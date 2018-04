Pražský mobil se začíná prodávat i v Česku. Výrobce už není nezvěstný

Nubia My Prague se světu představila 9. července v pražské kavárně Slavia (více zde). Výrobce tímto modelem podle vlastních slov odstartoval novou řadu, kde se jednotlivé modely budou jmenovat podle významných světových měst. Zatím však na jiná města nedošlo.

V Česku je v prodeji lépe vybavená verze Elite s 3 GB operační a 32 GB uživatelské paměti. Cena 11 990 korun není vzhledem k výbavě nezajímavá. Podle tiskové zprávy je telefon v prodeji zatím u jediného obchodníka Mobil Pohotovost a sami jsme ho jinde nenašli. Tedy mimo šedého dovozu.

A to je asi největší problém výrobce. Před lety vstoupil na český trh a chtěl se poprat s Huawei o pozici čínského výrobce číslo 1. A to nejenom na poli mobilů, ale i jako dodavatel infrastruktury. Několik let se v Česku mobily ZTE prodávaly, ale dnes na novinky nenarazíme. Přitom některé jsou velmi zajímavé.

Například model Nubia Z9 nás nedávno na veletrhu IFA mile překvapil. I tento přístroj měl premiéru v létě v Praze, ale tenkrát v podstatě jen na papíře, funkční vzorky jsme viděli až v Berlíně. Model Z9 má bezrámečkový design a hrany displeje využívá pro zajímavá gesta. Jak to funguje, si můžete prohlédnout na videu.

VIDEO: Nová Nubia chytře využívá boční hrany displeje

České stránky ZTE jsou přes rok neaktualizované. Nubii My Prague tak můžeme považovat za první nový model ZTE, který se v Česku začíná prodávat.

Aktualizováno 27.10. 14:30

Podle vyjádření PR agentury ZTE zastoupení v Česku má a po modelu My Prague by se na trhu měly objevit i další modely Nubia. Ale až v příštím roce. Ohledně mateřské značky ZTE je situace obdobná, snad by se měl na trhu nějaký model značky objevit. Který a kdy, ale zatím výrobce nezveřejnil.

ZTE je významný světový výrobce smartphonů. Poměrně dlouho byl celosvětově větší než rival Huawei, ale většinu prodejů ZTE realizovalo jen na vybraných trzích v Asii a v USA. V Evropě je Huawei výrazně aktivnější a dnes je úspěšnější na všech trzích včetně čínského, kde je aktuálně jedničkou.