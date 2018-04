Prázdniny přinesly slevy mobilů (Analýza)

Prázdniny začaly slevami mobilních telefonů ve velkém stylu. Cenové propady jsou od stovek korun až skoro po dva tisíce a je jich dost. Všechno už začali v pátek po vysvědčení operátoři a teď se k nim přidali i výrobci a velkoobchody. Rozsáhlé slevy zasáhly hlavně značky Nokia a Sony Ericsson.

Prázdniny tak znovu trochu rozhýbaly cenovou hladinu. "Důvodem číslo jedna pro takové slevy je u nás konec školního roku, kdy mobilní telefon se stává častým dárkem za vysvědčení," říká Jiří Hájek z T-Mobilu. "Druhým důvodem jsou i dovolené, kdy pro řadu lidí je pobyt v zahraničí impulzem k pořízení novějšího přístroje," dodává.

Kromě dovolených a odměn za vysvědčení jsou důvody ryze praktické. Výrobci zčásti vymetají sklady a slevami podporují prodej modelů, které zakrátko nahradí novější typy.

"Výše upravené ceny konkrétního modelu přímo odrážejí dobu, po kterou se telefon na trhu prodává a jak se pohybují ceny konkurenčních modelů," říká Petr Šindler z Oskara. "Slevy telefonů také pomáhají stimulovat celkovou poptávku, která je díky letním dovoleným obecně nižší," dodává Šindler.

Eurotel letní nabídku vysvětluje celoroční strategií přizpůsobování cen trhu. "Součástí toho jsou i tyto letní slevy," říká Diana Dobálová z Eurotelu. Mobilní operátoři, kteří jsou zároveň největšími prodejci telefonů, postupně promítají do cen i výraznější slevy získané od jejich výrobců. Po vstupuVodafone do Oskara a Telefóniky do Eurotelu mají nyní i tyto dvě společnosti více možností, jak získat množstevní slevy a tím i lepší ceny od výrobců přístrojů.

Nejvýraznějšími slevami jsou dva modely Sony Ericsson. Už delší dobu prodávaný typ K700i klesl o tisícovku, na 6490 korun, a jeho nástupce, K750i, klesl ve volném prodeji na necelých jedenáct tisíc. Ve verzi pro T-Mobile s označením D750i dokonce pokořil desetitisícovou hranici.

Pokles ceny o patnáct set, respektive dva a půl tisíce korun proti oznámené ceně u telefonu, který se v Česku ještě neprodával, tu ještě podle prodejců nebyl. Letní hitovku K750i začíná prodávat nejmladší Oskar, Eurotel se na nový model Sony Ericssonu teprve chystá.

Velké slevy přinesli také operátoři. Z těch nejzajímavějších je třeba dvoutisícový pokles stylové Motoroly V3 Razr, kterou Oskar bez dalších závazků prodává za necelých osm tisíc korun. Přitom původní cena o Vánocích loňského roku dosahovala výše dvaceti tisíc korun.

Takový pokles vysvětlují výrobci hlavně sezonností modelů. "Model, který se udrží na čele prodejnosti rok a déle, je dnes považován výrobci za velmi úspěšný," vysvětluje Radek Vychytil z Motoroly.

Výrobci nové modely začínají představovat a uvádět na trh už v intervalu kratším než půl roku. "Trh s mobily se strašně rychle točí. Tak za dva tři měsíce se představuje nový produkt," říká Jana Olejníková ze Siemensu. Tlačí je k tomu především operátoři, kteří s postupným uváděním nových služeb potřebují upravit funkce. Mobilní telefony střední třídy v poslední době už skoro nemohou být bez možnosti připojit se k internetu.

"V Česku je mnohem větší poptávka po mobilním internetu než například v Německu, protože tam je již rozšířené připojení pomocí pevné linky," vysvětluje, proč si čeští operátoři tolik slibují od přístupu na internet, šéf T-Mobilu Roland Mahler. Právě T-Mobile svým oznámením o spuštění sítě třetí generace odstartoval závody o uvedení služeb s ní spojených na trh. T-Mobile ji ovšem zatím využije právě jen pro přístup na internet a jiné přenosy dat.

S rostoucí nervozitou okolo sítí třetí generace, umožňujících třeba i přenos videa nebo videohovory, se zřejmě začnou objevovat i modely, které už to umějí. Nový vlastník Oskara, britský Vodafone, tyto služby už na domovském trhu nabízí, a očekává se proto, že s podobnou nabídkou bude chtít oslovit i majitele mobilů v Česku.