Přechod z Palmu na PocketPC

Jste uživatelem PDA s operačním systémem PalmOS, a nyní zvažujete přechod k jiné platformě, konkrétně PocketPC. Vězte, že dnešní článek je určen právě vám.Těch důvodů může být hned několik. Jednak u vás ve firmě oddělení IT prosazuje produkty Microsoftu a vám tedy přidělili PDA zařízení s malými okny v sobě. Což může být dáno nejenom kompatibilitou MS produktů, ale třeba tím, že firma odebráním určitého množství stolních PC dostala PocketPC grátis. Dále můžete patřit do skupiny manažerů, kterým se firma rozhodla přispět k ráznému plánování času tím, že jim jako firemní bonus nakoupila PDA s PocketPC. Nebo jste jen běžný uživatel, kterému třeba s firmou PalmOne došla trpělivost? Např. kvůli tomu, že nabízí pouze jediný model s WiFi? A SD karta s patřičnými ovladači stále není a vy byste ve svém PDA chtěli jak WiFi, tak i BT rozhraní?

Každopádně to, jak jste se ke změně platformy dostali, nebo rozhodli, je vaše osobní věc. Mým úkolem je ukázat vám, že tato změna nemusí být pro vás notně infarktovou situací a něčím, čeho se obáváte jen v těch nejhorších snech.



Diář, kontakty, úkoly, poznámky

Abyste po přechodu na novou platformu nemuseli složitě exportovat data ze základních PIM aplikací jako je diář, poznámky, kontakty a úkoly, bude jednodušší, pokud si ze svého stávajícího Palmu data jednoduše sesynchronizujete s Microsoft Outlookem. Ten kdo již tak činí běžně a nevyužívá PalmDesktop, má práci značně ulehčenou. A jak přesvědčit synchronizaci aby nevyužívala PalmDesktop, ale Microsoft Outlook? Buď při přeinstalaci zvolíte přímo synchronizaci s Outlookem, nebo si na CD přidávaném k Palmu najdete aplikaci PocketMirror (u Sony Intellisync Lite). Tam si můžete také zvolit s jakým software se bude instalace provádět. Po tomto přesměrování máte důležitá data na PC v aplikaci, s kterou PocketPC spolupracuje.

Nyní budeme pokračovat v doplňkových aplikacích.



Doplňkové aplikace

Ten, kdo by si myslel, že na PocketPC neexistují podobné aplikace jako na PalmOS, by se hrubě mýlil. Je pravdou, že aplikace mohou odlišně vypadat, mohou mít jiné uživatelské rozhraní, ale základ může být stejný. Existuje dost výrobců, kteří vytvářejí aplikace jako multiplatformní, tj. jak pro PalmOS tak např. pro PocketPC. Pak stačí pouze zvolit správný typ pro dané PDA a můžete naprosto stejným způsobem ovládat jednu aplikaci na dvou různých strojích. Je pravdou, že pro PocketPC je hodně aplikací shareware, neboli za peníze. Ale existuje také skupina freeware softwaru, který je zadarmo a leckdy předčí i samotné placené produkty.

To, co budete ve větší míře potřebovat, to už najdete buď v základu, nebo právě v sekci freeware. Webový prohlížeč Pocket Internet Explorer je v mnohém lepší než WebPro 3.0 na PalmOS. Čeština a zobrazování různých velikostí fontů v ClearType režimu je také bezproblémová. Práci s dokumenty jako Word, Excel a PDF zvládnete v nativním formátu. Také grafika a obrázky nejsou problémem. Slovníky se také najdou a databázové programy můžete nahradit buď Pocket Excelem, nebo speciální aplikací, třeba na bázi SQL. PowerPoint jde sice přes konverzi, ale alespoň nezabere obrázková prezentace tolik místa. Specifické aplikace na práci s mobilním telefonem, posílání SMS, přístup k FTP stránkám, PING, a další síťové záležitostí nejsou problémem. Her je nespočetné množství. A jsou to právě multimédia a hry, které lákají některé nové uživatele. No uznejte - DivX a hry typu Quake, NHL, a další graficky náročné aplikace v kapesním PDA. To je sen nemalé části "gamesníků".



Závěr:

Změna hardware a přechod na jinou platformu pochopitelně není tak úplně snadná a asi zjistíte, že některé specifické aplikace musíte suplovat jinými základními aplikacemi. Ale za čas si jistě zvyknete a oceníte jiné vlastnosti vašeho nového PDA.

Mnohdy se třeba jako velké mínus PocketPC uveřejňovala malá výdrž na baterie. Ale v dnešní době to nevidím jako problém - moderní PDA s PocketPC mají navíc velmi často vyměnitelné baterie a výdrž se pohybuje (při nastaveném podsvícení na spodní úrovni) v hodnotách mezi 6 až 10 hodinami práce!