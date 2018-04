Pražská trasa: Královskou cestou po významných památkách metropole

Detaily startovní pozice:

U Obecního domu se nachází hned několik podzemních parkovišť, která ale nejsou zdarma. V centru je navíc kvůli parkovacím zónám velmi obtížné nalézt místo, kde legálně svůj automobil zanechat. Doporučujeme proto vůz zaparkovat mimo centrum a využít MHD. K Obecnímu domu se nejlépe dostanete z tramvajové zastávky Náměstí Republiky, případně metrem na stejnojmennou stanici.

Praktické informace Souřadnice zadávejte buď do navigačního přístroje, nebo do internetových map: Mapy iDNES.cz Potřebná spojení MHD, vlaků a autobusů najdete zde: Jízdní řády iDNES.cz

Okolí trasy:



Okolí trasy je velmi bohaté na její další zpestření. Kromě významných památek, po kterých vás během přibližně čtyřkilometrové procházky provedeme, lze navštívit i další turisticky zajímavá místa. Za zmínku stojí zejména Prašná brána v bezprostřední blízkosti Obecního domu či obě Mostecké věže. Kdo bude chtít ochutnat z Prahy více, může se vydat na večerní procházku po Vyšehradě a večer zakončit například ve Viničním altánu v Havlíčkových sadech, Pražanům známých jako "Grébovka". Možností, kam se vydat, je ale nepřeberné množství.

Parametry trasy:



Celková délka - přibližně 4 kilometry

Převýšení - maximálně 50 metrů

Trasa je vhodná - pro rodiny s dětmi, pěší turisty, s omezením pro cyklisty

Trasa není vhodná - automobily, motocykly

Provoz na trase - většina trasy vede exponovanými turistickými trasami, na kterých je provoz minimální

Doporučení - ideální poznávací trasa pro mimopražské turisty, možnost libovolného přizpůsobení

Body trasy:



Na trase je pět bodů, ke každému pak patří jedna soutěžní otázka. Pátý bod je zároveň i cílem cesty. Souřadnice buď zadejte do své navigace a postupujte podle ní, nebo souřadnice zadejte do libovolných internetových map (Mapy iDNES.cz), mapu s trasou si vytiskněte a postupujte podle ní. Samozřejmě můžete obě možnosti kombinovat. Podle potřeby lze samozřejmě trasu absolvovat i v opačném směru.

Bod 1:

Souřadnice: 50°05'15"N 014°25'41"E

Otázka: Jaký nápis naleznete na průčelí významné historické památky v secesním slohu v bezprostřední blízkosti těchto souřadnic?

Správná odpověď: Zdar tobě, Praho! Vzdoruj času, zlobě, jak odolalas věky bouřím všem

Bod 2:

Souřadnice: 50°05'13"N 014°25'15"E

Otázka: Na významné historické památce, kterou naleznete v bezprostřední blízkosti zadaných souřadnic, se nachází pamětní deska. Uveďte datum, které je na této desce uvedeno

Správná odpověď: 9. května 1945

Bod 3:

Souřadnice: 50°05'11"N 014°24'50"E

Otázka: U těchto souřadnic naleznete sochu významného Českého panovníka. Kolik lidských postav celkem na této soše naleznete?

Správná odpověď: 9

Bod 4:

Souřadnice: 50°05'16"N 014°24'9"E

Otázka: Nacházíte se u významného pražského kostela. Kolik schodů vede k jeho hlavnímu vchodu?

Správná odpověď: 8



Bod 5:

Souřadnice: 50°05'23"N 014°23'53"E

Otázka: Hlavní vstupní brána na pražskou dominantu je zdobena sochami znázorňujícími muže v boji. Jaké nástroje drží v ruce?

Správná odpověď: Kyj, dýku

Poznámka:

Hlasujte ve formuláři, na každé trase můžete soutěžit jen jednou. Vždy platí jen jedna správná odpověď. V průběhu trvání soutěže budeme uveřejňovat další informace o jednotlivých trasách. Soutěžit můžete od 20. července do 31. srpna 2009. Do slosování postupují správné odpovědi z každé trasy. Pokud absolvujete všech sedm tras a ve všech případech odpovíte správně, zvýšíte tím své šance na výhru. Ve slosování totiž budete sedmkrát. Vyhrát můžete navigační mobil Sony Ericsson W715 a další ceny. Soutěž připravila redakce Mobil.cz ve spolupráci s operátorem Vodafone, který věnoval do soutěže ceny.