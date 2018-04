Přečíslování přinese zlevnění

Přečíslování neznamená pouze nepříjemnosti. Příznivá zpráva je, že třetina hovorů podle údajů Českého Telecomu zlevní.

V řadě míst bude volání levnější. Namísto meziměstského tarifu si totiž Telecom bude účtovat jen místní hovorné. Na území celého kraje bude volání za místní tarif místo meziměstského, tedy například ve špičce místo 3,65 koruny za minutu jen za 1,40 koruny.

Původní myšlenky na to, že by právě poplatky za místní volání po přečíslování zvedl, si nakonec bývalý monopol rozmyslel. Firma nyní tvrdí, že se zdražením, které by mu vynahradilo pokles výnosů, definitivně nepočítá.

„Průměrný účet zákazníka za meziměstská volání by měl klesnout o pětinu,“ říká ředitelka komunikace Telecomu Dana Dvořáková.

Úspora vyplývá ze snížení počtu telefonních obvodů ze 156 na pouhých čtrnáct. Z přibližně třetiny dnešních meziměstských telefonátů budou doslova přes noc hovory místní, a tedy levnější. Paradoxně nejméně proto získají lidé v Praze, pro něž se skoro nic nezmění.

Výrazně lépe na tom jsou lidé v krajích. Dříve se například bylo možné dovolat z Ústí nad Labem za cenu místního volání do 25 obcí, nyní jich bude 353.

Do změny čísel investoval Telecom podle viceprezidenta pro sítě Petra Slováčka stovky milionů až miliardu korun. Přes 30 milionů Telecom zaplatí za reklamní kampaň, která bude o změnách informovat.

Přečíslování se dotkne zhruba všech 3,8 milionu telefonních stanic s výjimkou těch, která začínají číslem 1, a také 7,5 milionu mobilních telefonů, kde pouze zmizí ze začátku čísla nula.