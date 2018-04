Pražský klub DeLux ve spolupráci se společností InWay umožní všem návštěvníkům silvestrovské párty pozdravit své přátele a známé kdekoli ve světě, a to prostřednictvím přímého vysílání po internetu. Pozdravy do Internetu budou přenášeny na tuto adresu od 23.30 dne 31. prosince 1999 do 0.30 hodin 1. ledna 2000.