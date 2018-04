Aktualizace Androidu prý umrtvuje některé samsungy. Nelze je odemknout

Podle informací portálu Sammobile problémy hlásí uživatelé aktuální i předchozí generace modelové řady Galaxy S, tedy modelů S7 a S6, a také majitelé Galaxy Note 5 a Note 4.

Způsobů, jak telefony vrátit do funkčního stavu, či jejich umrtvení předejít, je více. Návrat do továrního nastavení je tedy až tou nejzazší možností, i tak k ní podle svých vyjádření někteří uživatelé přistoupili. Tím však přišli o veškerá uložená data, aniž by museli.

Nejjednodušším krokem je zrušení přihlašování pomocí otisku prstu a bezpečnostním heslem ještě před samotnou aktualizací. Pokud tak uživatel neučinil a aktualizaci již zahájil, pak portál Sammobile doporučuje navštívit stránky findmymobile.samsung.com.

Jejich prostřednictvím totiž může uživatel dotčený přístroj vzdáleně zamknout a následným vzdáleným odemčením jej pak vrátí do použitelného stavu. Tedy za předpokladu, že je daný přístroj svázán se Samsung účtem. Uložit nový otisk prstu a bezpečnostní heslo pak bude v takovém případě jen drobností.

Pokud však není telefon spárován s existujícím účtem, tak uživateli nezbude jiná možnost než kontaktovat zákaznickou podporu Samsungu. České zastoupení dosud žádný uživatel v této záležitosti nekontaktoval.

„Zatím jsme takový případ nezaznamenali. V případě, že by k takovémuto uzamčení z důvodu aktualizace došlo, zákazník má vždy možnost konzultovat toto například v některém z našich zákaznických center, kde je v případě, že je vyloučen neautorizovaný zásah do interní paměti, provedena oprava tohoto stavu,“ reagoval na dotaz redakce Mobil.iDNES.cz mediální zástupce české pobočky Samsungu Jiří Janeček.

Na vině je možná problematická aktualizace

Problém může podle portálu Sammobile částečně způsobovat šifrování, které je ve smartphonech od Samsungu s určitými specifikacemi ve výchozím nastavení automaticky zapnuto. Aktivní funkce se projevuje tak, že při každém odemknutí telefonu je uživatel nucen zadat přístupové heslo či gesto.

Nicméně stížnosti i od uživatelů jiných androidích modelů poukazují spíše na problematickou aktualizaci samotného operačního systému od Googlu. Záleží tedy na zvážení každého uživatele, zda aktualizaci Androidu provede, či s ní vyčká až do odstranění problému.

Podobných zkušeností nejsou ušetřeni ani uživatelé iPhonů. Například v únoru se u některých iPhonů 6 po aktualizaci systému na iOS 9.0 objevila Chyba 53, která v zájmu ochrany dat telefon proměnila v opravdu drahé těžítko (více zde). Jen pár dnů poté se objevil další problém, kdy iPhony s 64bitovým čipem umrtvila pouhá změna data.