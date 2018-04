Přečíslovat 1.0 - hledají se batetesteři!

Přečíslování telefonních čísel je věcí jistě méně příjemnou, nicméně jsou produkty, které se jej snaží maximálně usnadnit a ulehčit. My jsme rádi, že takovéto programy vznikají i pro PalmOS platformu. Tohoto úkolu se ujala firma ALTAP z Nového Boru, která připravila PalmOS program s názvem Přečíslovat

Program je určen pro handheldy s PalmOS (3.0 a vyšším), v paměti zabere 60kB a je k dispozici zatím v betaverzi 1.0. Firma ALTAP hledá betatestery, kteří program odzkouší připomínky zašlu na adresu support@altap.cz. Ostrá verze by pak měla být uvolněna 2.9.2002! Aplikace je freewae!

O aplikaci

Program není pouhým konvertorem starého telefonního čísla do nového (i když toto zvládá taky bez potíží). Dokáže totiž převést do nového tvaru dávkově všechna vaše telefonní čísla v adresáři/kontaktech Address Booku! Můžete si určit položky adresáře, které mají být převedeny, nechat si zobrazit protokol o provedených změnách s možností ještě provést úpravy a vyexportovat protokol do textového souboru (MemoPad).

Po instalaci programu do Palmu (aplikace Precislovat.prc a tabulka přečíslování Precislovat.pdb) můžete převádět všechna čísla telefonních stanic připojených na digitální ústředny (tedy čísla i s předvolbou desetimístná). Použít můžete mezinárodní předvolby ve formátech +420 i 00420 a povoleny jsou i oddělovací znaky. Program převede čísla všech operátorů mobilní i pevné sítě.

Screenshoty: