Přečíslování telefonních čísel od RedGrep

Oproti námi nedávno představené aplikaci Přečíslovat je program RedGrepu za poplatek. Program má ale daleko víc možností (o nich bude dnešní článek) a poplatek není nikterak přehnaný. Uživatel má zkrátka možnost volby, a to je jistě dobře.

Aplikace Přečíslování pracuje v několika režimech:

Převod jednotlivých čísel

Nejjednodušší možností je převod starého čísla na nové. V okně, které vypadá jako kalkulačka, vyťukáte staré číslo a program vám je převede na nové.

Můžete snadno převést číslo ze schránky, vyhledat číslo v adresáři a vytočit převedené číslo kliknutím na tlačítko "Volat".

Konverze PalmOS databáze kontaktů

Program umí převést telefonní čísla ve vaší databázi AddressBook. Velká pozornost je přitom věnována bezpečnosti dat - opatrnosti není nikdy dost, a tak program ze všeho nejdřív zkopíruje a uloží váš adresář (i na paměťovou kartu). Původní adresáře tak můžete kdykoliv obnovit.

Můžete mezi adresáři i přepínat, můžete dokonce pokračovat v přerušením převodu čísel a příjemnou vlastností je to, že si můžete čísla převést a 22. 9. se vám adresář sám přepne ze starého do nového! Aplikace se chová šetrně i v případech, kdy máte u čísla nějakou textovou poznámku - převede ji taky.

Převod čísel v mobilním telefonu

Velmi výhodnou funkcí programu je to, že můžete uložit obsah SIM karty a mobilního telefonu z mobilu do Palmu, tam převést a zapsat upravený adresář zpět na SIM kartu a do mobilního telefonu.

Tuto funkci můžete, pochopitelně, využít k převodu čísel ve svém mobilu. Můžete ale taky takto převést čísla na mobilním telefonu všem svým známým, kolegům a příbuzným, kteří mají mobil propojitelný s vaším Palmem (hlavně přes IrDa, můžete však zvolit i propojení kabelem). Můžete tak ušetřit spoustu úmorné práce lidem ve svém okolí a vysloužit si tak jejich nehynoucí vděčnost...

Program je šířen jako shareware za 369 Kč (download verze), či 299 Kč (pultový prodej včetně datového nosiče). Pouze registrovaná verze umožňuje převody adresářů a jejich zálohu. Je dostupný ve verzích pro kódování češtiny podle iso-8859-2 (UNIX), cp1250 (MS Windows), Mac CE.

Práce s programem je intuitivní a snadná, důkazem budiž několik screenshotů z převodu adresáře: