Chtějí chránit mobilem otupené lidi. Za nové semafory však sklízejí kritiku

Chatování, prohlížení sociálních sítí či hraní mobilních her je pro některé lidi zjevně důležitější, než věnovat pozornost okolnímu dění. Kvůli tomu tak přehlížejí i semafory a vstupují do vozovky, aniž by zvedli pohled od displeje. S takzvanými smombies (kombinace anglických slov smartphone a zombie - pozn. redakce) se rozhodli bojovat i v nizozemském městě Bodegraven-Reeuwijk.

Místní radní vkládají naděje do úpravy přechodů pro chodce, která spočívá v instalaci LED pásků na okraji chodníku. Podobné řešení představila již loni v dubnu radnice německého Augsburgu (více zde), oproti němu ovšem nizozemské řešení působí promyšleněji.

V Augsburgu jsou světla instalovaná na okrajích přechodů a chodce blikáním upozorňují pouze na červenou na semaforu. Řešení v Bodegraven-Reeuwijku je oproti tomu jakýmsi samostatným semaforem v chodníku. Pokud totiž na standardním semaforu svítí zelená, svítí zeleně i LED pásek, to samé pak platí i v případě červené.

Radní věří, že systém +Lichtlijn od společnosti HIG Traffic Systems bude účinný. V pilotním programu byly LED semafory instalovány zatím na přechodech v blízkosti tří základních škol, v případě osvědčení se ovšem počítá s rozšířením po celém Nizozemsku.

Radní Kees Oskam je přesvědčen, že tento systém představuje účinnou reakci na současné mobilní trendy - úřady proti nim podle Oskama sice nemohou bojovat, ale mohou je předvídat.

Oskamovo nadšení ovšem nesdílejí místní dopravní specialisté. Krok radnice podle portálu Dutch News kritizuje například organizace zaměřující se na bezpečnost nizozemského silničního provozu. Mluvčí organizace Veilige Verkeer Nederland totiž instalaci LED semaforů do chodníků nevnímá jako přínos pro společnost, považuje ji naopak za jakousi formu odměňování chodců za jejich špatné chování. Tedy jako by zlobivé dítě dostalo například sladkost za to, že něco provedlo.