby, zde je jeho text.

Dobrý den!

Služba Mobil Reader, jejíž plná verze byla dokončena k 30.10.2002, je službou nabízenou zcela zdarma. Žádný osobní prospěch z ní nemám ani já, ani ostatní vlastníci domény (snad jen krom prospěchu morálního). Tuto službu jsem nikde veřejně neprezentoval, je to zcela moje dílo, tudíž nejsem nikomu zodpovědný za 100% bezchybnou funkčnost.



Tuto službu jsem testoval např. na pop3 serverech Centrum, Seznam, Tiscali, Post, kde běží naprosto bezchybně. Dle ohlasu uživatelů běží i na mnoha dalších poštovních serverech (nejen v rámci .CZ).



Vzhledem k naprostému chaosu mezi POP3 servery, které zcela ignorují existenci RFC norem a komunikují "podle svého", není možné 100% ošetřit veškeré výjimky, které mohou nastat.



Příjem těla dopisu je u standardních e-mailů funkční, případný attachement se ořezává. Program se snaží prezentovat výsledek inteligentně - tedy z e-mailu např. ořezává vícemístné mezery či stejné shluky znaků, tedy formátuje maximálně úsporně text pro SMS na 160 znaků.



Narozdíl od testovací verze obsahuje plná verze i možnost APOP logování (šifrovaný login), pokud to server vyžaduje. Z toho vyplývá podpora mnohem většího množství poštovních serverů.



Tato služba není vázána na T-Mobile, s nímž nemám nic společného. Pouze využívá velké přednosti sítě v podobě příkazu NET. Nejsem si jist, zda příkaz pro zobrazení HTML má i Eurotel či Oskar. Pokud ano, pak by měla fungovat i u nich. V podstatě je tato služba závislá na tom, zda mobilní operátor umožňuje příjem HTML stránek v rámci SMS zpráv.



S pozdravem,



Ladis.

P.S.: V článku popisovaný problém se zobrazením textu v mailu je již vyřešen - jedná se o kódování base64, jež plná verze již podporuje.

Autor "Ladis" mluví o možnosti využití služby i pro ostatní operátory. Obrátíme se s tímto dotazem na zástupce Eurotelu a Oskara, o jejich vyjádření vás budeme opět informovat.