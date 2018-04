Přecházíme z palmu na Nokia 9500 Communicator

Pokud se podíváte třeba na aktuální cenovou nabídku Eurotelu, která obsahuje jak Nokii, tak Treo, dojdete pravděpodobně k názoru, že se vyplatí připlatit si 4 - 6000 korun, a vzít Nokii. Budete mi asi argumentovat tím, že přechod mezi jednotlivými platformami je velice bolestivý krok.

Právě proto je tu náš článek. Ten by vám měl přechod z PalmOS na Nokii 9500 ulehčit. Budeme rádi, pokud nám do diskuze napíšete, zda se vám tento typ návodů líbí, a případně s jakým dalším přechodem byste chtěli pomoci.

Úplně jiný svět

Ještě než se vrhneme do popisu jednotlivých migračních kroků, zastavíme se u filozofie ovládání obou platforem. Z tohoto pohledu jsme si zřejmě nemohli vybrat vzdálenější zařízení.

Palmy nemají klávesnici a ovládají se perem (stylusem). Komunikátor má naopak klávesnici, ale chybí mu dotykový displej. Budete si tedy muset zvyknout, že všechny operace se provádějí právě pomocí klávesnice. Nejdřív sice máte sklony prstem ťukat do displeje, ale časem asi přijdete na to, že je to bez stylusu možná i lepší. Jde o to, že komunikátor se velmi dobře ovládá i vestoje. Držíte ho oběma rukama a palci rejdíte po klávesnici. S PDA to tak jisté není. A také neustále někde ztrácíte stylus.

Uživatele zvyklého na rychlost PalmOS zařízení zaskočí Nokia svou, mírně řečeno, rozvážností. Nejde ani tak o rychlost práce v jednotlivých aplikacích, ta je naprosto dostačující (kromě www prohlížeče, ten si žije ve vlastním světě). Narážím na rychlost přepínání mezi jednotlivými programy. To, co PalmOS zvládá mrknutím oka, Nokii často trvá. Interní aplikace (jako Kontakty a Kalendář) tím netrpí, ale ostatní ano.

Pozitivní změnou je, že minimálně ze začátků nebudete pravděpodobně potřebovat paměťovou kartu. Komunikátor má 80 MB paměti, a to bude většině uživatelů chvíli stačit. Důležité je, že interní paměť disponuje klasickým systémem souborů. Můžete si tedy do ní nahrát soubory přímo z PC (XLS, MP3…) bez jakékoliv konverze. To je věc, která PalmOS velice trápí a v současnosti je to příčinou toho, že nákup karty s novým PDA je téměř nutností.

Migrujeme z PalmDesktopu

Pokud jste doposud používali svého palma a teď vedle vás leží nová Nokia, budete zřejmě přemýšlet o tom, jak bezbolestně přesypat tu kopu dat z PDA do komunikátoru. Palm lze pomocí HotSyncu synchronizovat s nějakým pokročilým nástrojem pro správu času a kontaktů (jako je MS Outlook) anebo s dodávaným PalmDesktopem.

Nejdříve se podívejme na ten druhý případ. Nokia ke komunikátoru dodává CD s balíkem PC Suite, ten dokáže synchronizovat právě proti Outlooku, Lotus Organizeru a Lotus Notes.

S PalmDesktopem si logicky nerozumí. Ten má ale ovšem možnost exportu dat do formátu vCard. To je standard výměny dat, který se používá například v případě, že pošlete vizitku přes infračervený port z jednoho mobilu do druhého. PalmDesktop umí do vCard souboru (VCF) umístit i více kontaktů.

To je sice dobré, ale s takovým souborem zase neumí pracovat Nokia. Naštěstí pro ni existuje program, který to dokáže. Jde o aplikaci s názvem SmartvCard. Je sice určená pro Nokii 9200, na což budete při instalaci upozorněni, ale funguje i na 9500.

Kontakty tedy nejdříve vyexportujeme do VCF. Stačí si v PalmDesktopu zobrazit složku kontaktů a všechny je označit (Ctrl+A). Pak vyberte z menu File možnost Export vCard. Výsledný soubor pomocí aplikace Přenést soubory (Nokia Phone Browser) z Nokia PC Suite přeneste do komunikátoru.

Nainstalujte aplikaci SmartvCard (pro Nokia nováčky: dělá se to opět z PC Suite aplikací Instalovat aplikaci (Nokia Application Installer). Spusťte ji na komunikátoru, načtěte váš VCF soubor, zvolte možnost Import All. Buďte připraveni na to, že celý proces bude k zbláznění pomalý, ale vše nakonec dospěje ke svému šťastnému konci.

Přenese se téměř vše, co bylo součástí kontaktů na PDA. Palm rozeznává u kontaktu jen jednu poštovní adresu, která se v Nokii objeví jako adresa zaměstnání. Komunikátor zase zřejmě nezná u kontaktů kategorie (má na to skupiny kontaktů), takže o toto užitečné roztřídění z palmu přijdete.

Narazíte také u češtiny. Nokia čeká u VCF ISO 8859-2, ale v PalmDesktopu budete mít diakritiku pravděpodobně ve WIN1250. Výsledkem je, že některá písmena jsou v Nokii špatně. Dá se to vyřešit manuální konverzí souboru VCF ještě na počítači.

Teď čekáte, jak si poradíme se zbylými položkami z palmu (ToDo, kalendář a poznámky). Bohužel čekáte marně. Žádný obdobně jednoduchý postup jsem neobjevil. Faktem je, že můžete tyto položky poslat z PDA přes IR port (Nokia ho má dole u datového konektoru), což sice teoreticky funguje, ale prakticky je to práce na 5 let, protože komunikátoru trvá zpracování jedné položky asi třičtvrtě minuty.

Migrujeme z Outlooku

Pokud synchronizujete svůj palm s Outlookem, máte skoro vyhráno. Komunikátor se s ním umí synchronizovat též. Omezení při migraci z palmu na Nokii budou ale sjednocením omezení, která jsou v synchronizaci palmu s Outlookem a Outlooku s Nokií.

Na straně Nokie nejde o nic výrazného, až na neaktivní modul pro synchronizaci Poznámek. Nevím, jak to mám chápat, ale jeho nastavení je deaktivované a poznámky se opravdu nesynchronizují. Stěžovali si na to i jiní, takže zřejmě nejde o problém mého Outlooku. Každopádně synchronizační software Nokie správně konvertuje diakritiku, takže budete mít všechny položky správně česky.

Jaké se hodí aplikace?

Palmy vedou v oblasti PDA počtem aplikací, které jsou pro ně napsány. Pro Symbian je aplikací řádově méně a navíc se tříští do různých variant, které tento operační systém má. Nečekejte tedy, že pro každou aplikaci z palmu najdete na Nokii plnohodnotnou náhradu.

Dovolím si vás nasměrovat jen na ty nejdůležitější. Jedním z nejpříjemnějších využití palmu je čtení elektronických knih ve formátu DOC. Máte-li jich velkou sbírku, nemusíte se jich vzdát ani na Nokii. K jejich čtení ve formátu PDB vám poslouží aplikace Mobipocket Reader. Alternativně můžete použít eBook Reader. Opět ale narazíte na to, že vaše DOC soubory budou pravděpodobně v jiném kódování češtiny než Nokia interně používá.

Stejně tak jsou populární slovníky. Například na palmech oblíbený SlovoEd se pro Nokii právě chystá. Výhodou je, že nemusíte uvažovat o www prohlížeči, emailovém klientu ani kancelářském balíku. Všechny tyto programy dostanete přímo s komunikátorem. Jsou počeštěné a kvalitní.

Jestliže vám nabídnuté programy nestačí, můžete se sami vrhnout do programování. Například v jazyce OPL, pro nějž bylo právě uvolněno vývojové prostředí.

Co se týče kompatibility Nokie 9500 s aplikacemi pro předchozí řadu, není zdaleka stoprocentní. Spíš naopak. Adobe Acrobat Reader pro Symbian například na Nokii 9500 vyvolává KERN-EXEC (chybu v jádře). Hledejte tedy aplikace určené přímo pro Series80, ale zkoušet můžete i ty starší.

Máte podobné zkušenosti s přecházením mezi komunikátory a palmy?