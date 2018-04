Přečíslování půjde s komunikátory Nokia hravě

Přečíslování 2002

Freewarový program pro komunikátory Nokia 9210 či 9210i „Přečíslování 2002“ nabízí na svých stránkách Agora plus. Program provede automatickou úpravu telefonních čísel v databázích kontaktů uložených v komunikátoru.

Program zjistí nejen jednotlivé nové číslo (tlačítko Zjistit číslo), ale přečísluje i celou databázi v paměti (tlačítko Přečíslovat databázi).

Kromě základní databáze lze také přečíslovat kteroukoliv z databází kontaktů na paměťové kartě (volba Menu > Přečíslovat).

Program se vypořádá s vloženými znaky (p, w, *, # apod.) i s prefixy a postfixy DTMF (Dual Tone Multiple Frequency - tónové vytáčení, které se používá např. pro volby v přednahraných menu našich operátorů či bankovních institucí). Po skončeném přečíslování program vytvoří protokol o průběhu operace. Díky možnosti variabilního nastavení předčíslí jej lze použít i pro zahraniční uživatele.

Pokud zjišťujete pouze jednotlivé číslo, lze výsledek uložit do schránky (clipboardu) a vložit pak na místo, kam program Přečíslování nemá přístup (např. do pole Poznámka, do kalendářového záznamu, do textového souboru apod.).

Společnost Agora plus upozorňuje, že bezplatně nabízený program poskytuje bez jakýchkoliv záruk. Před použitím programu je určitě dobré data zazálohovat. Program si můžete stáhnout zde.

Acrobat Reader

Společnost Adobe pro uživatele uvolnila betaverzi oblíbeného prohlížeče .pdf souborů, který je určen pro operační systémy Symbian. Program lze použít v komunikátorech Nokia 9210 a 9290. Prohlížeč umožňuje prohlížet graficky náročné .pdf soubory v jejich původním formátu či ve formátu přizpůsobeném velikosti displeje.

Instalace programu je poměrně náročná na paměť, při načítání některých souborů se vyskytují chyby ve zobrazení. Přímým konkurentem tohoto prohlížeče je PDF+ od mBrain Software. Jeho instalace je méně náročná, zkušenosti se zobrazováním jsou také lepší. Uvidíme, zda se definitivní verze programu Adobe Acrobat Reader konkurentovi vyrovná.