Přebarvený, přenesený, ale především výroční - takový byl rok 2006

Leden - přenositelnost čísel je tu

Začátek roku 2006 byl ve znamení přenositelnosti mobilních čísel. Operátoři se na přenositelnost chystali celý loňský podzim, když v posledních měsících podmiňovali výhodné nabídky dvouletými smlouvami. Možnost ponechat si své mobilní telefonní číslo při změně operátora využilo za první tři měsíce téměř padesát tisíc lidí - více zde

Dodnes však není dořešeno, kolik má taková služba stát. Operátoři tak zákazníkům téměř nic neúčtují a mezioperátorské poplatky, z nichž konečná cena má vycházet, stále nejsou stanoveny. Bude to tak ale i nadále? Bohužel ne.

Výrok tehdejšího ministra informatiky Vladimíra Mlynáře: "Přenos čísla by neměl stát více než jedno pivo na Václaváku," tak platit nebude. Máme informace, že ČTÚ chystá mezioperátorský poplatek ve výši 800 korun. Navrhovaná výše tak může pro zákazníky znamenat značná omezení - více zde

Únor - Vodafone střídá Oskara

Kamarádský operátor Oskar skončil s posledním lednovým dnem. Na jeho místo nastoupil jeden z největších světových operátorů Vodafone. Jako první ze speciálních nabídek připravil Vodafone volání na zkoušku. Jestliže jste si od prvního února do konce dubna přidali k Vodafonu, mohli jste vyzkoušet jeho služby na měsíc zdarma.

Proměna značky Oskar na Vodafone vyšla podle odborníků na reklamní trh na stovky milionů korun. V praxi to totiž znamená nejen spustit reklamní kampaň, ale také změnit celou firemní tvář - služebních obálek, firemních vozidel nebo grafické změně veškerých PR aktivit - více zde

Místem střetu se ale stal spor Eurotelu a Vodafonu o značku Live! Oba operátoři tímto názvem zastřešovali svůj mobilní portál, kde nabízejí ke stažení hry, zpravodajství nebo třeba mobilní televizi. Vodafone svůj Live! má zaregistrovaný v celé Evropské unii, Eurotel zase v Česku. Spor se vyřešil až po devíti měsících - více zde

Březen - Unie slibuje konec předraženého volání z dovolené

Evropská unie opět zopakovala hrozbu, že zakročí proti vysokým cenám roamingu. Komisařka Vivian Redingová pracuje na směrnici, která by měla roaming značně zlevnit.

Komisařku samozřejmě nemají operátoři příliš v lásce. Redingová se, podle vlastních slov, hodlá tvorbě legislativy inspirovat podobným rozhodnutím z roku 2001, jež donutilo banky snížit poplatky za přeshraniční transakce - více zde

Mobilní vyzvánění slaví padesát let

Vyzváněcí melodie mají překvapivě dlouhou historii. Vyvíjí se již půl století. Dlouho ovládal svět pevných linek tradiční drnčivý tón. Už v roce 1956 mu však začala zvonit hrana. Výzkumné oddělení amerického operátora Bell Telephone totiž oznámilo, že začalo experimentovat s revoluční novinkou.

Novinka vydávala při ohlašování příchozího hovoru hudební tóny podobné klarinetu. Ilustrační fotografie i se zprávou vyšla ve čtvrtém čísle časopisu Popular Electronics v roce 1956. Po padesáti letech tak vývojáři určitě žasnou, když zaslechnou z mobilních telefonů zpívat Franka Sinatru a nebo Elvise.



Duben - T-Mobile pustil Google do svých mobilů

T-Mobile spustil začátkem dubna nový internet v mobilu pod názvem web´n´walk. Tuto službu nabízí operátor i v ostatních zemích, kde působí. Namísto portálu t-zones se v rámci služby objeví na displeji telefonu jako vstupní brána do internetu vyhledávač Google.

Český T-Mobile nabízí službu ve dvou variantách. Jedna je určena pro chytré telefony a MDA, které má operátor v nabídce. Druhá, web´n´walk light, je pro telefony bez vestavěného prohlížeče. Majitelé těchto telefonů si mohou stáhnout bezplatný prohlížeč v Javě - více zde

O čtyři měsíce později změnil T-Mobile také nabídku svých datových balíčků. S balíčkem Surf+ získáte za 118 korun neomezený přístup k internetu v mobilu a wapovým t-zones. Balíček Surf&Mail+ je určen těm, kteří svůj telefon používají nejen pro surfování, ale i například pro přístup k elektronické poště. Všichni, kteří si do 31. 12. 2006 aktivují zvýhodnění Surf+ nebo Surf&Mail+, nebudou platit první dva měsíční paušály.

Český nápad nahradí mobilem slepeckého psa

Zrakově postižený může být jednoduše navigován na základě zjištění jeho polohy. V případě nouze mu stačí zavolat na speciálně zřízenou telefonní linku.

Pro úspěšnou lokalizaci musí mít nevidomý u sebe GPS přijímač, který zjišťuje jeho polohu a odesílá ji na speciální server. Získaná data pak využívá operátor telefonní linky k navigaci nevidomého.

Běžný provoz a zařízení bude zařizovat Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS). "V současné době systém testujeme v ostrém provozu a na podzim by měl už normálně fungovat," řekl Milan Pešák ze sdružení SONS - více zde

Květen - boj o roaming vrcholí. Operátoři protestují v Bruselu

Vodafone a T-Mobile u Evropského parlamentu protestovali proti regulaci roamingu. Podle nich zbytečný zásah poškodí rychle rostoucí odvětví a v konečném důsledku i zákazníky. Evropská komise je ale opačného názoru.

Podle komise je regulace potřebná, protože nyní jsou Evropané na cestách nuceni platit přemrštěné ceny, jejichž výpočet je neprůhledný. Komisařka Viviane Redingová, která v Bruselu koncem března oznámila práci na nové směrnici, s níž vytáhne do boje proti evropským mobilním operátorům, navrhuje příchozí hovory zdarma, místní volání za místní ceny a mezinárodní hovory za mezinárodní sazby - více zde

Eurotel ukončil svou analogovou síť

Zákazníci až doposud využívající tyto služby mohli přejít na hlasové služby v GSM a UMTS sítích Eurotelu. Zůstala jim jak stávající čísla, tak tarify a mohli využít výhodných přechodových nabídek.

"Udržování zastaralé analogové technologie NMT v provozu bylo finančně velmi náročné a nerentabilní. Proto jsme se rozhodli přistoupit k ukončení hlasového provozu. Podle informací, které máme k dispozici, jsme posledním evropským operátorem, který s hlasovými službami využívající NMT končí," říká Andrei Marc Torriani, výkonný ředitel pro rezidenční segment společnosti Eurotel - více zde

Červen - stát bude přispívat chudým na telefonování

Vláda těsně před svým odchodem schválila příspěvek na telefonování pro 260 tisíc chudších lidí a tělesně postižených. Každý měsíc mohou dostat od státu dvě stě korun.

Ministerstvo financí na to bude muset najít každý rok zhruba půl miliardy korun.

Příspěvek mohou dostat ti, kdo mají průkazku tělesně postiženého nebo měsíční příjem pod hranicí životního minima.

Dosud stát uznával úlevy při telefonování jen 60 tisícům invalidů. U telecomu nemuseli platit měsíční paušál. Tělesně postižení a nově i 200 tisíc lidí s nižším příjmem budou dostávat příspěvek na volání. Novinkou je i to, že tento příspěvek půjde využít jak pro volání z pevné linky, tak i z mobilu - více zde

Roaming se mění, prázdniny mohou vyjít levněji

Letošní prázdniny byly prvním létem, kdy na operátory dolehl stín úředníků Evropské unie. Čeští operátoři si na letošní léto dali předsevzetí, že bude roaming konečně jednodušší a přehlednější. Proto se od letoška dělí svět do zón. Hitem jsou roamingové zóny a sjednocené ceny - více zde

Červenec - česká závislost na mobilech slaví deset let

Je tomu přesně deset let, kdy Češi propadli mobilům. Již žádné shánění budek a čekání, jestli protistrana bude na pevné lince. Mobily přinesly komunikační revoluci, ale také mnohem větší vítr do peněženek. Během deseti let se z Česka stala mobilní velmoc.

První červencový den před deseti lety spustil Eurotel první tuzemskou síť mobilních telefonů standardu GSM. Dnes tak samozřejmá věc, jakou mobil je, přinesla většině lidí úplně nový rozměr komunikace. Spolu s internetem patří mobilní telefony k nejdynamičtějším katalyzátorům změn ve společnosti - více zde

Handsfree sady jdou na dračku, řidiči se bojí o body

Nový bodový systém nahnal strach nejednomu řidiči. Obchodníci si naopak mnou ruce. Mnozí lidé si totiž začali pořizovat handsfree sady až nyní, ač bylo telefonování za jízdy zakázáno i před stávající úpravou silničního zákona.

Řidiči se po zavedení bodového systému obávají nezanedbatelného bodového postihu a pokut za telefonování při jízdě. "Oproti předchozímu období vzrostl zájem o tyto produkty téměř na trojnásobek," řekl Tomáš Král ze společnosti Datart. Růst poptávky po zařízeních, která umožňují telefonovat, aniž by volající držel mobil v ruce, zaznamenali i všichni tři mobilní operátoři v zemi - více zde

Srpen - konec předplacenek v Čechách aneb nové tarify Vodafonu

Náš nejmladší mobilní operátor Vodafone zavedl nové tarifní programy, ve kterých nahradí dosavadní pevně stanovenou nabídku volných minut a SMS kreditem využitelným dle potřeby zákazníka.

"Díky těmto tarifům se zákazníci nemusí vázat pouze k hlasovým hovorům," řekl Jakub Hrabovský z Vodafone. "Mohou si naprosto svobodně vybrat, jak svůj paušál využijí," dodává.

Uživatel tak stejně jako u předplacených karet bude moci posílat SMS nebo volat až do vyčerpání zvolené částky v rámci měsíčního paušálu. Výhoda oproti předplacenkám je zřejmá. Nemusíte nijak dobíjet kredit, přičemž máte zajištěnu stejnou funkčnost. Za požadované služby navíc neplatíte předem, ale až po jejich čerpání, a o výši měsíčního poplatku se dozvíte v pravidelném měsíčním vyúčtování - více zde

Září - zapomeňte na Český Telecom a Eurotel, přichází O2

Telefónica 02 začala své služby prezentovat pod značkou O2. Ta nahradila obě původní značky, Český Telecom i Eurotel, od prvního září. Společnost používá značku O2 pro všechny produkty jak v pevné tak i mobilní síti.

Na přípravě nové značky pracovala celá řada odborníků a pracovních týmů. Změna se týká více než 20 000 telefonních budek, několika tisíc vozidel, exteriérů a interiérů stovek budov, firemních prodejen, ale i log na displejích mobilních telefonů. Přechod se uskuteční v několika vlnách. "Zhruba 80 procent změn by mělo být hotovo do konce roku," uvedl generální ředitel Jaime Smith.

Náklady by podle odborníků mohly přesáhnout 200 milionů korun. Firma sjednotila i zákaznickou podporu. Lidem jsou k dispozici jednotné prodejny, jediný telefonický kontakt na čísle 800 020 202 a jedna internetová adresa. Ta má podobu cz.o2.com, protože se Telefónice O2 nepodařilo dohodnout na odkoupení domény www.o2.cz - více zde

Říjen - televize do mobilu je tady - T-Mobile spustil test

T-Mobile spustil první veřejné testování mobilní TV na bázi technologie DVB-H. Služba je připravena ke komerčnímu spuštění na území Prahy, bohužel v tuto chvíli jí stojí v cestě česká legislativa – konkrétně mediální zákon – neumožňující získat licenci k tomuto typu TV vysílání.

Signál je šířený na území, které zahrnuje většinu hlavního města Prahy včetně vnitřků budov. K dispozici bude deset televizních programů a kromě interaktivních prvků bude možné využívat i elektronického programového průvodce.

V tuto chvíli testuje T-Mobile na přístrojích značek Sagem, Samsung a Motorola. Právě Motorola dodala 200 telefonů pro veřejné testování. Jedná se o speciální TV edici linuxového modelu A680i, který zatím není komerčně dostupný - více zde

Zvykněte si, pět značek mobilů musí stačit

Řady výrobců mobilů nepřestávají řídnout. V polovině listopadu to oficiálně odpískal Philips a zákulisní zdroje předpovídají brzký konec Sagemu. Na něj si prý brousí zuby Motorola. Velký otazník, podporovaný prohlášeními samotné firmy, visí nad BenQ-Siemensem.

Nokia, Motorola, Samsung, Sony Ericsson a LG. K tomu můžeme zatím připočíst ještě BenQ-Siemens a to je ve své podstatě vše, co na pultech prodejen najdete - více zde

Listopad - regulace roamingu může zdražit i místní volání

Evropská komise opět pohrozila legislativním opatřením, které má zajistit regulaci roamingových cen všech evropských operátorů. Ti však v umělé regulaci vidí hrozbu pro volný konkurenční boj a tvrdí, že může mít zcela opačný dopad.

Tvrdí, že pokud legislativní opatření skutečně vejde v platnost, může mít zcela opačný dopad. Ceny podraží a to i v případě místního volání - více zde

Jak to všechno začalo, aneb bylo nebylo – 10 let Mobil.cz

Deset let je na internetu dlouhá doba, ostatně před deseti lety skoro ani žádný internet nebyl. Jenže tehdy to všechno začalo – první síť GSM u nás, druhá síť GSM u nás, první časopis o mobilech a první internetový server o mobilech. Chcete vědět, jak to bylo? - více zde

Prosinec - falešní sobi jsou vánočním hitem

Petr Čtvrtníček se v obležení rozpačitě okounějících falešných sobů nepřestává kroutit v kolenou a Češi o něm nepřestávají mluvit. Nadšeně televizní reklamu parodují a pro Vodafone je lidová tvořivost potvrzením úspěchu. Zrodil se fenomén letošních Vánoc - více zde

Vodafone jedné prosincové noci také započal další fázi své reklamní kampaně. Tentokrát se však rozhodl jít konkurenci tvrdě po krku. Nad reklamními plochami T-Mobilu a O2 tak vyrůstali parohy.

Ty se na reklamách konkurence dlouho neudržely, přesto podle odborníků na reklamu se firmě podařilo na úkor konkurence výrazně zviditelnit. Celá vánoční kampaň slaví úspěch. V listopadu měl Vodafone proti loňsku vyšší prodej o 24 procent - více zde

Rekord opět pokořen: na Štědrý den poslali Češi téměř 70 milionů SMS zpráv

Češi i o letošním Štědrém dnu překonali rekord v počtu odeslaných zpráv SMS. Každý ze dvou největších operátorů jich zaznamenal kolem 26 milionů. Počet hovorů zůstal na zhruba stejné úrovni, ale lidé tentokrát hovořili déle. Oproti loňsku se zvýšil i počet multimediálních zpráv MMS - více zde