Přeci jen se něco děje

Přestože jsou tropická vedra, která ve své současné podobě již nacházejí, alespoň mezi městským obyvatelstvem pramálo příznivců, přeci jen se telekomunikační život úplně nezastavil. Začněme u nás v redakci. Díky zvýšenému potnímu efektu někteří z redaktorů vyplenili blízkou drogerii. Bylo zajímavé pozorovat jak se na pracovních stolech vrší nejrůznější deodoranty, antiperspiranty a různé další zázraky moderní kosmetiky. Zaznamenali jsme i jeden pokus řešit tyto typicky letní problémy přírodní cestou. Jeden z kolegů si do práce přinesl otep kopřiv a potící se místa si jimi šlehal. Vycházel z přesvědčení, že pupeny, které zpravidla po popálení kopřivami naskakují, stáhnou jeho potní žlázy. Výsledek byl neuspokojivý ze dvou důvodů - potit se nepřestal a navíc zcela nevkusně opuchl a neustále se drbal. V pondělí prý už opět přijde do práce. Zbývající část osazenstva řešila situaci tím, že si redakce nosí několik rezervních svršků. Máme tak trička pracovní, něco na ven a další odění na oficiální setkání. Léto je tak jednou z mála příležitostí, kdy můžete potkat zaměstnance Mobil serveru třikrát za den a on pokaždé bude na sobě mít něco jiného.

Cosi se však děje i v EuroTelu a RadioMobilu. Horečně, jde-li to ještě říct, vzhledem k vedrům, dokončují přípravy na spuštění svých GSM 1800. Nepodařilo se nám zatím věrohodně doložit, zda se na jeho spuštění těší víc operátoři nebo jejich zákazníci. Zcela prokazatelně se však na okamžik spuštění těší zaměstnanci firem, které montují další a další antény na stožáry. Jejich pracovní tempo by se pak mělo o něco snížit, což v důsledku přinese úlevu i našemu zdravotnictví, které příval úpalů a úžehů zaměstnanců montážních firem už zvládá jen s vypětím všech sil.

Vedro však ovlivnilo i další a podstatně vyšší sféry telekomunikační společnosti. Generální ředitel RadioMobilu, Klaus Tebbe, opouští svoji funkci a odchází ředitelovat do Německa, do T-Mobilu. Pro své rozhodnutí uvedl dva důvody. Tím prvním jsou nesnesitelná vedra, která mají v Německu skončit dříve. Samozřejmě pokud vyjdou předpovědi meteorologů. Druhý důvod spočívá v tom, že akcionáři RadioMobilu neunesli prohru svého paintballového týmu a tento neúspěch přičítají právě Tebbemu. Jejich postoj je přitom zcela nespravedlivý, protože ředitel nejenže se na přípravě Paegas komanda nijak nepodílel ani za ni nenesl odpovědnost, ale dokonce byl do poslední chvíle proti účasti v souboji. Ustoupil až po nekompromisním nařízení správních orgánů, které samozřejmě volí právě akcionáři.

Jako by to nestačilo, na truc oběma našim operátorům, hádajícím se o prvenství v GPRS, se objevilo "velké" oznámení jedné britské společnosti. Paegasu i EuroTelu muselo lehce nadzvednout mandle prohlášení britského Cellnetu, že jako první na světě spustil GPRS, i když zatím jen pro business zákazníky, kterým umožní vzdálené připojení k podnikové síti. Že by obdoba eurotelího "komerčního" spuštění? No, hlavně že jsou první, protože co je doma, to se počítá. Že pro ostatní zákazníky bude GPRS zpřístupněn až na konci tohoto roku, ne-li na začátku příštího, to se při dobré marketingové kampani ztratí. Do té doby už by měl být zpřístupněný přes Cellnetový GPRS i WAP. To je ovšem výzva našim operátorů. Jestliže budou tak rychlí, jak se již dva měsíce pravidelně dušují, pak by mohli jedno z oněch pochybných světových prvenstvích urvat oni.

Ale dost pošťuchování, konec hloupým sporům, zapomeňme na žabomyší války příznivců jednotlivých operátorů a nechme mezi lidmi klíčit mír a pohodu. Vyjděme do ulic, radujme se z krásného počasí, a z toho, jak nám ty telefony pěkně fungují. A nebo je raději, aby nikomu nekazily radost, rychle vypněte. A pak obejměte své blízké a tancujte, táhněte do hor za Dionýsem, pijte víno a radujte se. Pokud by se vám náhodou nechtělo si tímhle způsobem užívat, skočte si alespoň zaplavat. Aby vás z toho horka a hromady práce nakonec neranila mrtvice. Ne snad, že bychom se tak starali o vaše zdraví, ale jak říká naše upravená verze Casterova rčení: "Živý čtenář, dobrý čtenář."