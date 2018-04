Přeběhnout ke konkurenci? Opatrně, panáčku!

Z redakční pošty:

Pouhý výmysl? Nebo může něco podobného potkat každého? Mohou z nás operátoři opravdu beztrestně vymáhat peníze, přestože jsme jednali podle platných pravidel a zaslali operátorovi výpověď písemně? Realita je neúprosná: vy jste ten, kdo musí operátorovi dokázat jeho pochybení. Stačí trocha liknavosti nebo nedůslednosti a každý z operátorů z vás může vytáhnout tisíce korun. Právo bude na jeho straně.

Operátor je v takovém případě vázán Všeobecnými podmínkami, které jsou součástí smlouvy, již jste s operátorem podepsali. V těch jsou přesně stanovena pravidla, kterými se musíte řídit v případě, že se rozhodnete smlouvu s operátorem rozvázat. Vydržme tedy trochu strohosti úřednického žargonu a podívejme se na konkrétní pasáže ve Všeobecných podmínkách jednotlivých operátorů, které se tématem rozvázání smlouvy přímo zabývají (pod jménem operátora je uvedeno pořadové číslo a název článku tak, jak je najdete v daných Všeobecných podmínkách).

Eurotel

12. Trvání smlouvy

Účastník může vypovědět písemně vypovědět smlouvu:

pokud EuroTel změní Všeobecné podmínky, a to od účinnosti změny Všeobecných podmínek, výpověď nabývá účinnosti dnem doručení výpovědi EuroTelu, nebo

nebo bez uvedení důvodu ve lhůtě jednoho měsíce, která začne běžet od první dne měsíce následujícího po doručení výpovědi EuroTelu.

Výpovědí smlouvy není dotčena povinnost učastníka uhradit EuroTelu veškeré dlužné částky.

Paegas

14. Platnost a účinnost Účastnické smlouvy

Účastník může vypovědět Účastnickou smlouvu, a to písemně, následujících případech:

bez udání důvodu v jednoměsíční lhůtě, která začne běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi RadioMobilu.

Během 20 kalendářních dnů od oznámení změny Všeobecných podmínek a Ceníku Služeb RadioMobilem s výpovědní lhůtou 15 kalendářních dnů, která počíná běžet dnem doručení účastníkova oznámení o jeho výpovědi Radiomobilu.

Výpovědí účastnické smlouvy i nadále trvá závazek účastníka uhradit RadioMobilu řádně veškeré dlužné částky.

Oskar

8. Doba platnosti a ukončení smlouvy

Účastník může kdykoli požádat poskytovatele o ukončení Smlouvy v rozsahu jednoho, více nebo všech programů služeb, a to zasláním písemného oznámení obsahujícího identifikaci účastníka, jeho telefonní číslo přidělené poskytovatelem a program služeb, které má účastník v úmyslu ukončit.

K platnému ukončení programu služeb se vyžaduje, aby toto oznámení bylo doručeno poskytovateli nejméně čtyři (4) kalendářní dny před koncem fakturačního období.

V takovém případě dojde k ukončení příslušného programu posledním dnem tohoto fakturačního období.

Pokud poskytovatel obdrží oznámení účastníka o ukončení v období kratším než čtyři (4) kalendářní dny před ukončením fakturačního období, ukončení příslušného programu služeb nabývá účinnosti posledním dnem bezprostředně následujícího fakturačního období.

Okamžik ukončení nemá v žádném případě vliv na stanovené měsíční ceny a účastník je povinnen uhradit všechny ceny za užívání služeb vzniklé před datem účinnosti ukončení.

Co z uvedených informací vyplývá pro každého uživatele? Zaklínací formule typu den doručení nebo den, kdy bylo oznámení doručeno říkají jasně: „Dokažte, že jsme vaše oznámení o ukončení smlouvy skutečně obdrželi!“ Účty za paušál tedy mohou zákazníkovi chodit ještě libovolně dlouhou dobu, dokud operátor sám smlouvu nevypoví z důvodů prodlevy platby. Proč by to ale v takovém případě dělal? Jakoby si operátor říkal: „Chceš ke konkurenci? Opatrně, panáčku!“

Jistě, lze namítnout, že operátor něco takového nemá za potřebí a naopak si musí držet prestiž. Každopádně ale Všeobecné podmínky všech tří tuzemských operátorů dávají vzniku podobné situace prostor byť třeba jen „malým pochybením“ jednoho ze svých zaměstnanců a výše uvedený dopis čtenáře se zcela jistě může zakládat na pravdě.

Nejlepší obrana je prevence

Co tedy rozzlobenému čtenáři odpovědět? Pravděpodobně nezbývá, než se z celé situace poučit a napříště být v podobných záležitostech důsledný. V praxi to znamená, že pokud chci rozvázat smlouvu se svým operátorem, je na místě doručit písemnou výpověď operátorovi osobně a na místě si nechat vystavit potvrzení (což se může mimopražským zákazníkům pořádně prodražit) nebo odeslat výpověď doporučenou poštou a případnou nápravu pak řešit prostřednictvím příslušného poštovního úřadu. V opačném případě vám totiž mohou zůstat jen oči pro pláč a dlužná částka ve výši vašeho měsíčního platu.